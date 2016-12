Χρυσές Σφαίρες: Κυριαρχεί με επτά υποψηφιότητες «Ο λόγος του βασιλιά»

Έχοντας επτά συμμετοχές για τις «Χρυσές Σφαίρες», η ταινία «Ο λόγος του βασιλιά» του Τομ Χούπερ προηγείται στις υποψηφιότητες των βραβείων, οι οποίες ανακοινώθηκαν την Τρίτη το απόγευμα (ώρα Ελλάδας) στο Λος Άντζελες. Ακολουθούν οι ταινίες «Social Network» του Ντέιβιντ Φίντσερ και «The Fighter» του Ντέιβιντ Ο. Ράσελ με έξι υποψηφιότητες. Παρακάτω δείτε τις βασικές υποψηφιότητες των 68ων «Χρυσών Σφαιρών», αναλυτικά: Καλύτερη δραματική ταινία Μαύρος Κύκνος The fighter Inception The King’s speech The Social network Καλύτερη σκηνοθεσία Ντάρεν Αρονόφσκι (Μαύρος Κύκνος) Ντέιβιντ Ο. Ράσελ (The fighter) Κρίστοφερ Νόλαν (Inception) Τομ Χολαντ (Ο λόγος του βασιλιά) Ντέιβιντ Φίντσερ (The Social network) Καλύτερη γυναικεία ερμηνεία σε δραματική ταινία Χάλι Μπέρι (Frankie and Alice) Νικόλ Κίντμαν (Rabbit Hole) Τζένιφερ Λόρενς (Winter’s bone) Νάταλι Πόρτμαν (Μαύρος Κύκνος) Μισέλ Γουίλιαμς (Blue Valentine) Καλύτερη ανδρική ερμηνεία σε δραματική ταινία Τζέσι Αϊζενμπεργκ (The Social network) Κόλιν Φερθ (Ο λόγος του βασιλιά) Ράιαν Γκόσλινγκ (Blue Valentine) Μαρκ Γουόλμπεργκ (The fighter) Τζέιμς Φράνκο (127 ώρες) Καλύτερη κωμωδία η μιούζικαλ Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων Τα παιδιά είναι εντάξει Burlesque Red The tourist Καλύτερη γυναικεία ερμηνεία σε κωμωδία ή μιούζικαλ Ανέτ Μπένινγκ (Τα παιδιά είναι εντάξει) Τζουλιάν Μουρ (Τα παιδιά είναι εντάξει) Αν Χάθαγουεϊ (Love and other drugs) Αντζελίνα Τζολί (The tourist) Εμμα Στόουν (Εasy Α) Καλύτερη ανδρική ερμηνεία σε κωμωδία ή μιούζικαλ Τζόνι Ντεπ (Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων) Τζόνι Ντεπ (The tourist) Πολ Τζιαμάτι (Barney’s version) Τζέικ Τζίλενχααλ (Love and other drugs) Κέβιν Σπέισι (Casino Jack) Καλύτερη β΄ ανδρική ερμηνεία Κρίστιαν Μπέιλ (The fighter) Αντριου Γκάρφιλντ (The Social network) Μάικλ Ντάγκλας (Wall Street: Το χρήμα ποτέ δεν κοιμάται) Τζέρεμι Ρένερ (The town) Τζέφρεϊ Ρας (Ο λόγος του βασιλιά) Καλύτερη β΄ γυναικεία ερμηνεία Εϊμι Ανταμς (The fighter) Eλενα Μπόναμ Κάρτερ (Ο λόγος του βασιλιά) Μίλα Κούνις (Μαύρος Κύκνος) Μελίσα Λίο (The fighter) Τζάκι Γουίβερ (Animal kingdom) Καλύτερη ξενόγλωσση (μη αγγλόφωνη) ταινία Biutiful (Μεξικό/ Ισπανία) The concert (Γαλλία) The edge (Ρωσία) Είμαι ο έρωτας (Ιταλία) In a better world (Δανία) Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να ενημερώνεστε άμεσα