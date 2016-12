Βραβεία Όσκαρ 2011

Η λαμπρή τελετή για την απονομή των βραβείων Όσκαρ 2011 είναι πλέον παρελθόν και μάλιστα τα αποτελέσματα φέτος δεν μας επεφύλασσαν καθόλου εκπλήξεις ή ανατροπές. Όπως αναμενόταν, ο «Λόγος του Βασιλιά» κέρδισε 4 αγαλματίδια, με τα 3 εκ των οποίων σε βασικές κατηγορίες (Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Πρώτου Ανδρικού Ρόλου - Κόλιν Φερθ), ενώ η Νάταλι Πόρτμαν απέσπασε το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου. Παράλληλα, η ταινία «The Social Network» κέρδισε 3 βραβεία, αλλά σε λιγότερο σημαντικές κατηγορίες (Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο, Καλύτερο Μοντάζ και Καλύτερο Μουσικό Θέμα), ενώ το «Inception» αναδείχθηκε μεγάλος νικητής στις τεχνικές κατηγορίες (Καλύτερη Κινηματογράφηση, Καλύτερα Οπτικά Εφέ, Καλύτερη Μίξη Ήχου και Καλύτερο Ηχητικό Μοντάζ). Ο δικός μας «Κυνόδοντας» του Γιώργου Λάνθιμου δεν κέρδισε το Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας, αφού το αγαλματάκι πήγε στο «In A Better World» από τη Δανία, ωστόσο και μόνο η υποψηφιότητά του ήταν αρκετά σημαντική για το μέλλον του ελληνικού κινηματογράφου και σίγουρα ελπιδοφόρα για πιθανές διακρίσεις τα επόμενα χρόνια. Παρακάτω όλα τα βραβεία, αναλυτικά: Καλύτερης ταινίας: "Ο Λόγος του Βασιλιά" Πρώτου Αντρικού Ρόλου: Κόλιν Φερθ - "Ο Λόγος του Βασιλιά" Πρώτου Γυναικείου Ρόλου: Νάταλι Πόρτμαν - "Μαύρος Κύκνος" Σκηνοθεσίας - Τομ Χούπερ: "Ο Λόγος του Βασιλιά" Δεύτερου Γυναικείου Ρόλου: Μελίσα Λίο - "The Fighter" Δεύτερου Αντρικού Ρόλου: Κρίστιαν Μπέιλ - "The Fighter" Διασκευασμένου Σεναρίου: Ααρον Σόρκιν - "The Social Network" Πρωτότυπου Σεναρίου: Ντέιβιντ Σέιντλερ - "Ο Λόγος του Βασιλιά" Ξένόγλωσσης ταινίας: "In a Better World" (Δανία) Κινουμένων Σχεδίων: "Toy Story 3" Τραγουδιού: "We Belong Together" από το "Toy Story 3" Μουσικής: "The Social Network" Μοντάζ: "The Social Network" Φωτογραφίας: "Inception" Ηχου: "Inception Επεξεργασίας Ηχου: "Inception" Οπτικών Εφέ: "Inception" Καλλιτεχνική Διεύθυνση: "Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων". Κοστούμια: "Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων" Μακιγιαζ: "Ο Λυκάνθρωπος" Ντοκιμαντέρ: "Inside Job" Ντοκιμαντέρ μικρού Μήκους: "Strangers No More" Μικρού Μήκους: "God of Love" Κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους: "The Lost Thing" Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να ενημερώνεστε άμεσα