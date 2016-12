Με πρωτοβουλία του περιοδικού Gavagai, του περιοδικού Απόπειρες Φιλοσοφίας, του περιοδικού Καλειδοσκόπιο και φοιτητών/τριών των τμημάτων Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας των Επιστημών (ΕΚΠΑ), Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΕΚΠΑ), του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας (ΕΚΠΑ) και του Πανεπιστημίου του Dundee, διοργανώνεται το 1ο Πανελλήνιο Προπτυχιακό Συνέδριο Φιλοσοφίας στις 16-18 Δεκεμβρίου 2016 στο Κτήριο Αβέρωφ της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Στουρνάρη 35, Αθήνα). Το καλοκαίρι του 1996 το «μεταμοντέρνο» περιοδικό πολιτισμικών σπουδών Social Text δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο «Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity» («Υπερβαίνοντας τα όρια. Προς μια μεταμορφωτική ερμηνευτική της κβαντικής βαρύτητας») Το άρθρο ήταν λεπτομερές, γεμάτο εκτενείς παραπομπές και πολύπλοκες εξισώσεις, ενώ το συμπέρασμά του αμφιλεγόμενο και προκλητικό: η κβαντική βαρύτητα δεν υπάρχει – αποτελεί κοινωνική σύμβαση. Αν και είναι σπάνιο για έναν φυσικό να δημοσιεύει σε περιοδικό πολιτισμικών σπουδών, το συγκεκριμένο άρθρο εντάσσεται στο πεδίο της φιλοσοφίας και της κοινωνιολογίας της φυσικής: αποτελεί μια εξέταση των φιλοσοφικών και κοινωνικών παραδοχών της σύγχρονης κβαντικής θεωρίας. Μία από αυτές τις φιλοσοφικές παραδοχές, όπως εντοπίζεται στο πρόταγμα του Γαλιλαίου, ήταν πως το βιβλίο της φύσης είναι γραμμένο στη γλώσσα των μαθηματικών. Ωστόσο, για τον Alan Sokal το κρίσιμο ερώτημα είναι το εξής: από ποιους ορίζεται η γλώσσα των μαθηματικών; Ο λόγος που αυτό το ερώτημα μπορεί να τεθεί είναι επειδή ούτε η λογική αλλά ούτε και τα μαθηματικά μπορούν να αποφύγουν την «μόλυνση» από τις ταξικές, φυλετικές και πολιτισμικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα εντός της καπιταλιστικής μέγγενης. Εντός αυτής της μέγγενης βρίσκεται και η κβαντική βαρύτητα. Αν λάβατε έστω και λίγο στα σοβαρά τα παραπάνω στοιχεία, πέσατε και εσείς θύμα της φάρσας του , ενός φυσικού του πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. Ο Sokal έγραψε ένα κείμενο – φάρσα για να αποδείξει πως, «μεταμοντέρνα» περιοδικά όπως το Social Text δεν χαρακτηρίζονται από κανέναν κανόνα ακαδημαϊκής δεοντολογίας και δημοσιεύουν κείμενα με μοναδικό κριτήριο τον βαθμό της υποτιθέμενης ριζοσπαστικότητας του εκάστοτε συμπεράσματος και την σοβαροφάνεια της γραφής τους. Αυτή η ριζοσπαστικότητα εντοπίζεται συχνά σε σχετικιστικές θέσεις, σύμφωνα με την οποία ακόμα και η έννοια της «αλήθειας» αποτελεί εργαλείο της άρχουσας τάξης με σκοπό την καταπίεση των υπολοίπων. Σύμφωνα με τον Sokal, θέσεις όπως αυτές είναι επικίνδυνες και καταστροφικές για την αριστερά, αλλά και για οποιοδήποτε χειραφετητικό κίνημα. Η αριστερά έχει ανάγκη από μια ισχυρή έννοια αλήθειας και