Σκανδαλώδης εξαίρεση από το ΦΠΑ για τα ιδιωτικά σχολεία των πλουσίων

Εξαιρέθηκαν από το 23% ΦΠΑ τα πανάκριβα ιδιωτικά σχολεία με τα δυσθεώρητα δίδακτρα, που απευθύνονται στην οικονομική ελίτ της χώρας, όπως κατήγγειλε η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας. Μεγάλη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, εν αντιθέσει με τα πιο μικρά και μεσαία ιδιωτικά σχολεία στα οποία θα επιβληθεί κανονικά ο φόρος, οι ευπορότεροι 'Ελληνες πολίτες τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης, πράγμα που, σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ, διευρύνει τις ήδη οξυμένες κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανισότητες, μετατρέποντας την ιδιωτική εκπαίδευση σε προνόμιο των ολίγων. Διαβάστε παρακάτω όλα όσα αναφέρει στην επιστολή της η ΟΙΕΛΕ: «Η ρύθμιση νόμου με την οποία επιβάλλεται συντελεστή ΦΠΑ 23% στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια εξαιρεί ιδιωτικά σχολεία βάσει προϋποθέσεων. Γίνεται αντιληπτό σε κάθε πολίτη από την απλή ανάγνωση και μόνο των ονομάτων των εκπαιδευτηρίων που εξαιρούνται του μέτρου ότι η απόφαση την οποία έλαβε η κυβέρνηση είναι εξόφθαλμα άδικη και ενισχύει περαιτέρω τις ήδη οξυμένες εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανισότητες, καθώς μετατρέπει την ιδιωτική εκπαίδευση σε αποκλειστικό προνόμιο ελάχιστων οικογενειών της ελίτ. Υπενθυμίζουμε για μία ακόμη φορά ότι η ιδιωτική εκπαίδευση σήμερα, για τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών που εμπιστεύονται τα παιδιά τους σ' αυτήν, αποτελεί κοινωνικό αγαθό (όπως άλλωστε προβλέπει και το Σύνταγμα) και καλύπτει βασικές εκπαιδευτικές ανάγκες που θα έπρεπε να παρέχει σε όλους το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Ζητούμε, έστω και την ύστατη ώρα, λίγες μόλις ημέρες πριν από την έναρξη του νέου σχολικού έτους, να μην εκδοθεί διευκρινιστική εγκύκλιος για το εν λόγω θέμα πριν υπάρξει ουσιαστικός διάλογος με την Ομοσπονδία μας και άλλους φορείς. Σε διαφορετική περίπτωση οι επιπτώσεις για χιλιάδες γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς, αλλά και για το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα που θα δυσκολευτεί να απορροφήσει το μεγάλο αριθμό των αποχωρισάντων από τα ιδιωτικά σχολεία, θα είναι ανυπολόγιστες». Ακολουθεί η λίστα με τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, που ωφελούνται από τη ρύθμιση: 1. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 2. ΑMERICAN COMMUNITY OF ATHENS INC 3. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 4. ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 5. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 6. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ 8. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 9. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΕΛΑΣΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10. ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑ Δ' ΑΡΚ 12. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ 13. ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 14. ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 15. ΛΙΒΥΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 17ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΚΤΟ 16. ΠΟΛΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 17. ST.CATHRINE BRITISH EMBASSY 18. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ 19. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 20. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 21. ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ 22. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 23. ΓΑΛΛΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) 24. KATIPUNAN PHILLIPINES CULTURAL ACADEMY 25. ΙΡΑΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 26. ΚΑΝΑΔΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