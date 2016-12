Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα Χρυσά Βατόμουρα 2011, όπου βραβεύονται οι... χειρότεροι των χειρότερων, με τη Jennifer Aniston να είναι πρώτη στην κατηγορία της χειρότερης ηθοποιού εξαιτίας της κακής ερμηνείας της στην ταινία «The Bounty Hunter», ενώ ανάμεσα στους χειρότερους άνδρες ηθοποιούς βρίσκεται και ο συμπρωταγωνιστής της στην ίδια ταινία, Gerard Butler. Ιδιαίτερα χαρούμενη δεν πρέπει να είναι και η Jessica Alba, καθώς μέσα σε έναν χρόνο κατάφερε να «κερδίσει» τέσσερις ολόκληρες υποψηφιότητες λόγω των ερμηνειών της στις ταινίες «The Killer Inside Me», «Little Fockers», «Machete» και «Valentine's Day». Όσον αφορά τις ταινίες, ηγείται με συνολικά εννέα βατόμουρα το «The Twilight Saga: Eclipse», ενώ είναι υποψήφιο και το «Sex and the City 2». Παρακάτω δείτε όλες τις υποψηφιότητες, αναλυτικά: Χειρότερη ταινία «Twilight Saga: Eclipse» «The Last Airbender» «The Bounty Hunter» «Sex & The City 2» «Vampires Suck» Χειρότερη γυναίκα ηθοποιός Jennifer Aniston: «The Bounty Hunter» Miley Cyrus: «The Last Song» The Four «Gal Pals": 'Sex & The City 2» Megan Fox: «Jonah Hex» Kristen Stewart «Twilight Saga: Eclipse» Χειρότερος άνδρας ηθοποιός Ashton Kutcher: «Killers» και «Valentine's Day» Gerard Butler: «The Bounty Hunter» Jack Black: «Gulliver's Travels» Robert Pattinson: «The Twilight Saga: Eclipse» και 'Remember Me» Taylor Lautner: «The Twilight Saga: Eclipse» Χειρότερη ερμηνεία για β’ γυναικείο ρόλο Jessica Alba: «The Killer Inside Me», «Little Fockers», «Machete», και «Valentine's Day» Cher: «Burlesque» Liza Minnelli: «Sex & The City 2» Nicola Peltz: «The Last Airbender» Barbra Streisand: «Little Fockers» Χειρότερη ερμηνεία για β’ ανδρικό ρόλο George Lopez: «Marmaduke,' «The Spy Next Door», και «Valentine's Day» Billy Ray Cyrus: «The Spy Next Door» Dev Patel: «The Last Airbender» Jackson Rathbone: «The Last Airbender», και «The Twilight Saga: Eclipse» Rob Schneider: «Grown Ups» Χειρότερος σκηνοθέτης Sylvester Stallone: «The Expendables» Jason Friedberg & Aaron Seltzer: «Vampires Suck» Michael Patrick King: «Sex & The City 2» M. Night Shymalan: «The Last Airbender» David Slade: «The Twilight Saga: Eclipse» Χειρότερο κινηματογραφικό ζευγάρι The Entire Cast of «Sex & The City 2» The Entire Cast of «The Twilight Saga: Eclipse» The Entire Cast of «The Last Airbender» Jennifer Aniston & Gerard Butler: «The Bounty Hunter» Josh Brolin's Face & Megan Fox's Voice: «Jonah Hex» Χειρότερη ταινία 3D «Cats & Dogs 2: Revenge Of Kitty Galore» «Clash of the Titans» «The Last Airbender» «Nutcracker 3D» «Saw 3D» Χειρότερο σενάριο «Last Airbender» «Little Fockers» «Sex & The City 2» «Twilight Saga: Eclipse» «Vampires Suck» Χειρότερο remake, sequel «The Twilight Saga: Eclipse» «Clash of the Titans» «The Last Airbender» «Sex & The City 2» «Vampires Suck!» Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να ενημερώνεστε άμεσα