αντικειμενικότητας, και όχι από φανταχτερές, βερμπαλιστικές συζητήσεις μεγαλοαστών φοιτητών και φοιτητριών πολιτισμικών σπουδών. Είναι φανερό πως η παραπάνω υπόθεση βρίσκεται στη τομή της Φιλοσοφίας, της Επιστήμης και της Πολιτικής, δημιουργώντας το εξής ερώτημα: τι ακριβώς απέδειξε η φάρσα Σόκαλ; Πρόκειται για ένα απλό ολίσθημα της συντακτικής επιτροπής του Social Text, ή μήπως αντανακλά ένα θεμελιώδες συστατικό αυτής της σκέψης; Χρειάζεται πράγματι η αριστερά μια αντικειμενική θεώρηση της αλήθειας, ή μήπως κάτι τέτοιο θα αλλοίωνε τον εγγενώς ριζοσπαστικό χαρακτήρα της; Σε κάθε περίπτωση, ποιο ήταν το ιστορικό και κοινωνικοπολιτικό συγκείμενο της υπόθεσης Σόκαλ; Στο πλαίσιο του 1ου Πανελλήνιου Προπτυχιακού Συνεδρίου Φιλοσοφίας (16-18/12/2016) θα πλαισιωθεί μια συζήτηση αφιερωμένη στη παραπάνω προβληματική, υπό τη μορφή αντιπαράθεσης. Από τη μια πλευρά, θετικοί ως προς τον Σόκαλ, θα βρίσκονται οι: Βάσω Κιντή (ΕΚΠΑ) και Στέλιος Βιρβιδάκης (ΕΚΠΑ), ενώ από την άλλη, κριτικοί ως προς τη φάρσα, και σκεπτικοί ως προς τα συμπεράσματα της, θα βρίσκονται οι: Κώστας Γαβρόγλου (Επίτιμος Καθηγητής / Υπουργός Παιδείας) και Θεόδωρος Αραμπατζής (ΕΚΠΑ). Τον συντονισμό θα αναλάβει η Μαριάνα Μπίτσιου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια φιλοσοφίας της επιστήμης και μεταφράστρια. Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί τη πρώτη μέρα του συνεδρίου (16/12), στις 18:00 στην αίθουσα Α, του κτηρίου Αβέρωφ της σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. 1o Πανελλήνιο Προπτυχιακό Συνέδριο Φιλοσοφίας Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Κτήριο Αβέρωφ, 16 - 18 Δεκεμβρίου 2016 Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, 80 ομιλητές και ομιλήτριες θα παρουσιάσουν τις εισηγήσεις τους, επάνω σε ζητήματα που προέρχονται από διάφορα πεδία της φιλοσοφίας: ηθική φιλοσοφία, πολιτική φιλοσοφία, φιλοσοφία της επιστήμης, φιλοσοφία της τέχνης, αρχαία ελληνική φιλοσοφία, κ.ά. Επιπλέον, στο πλαίσιο του συνεδρίου, θα πραγματοποιηθούν δύο στρογγυλές τράπεζες: Την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου στις 18:30 με τίτλο «Η υπόθεση Σόκαλ – 20 χρόνια μετά» και συμμετέχοντες τους: Στέλιο Βιρβιδάκη, Βάσω Κιντή, Θεόδωρος Αραμπατζής, Κώστας Γαβρόγλου, Μαριάνα Μπίτσιου (συντονισμός) Το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου στις 18:00 με τίτλο «Μπορεί να υπάρξει γεφύρωση μεταξύ Αναλυτικής και Ηπειρωτικής φιλοσοφίας;» και συμμετέχοντες τους: Σταυρούλα Τσινόρεμα, Γιάννης Πρελορέντζος, Μανόλης Σίμος, Κωνσταντίνος Φιλιππάκης (συντονισμός) Όλα τα στοιχεία σχετικά με το συνέδριο είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες: unphilcon2016.weebly.com, https://www.facebook.com/unphilcon2016, https://www.facebook.com/events/1054891071305863 Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το Πρόγραμμα του Συνεδρίου Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να ενημερώνεστε άμεσα