Προτάσεις στοιχήματος: Πολλά γκολ στο Μάλαγα-Μπαρτσελόνα, τρεμπλ η Πόρτο

Χαίρετε! Βρισκόμαστε λίγο πριν το τέλος σχεδόν όλων των πρωταθλημάτων και πλέον κοιτάμε μόνο το βαθμολογικό κίνητρο των ομάδων. Οι αποδόσεις σε πολλές περιπτώσεις είναι πετσοκομμένες και δεν είναι value, αλλά είμαστε αναγκασμένοι να μπούμε σε αυτή την λογική. Ας δούμε τις προτάσεις μας. Στην Ισπανία η Μάλαγα υποδέχεται τη Μπαρτσελόνα, σε ένα αδιάφορο ματς όπου οι δύο ομάδες αναμένεται να κάνουν πολλές αλλαγές στις συνθέσεις τους. Αμφότερες είναι πολύ καλές επιθετικά και μπορούν να σκοράρουν, οπότε τα πολλά γκολ έχουν τον πρώτο λόγο και θα τα προτείνουμε. Μάλαγα-Μπαρτσελόνα over 2.5. Στην Τουρκία η Γκάζιαντεπσπορ υποδέχεται την αδιάφορη Μπέσικτας, η οποία βρίσκεται ήδη σε... διακοπές και θα παραταχθεί με πολλές αλλαγές, έχοντας αρκετές απουσίες ποιοτικών ποδοσφαιριστών της. Η γηπεδούχος ομάδα θέλει την τρίτη θέση και στη δυνατή της έδρα μπορεί να πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης. Άσσος για την Γκάζιαντεπσπορ. Στην Ισπανία πάλι, με τα πολλά γκολ και το over 2.5 θα πάμε στο παιχνίδι Ρεάλ Μαδρίτης-Αλμερία. Οι «μερένχες» σκοράρουν κατά βούληση στα τελευταία ματς, έχοντας πετύχει 22 γκολ στα 6 πρόσφατα, δηλαδή πάνω από 3,5 γκολ ανά ματς. Οver 2.5 στο Ρεάλ Μαδρίτης-Αλμερία. Για τον τελικό κυπέλλου Πορτογαλίας αναμετρώνται η Γκιμαράες με την Πόρτο. Οι «δράκοι» κατέκτησαν το πρωτάθλημα αήττητοι, πήραν το Europa League και με το κύπελλο θα κάνουν το τρεμπλ. Η Πόρτο είναι μία κλάση παραπάνω από την αντίπαλό της και μπορεί να κατακτήσει το κύπελλο, καθώς, όπως έχει αποδείξει, εκτός από το να σκοράρει μπορεί να διαχειρίζεται και το αποτέλεσμα. Νίκη, λοιπόν, για την Πόρτο και τρεμπλ. Στην Ιταλία η Ρόμα υποδέχεται την απογοητευμένη και υποβιβασμένη Σαμπντόρια. Οι γηπεδούχοι με νίκη ή ισοπαλία εξασφαλίζουν το Γιουρόπα Λιγκ, ενώ με ήττα θέλουν μη νίκη της Γιουβέντους. Οι «τζιαλορόσι», παρά τις τελευταίες κακές εμφανίσεις τους, μπορούν να πάρουν τη νίκη εκμεταλλευόμενοι τα προβλήματα της φιλοξενούμενης. Άσσος για την Ρόμα. Για την τελευταία αγωνιστική της Premier League, η αδιάφορη Φούλαμ υποδέχεται την Άρσεναλ. Η Φούλαμ είναι ένα βήμα πριν εξασφαλίσει εισιτήριο για το Γιουρόπα Λιγκ, ενώ η Άρσεναλ είναι σε κάκιστη κατάσταση με μία νίκη στα 6 πρόσφατα ματς και κατά συνέπεια έχασε την τρίτη θέση. Έτσι, θέλει οπωσδήποτε το τρίποντο, ούτως ώστε να εκμεταλλευτεί τυχόν στραβοπάτημα της Μάντσεστερ Σίτι. Αναμένουμε οι «κανονιέρηδες» να ανακάμψουν και να πάρουν τη νίκη, η οποία προσφέρεται και σε πολύ καλή απόδοση. Διπλό για την Άρσεναλ. Τέλος, τη Δευτέρα υπάρχουν παιχνίδια μόνο από την Σκανδιναβία, που είναι δύσκολα σε κάθε πρόβλεψη. Με λίγο ρίσκο, θα πάμε με το goal-goal στο Μπράν-Οντ Γκρένλαντ και τον άσσο της Έλφσμποργκ κόντρα στη Χάλμσταντ. Καλή επιτυχία σε ό,τι και να επιλέξετε.