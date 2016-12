Οι hot φωτογραφήσεις της Μπαλατσινού στα περιοδικά του Κωστόπουλου

Ως ένα από τα πιο καλλίγραμμα και όμορφα μοντέλα της δεκαετίας του ’90, η Τζένη Μπαλατσινού είχε συχνή παρουσία στα περιοδικά του Πέτρου Κωστόπουλου και, μάλιστα, με ιδιαίτερα αποκαλυπτικές φωτογραφήσεις. Μια από εκείνες που είχαν ξεχωρίσει ήταν αυτή του 1997, όταν ο Πέτρος είχε την ιδέα να τη φωτογραφίσει για το «Nitro» ως Merilyn, με αφορμή τα 35 χρόνια από το θάνατο της ηθοποιού.









