Σοκαριστικό ΒΙΝΤΕΟ με την Αντζελίνα Τζολί υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών

Σοκ προκαλεί η εικόνα της Αντζελίνα Τζολί σε βίντεο-ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας! Η διάσημη ηθοποιός βρίσκεται υπό την επήρεια ηρωίνης και μιλάει στο τηλέφωνο με τον πατέρα της, ενώ την ίδια στιγμή την καταγράφει βαποράκι. Το βίντεο αυτό τραβήχτηκε τη δεκαετία του ’90 και το έδωσε στη δημοσιότητα ο καταδικασμένος για εμπόριο ναρκωτικών, Franklin Meyer, μέσω της «National Enquirer», υποστηρίζοντας ότι η Τζολί ήταν πελάτης του για πολλά χρόνια.





http://www.tempo.gr/ston-kosmo-mas/gossip-celebrities/20628-angelina-jolie#sigProGalleria78db67ffd2 View the embedded image gallery online at: loading... Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να ενημερώνεστε άμεσα