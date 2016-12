Οι χειρότερες ταινίες όλων των εποχών

Αν έχετε σαδομαζοχιστικές τάσεις και θέλετε για κάποιον ακατανόητο λόγο να παρακολουθήσετε μια πραγματικά απαίσια ταινία, τότε -ως καλοί άνθρωποι που είμαστε- θα σας δώσουμε μια χείρα βοήθειας. Οι παρακάτω 20 ταινίες είναι οι χειρότερες που έχουν γυριστεί ποτέ, σύμφωνα με το έγκυρο IMDb, που τις βαθμολογεί από 1,2 μέχρι 1,9 την πιο… αριστουργηματική, με άριστα το 10. Μην ψάχνετε αλλού, λοιπόν, είναι βέβαιο ότι βρήκατε αυτό που αναζητούσατε. Enjoy!

20. Going Overboard (1989) – Βαθμολογία IMDb: 1,9

19. Superbabies: Baby Geniuses 2 (2004) – Βαθμολογία IMDb: 1,9

18. Pledge This! (2006) – Βαθμολογία IMDb: 1,9

17. Daniel der Zauberer (2004) – Βαθμολογία IMDb: 1,9

16. The Hottie & the Nottie (2008) – Βαθμολογία IMDb: 1,9

15. Disaster Movie (2008) – Βαθμολογία IMDb: 1,9

14. Yes Sir (2007) – Βαθμολογία IMDb: 1,8

13. Keloglan vs. the Black Prince (2006) – Βαθμολογία IMDb: 1,8

12. Himmatwala (2013) – Βαθμολογία IMDb: 1,8

11. Humshakals (2014) – Βαθμολογία IMDb: 1,8

10. Turks in Space (2006) – Βαθμολογία IMDb: 1,8

9. Kyaa Kool Hain Hum 3 (2016) – Βαθμολογία IMDb: 1,8

8. Birdemic: Shock and Terror (2010) – Βαθμολογία IMDb: 1,8

7. The Legend of the Titanic (1999) – Βαθμολογία IMDb: 1,7

6. Birdemic 2: The Resurrection (2013) – Βαθμολογία IMDb: 1,7

5. Foodfight! (2012) – Βαθμολογία IMDb: 1,7

4. Code Name: K.O.Z. (2015) – Βαθμολογία IMDb: 1,7

3. Attack of the Jurassic Shark (2012) – Βαθμολογία IMDb: 1,5

2. Saving Christmas (2014) – Βαθμολογία IMDb: 1,5

1. Kartoffelsalat (2015) – Βαθμολογία IMDb: 1,2