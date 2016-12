Προτάσεις στοιχήματος: Φαβορί η Μπαρτσελόνα για την κούπα

Γεια χαρά φίλοι μου και καλώς σας βρίσκω! Από σήμερα και σε κάθε ευκαιρία θα σας δίνω από τούτη εδώ τη στήλη τα προγνωστικά του TodayBet.net για τους αγώνες του στοιχήματος. Ευχαριστώ πολύ το tempo.gr που μας έδωσε το χώρο και την ευκαιρία να βρισκόμαστε στη μεγάλη παρέα σας και ελπίζω να ανταμείψουμε άπαντες με πολλά κέρδη! Για τη σημερινή πρεμιέρα της στήλης το μενού περιλαμβάνει το μεγαλύτερο παιχνίδι της χρονιάς σε συλλογικό επίπεδο, αφού στο πρόγραμμα δεσπόζει ο μεγάλος τελικός του Τσάμπιονς Λιγκ ανάμεσα στη Μπαρτσελόνα και την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που θα διεξαχθεί στις 21:45 στο «Γουέμπλει». Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί ξανά στο τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης τη σεζόν 2008-09, με τους «μπλαουγκράνα» να κατακτούν τότε το βαρύτιμο τρόπαιο με σκορ 2-0. Θα το πράξουν και πάλι; Αν και στοιχηματικά ένα τέτοιο ματς είναι αρκετά επίφοβο, είναι γεγονός ότι οι Ισπανοί αποτελούν το φαβορί στα χαρτιά και ο «άσσος» συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Κατά τα άλλα, στο στοιχηματικό πρόγραμμα του τριημέρου υπάρχουν αρκετές ακόμα ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, στις οποίες μπορούμε να ποντάρουμε και να βγάλουμε ένα καλό μεροκάματο. Παρακάτω ακολουθούν οι προτάσεις μου... 165. Μπαρτσελόνα - Μάντσεστερ Γ.: 1 / Under 218. Τενερίφη - Πονφεραντίνα: 1 219. Στρόμσγκοντσετ - Φρέντρικσταντ: 1 225. Βανκούβερ - Νέα Υόρκη: 2 227. Ιντερνασιονάλ - Σεάρα: 1 228. Μποταφόγκο - Σάντος: 1 229. Ρασίνγκ Κλουμπ - Μπάνφιλντ: 1 247. Τσιταντέλα - Πεσκάρα: 1 260. Βάρναμο - Σούντσβαλ: 2 288. Κόρδοβα - Λας Πάλμας: 1 289. Μπαρτσελόνα Β - Σαλαμάνκα: 2 300. Αρλ - Σοσό: 2 301. Βαλενσιέν - Νις: 1 / Under 309. Σεντ Ετιέν - Παρί Σεν Ζερμέν: 2 321. Σουόνσι - Ρέντινγκ: 1 325. Οντ Γκρένλαντ - Ρόζενμποργκ: 2

