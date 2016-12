Αφιέρωμα στους μεγάλους σκηνοθέτες από το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης Σε συνέχεια των πολύ επιτυχημένων αφιερωμάτων στον αμερικάνικο και τον ευρωπαϊκό βωβό κινηματογράφο, όπως και τη χειραφέτηση της γυναίκας, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης θα φιλοξενήσει το 4ο Φεστιβάλ Βωβού Κινηματογράφου με θέμα «Μεγάλοι Σκηνοθέτες του Βωβού Κινηματογράφου», που θα διαρκέσει από τις 16 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Θα προβληθούν 16 ταινίες διάσημων σκηνοθετών όπως οι Φρίντριχ Μουρνάου, Φριτς Λανγκ, Καρλ Ντράιερ, Σεργκέι Αϊζενστάιν, Στρόχαϊμ, Μπουνιουέλ και Νταλί, Σεσίλ ντε Μιλ, Τσάρλι Τσάπλιν Μπάστερ Κήτον κ.ά. Την πλειοψηφία των προβολών ντύνουν μουσικά πρωτότυπες συνθέσεις Ελλήνων συνθετών που ερμηνεύονται "ζωντανά" από νέους έλληνες ερμηνευτές. Για μια ακόμη χρονιά, το Φεστιβάλ διοργανώνεται σε συνεργασία με το STUDIO-Παράλληλο Κύκλωμα και τον Πρόεδρό του, Χρήστο Παπαδημητρίου, καθώς και το εργαστήριο Film Scoring με υπεύθυνο καθηγητή τον Αλέξανδρο Μούζα. Δείτε παρακάτω τις ταινίες που θα παρουσιαστούν, αναλυτικά: Δευτερα 16 Σεπτεμβρίου Friedrich W. Murnau "Ανατολή" (1927-95΄) ΝΑΤΑΛΙΑ ΜΑΥΡΑΚΗ Βιολί: Νάσος Μαρτζούκος Φλάουτο: Ζαχαρίας Ταρπάγκος Πιάνο: Κατερίνα Δεληγιαννίδου Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου Frank Borzage "7ος Ουρανός" (1927-110΄) ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ METALLON BRASS ENSEMBLE Παναγιώτης Καίσαρης (τρομπέτα και πίκολο τρομπέτα) Γιάννης Καραμπέτσος (τρομπέτα και πίκολο τρομπέτα) Κώστας Σίσκος (κόρνο) Κώστας Αυγερινός (τρομπόνι) Γιώργος Ραράκος (τούμπα) Αλέξανδρος Μιχαηλίδης (κλαρινέτο, μπάσο κλαρινέτο) Σπύρος Λάμπουρας (κρουστά) Διευθύνει ο Θόδωρος Αντωνίου Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου Fritz Lang "Dr Mabuse & Der Grosse Spieler" (1922-157') ORIGINAL SOUNDTRACK Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου Carl Dreyer "Το Πάθος της Ζαν Ντ'Άρκ" (1928-78΄) ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΦΥΡΗΣ Αγγλικό κόρνο: Σακαρέλης Κώστας Τσέλο: Γιάννος Γιοβάνος Πιάνο: Μυρτώ Ακρίβου Ηλεκτρικό Αρμόνιο: Γιάννης Σφυρής Συμμετέχει το φωνητικό σύνολο "Eklipsis" Διεύθυνση: Ματθαίος Λεγάκης Παρασκευη 20 Σεπτεμβρίου Buster Keaton "Sherlock Junior" (1924) μαζί με το "The goat" (71’) ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ (Σύνθεση, Sound Design, πιάνο) Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου Paul Wegenert & Carl Bose "The Golem" (1920-85΄) MΑΡΙΝΑ ΤΖΟΥΛΗ (προηχογραφημένο) & Benjamin Christensen "Haxan - Η μαγεία μέσα από τους αιώνες" (1922-100΄) ΑΝΝΑ ΜΟΥΖΑΚΗ (μουσική επιμέλεια) Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου Robert Flaherty "Ο Nanook του Βορρά" (L’Eskimau) (1922-79΄) ΓΩΓΩ ΚΑΛΟΔΙΚΗ Μαρίνα Σπαλιμέρου (βιολί) Γωγώ Καλοδίκη (ηλεκτρονικά) & Charlie Chaplin "Η γυναίκα των Παρισίων" (1923- 71΄) ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΚΟΣ (σύνθεση, πιάνο) Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου Sergei Eisenstein "Η γενική γραμμή-Το παλιό και το καινούριο" (1929-121΄) ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΣΙΑΚΗ (DJ set) Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου Erich Von Stroheim "Queen Kelly" (1929- 101΄) ΑΡΓΥΡΩ ΚΟΛΙΟΓΙΩΡΓΗ πιάνο: Θάνος Μαργέτης βιολί: Νίκος Κιάκος κλαρινέτο-μπάσο κλαρινέτο: Μερκούριος Κάραλης Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου Luis Bunuel & Salvador Dali Ένας ανδαλουσιανός σκύλος (1928-15΄) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΟΥΖΑΣ- Ergon Ensemble (Ηχογράφηση) & George Melies "Ταξίδι στο φεγγάρι (Από τη γή στη Σελήνη)" (1902- 12΄) Cecil De Mile "Ο Απατεώνας" (1915-59΄) ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΥ Δημήτρης Τσιμπάνος (πιάνο) Βαγγέλης Νίνα (τσέλο) Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου Paul Leni "The man who laughs" (1928-56΄) ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΣΙΑΚH (DJ set) Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να ενημερώνεστε άμεσα