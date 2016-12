Τον Μάρτιο του 2017 στις αίθουσες η ιστορική ταινία «Έξοδος 1826» (trailer)

Η ιστορική ταινία «Έξοδος 1826» του Βασίλη Τσικάρα ολοκλήρωσε τα γυρίσματά της, καθώς πραγματοποιήθηκε και η λήψη των extra σκηνών μάχης στην Κρώμνη Γιαννιτσών. Σύμφωνα με τον ίδιο τον σεναριογράφο και σκηνοθέτη, η προβολή της στις κινηματογραφικές αίθουσες αναμένεται τον Μάρτιο του 2017. Πρόκειται για ένα πολεμικό δράμα, που πραγματεύεται την ιστορία 120 ανδρών (Βλάχων) από τη Σαμαρίνα Γρεβενών, οι οποίοι έσπευσαν να βοηθήσουν στην Έξοδο του Μεσολογγίου. Στην ταινία παρακολουθούμε τη δύσκολη πορεία αυτών των ανθρώπων από τα Γρεβενά μέχρι το Μεσολόγγι, η οποία διήρκησε δέκα ημέρες γεμάτες εμπόδια, απρόοπτα, εντάσεις και συγκρούσεις. Την ίδια στιγμή, εξελίσσονται κι άλλες ιστορίες… Οι γυναίκες που μένουν πίσω περιμένοντας τους άντρες τους. Ο Τούρκος Φρούραρχος της Άρτας, που βρίσκεται υπό πίεση εξαιτίας μιας εξαφάνισης μιας περιπόλου στα βουνά απ’ όπου διέρχονται οι Σαμαριναίοι. Ο Ιμπραήμ πασάς που ετοιμάζεται να επιτεθεί στο Μεσολόγγι. Το τέλος της ταινίας είναι ηρωικό, καθώς οι Σαμαριναίοι συγκρούονται κι αυτοί με τον πολυάριθμο στρατό των Τουρκοαιγυπτίων στις 10 Απριλίου του 1826, ημέρα της Ηρωικής Εξόδου του Μεσολογγίου. Από αυτούς θα επιζήσουν οι 33. Η ταινία δεν έχει σκοπό να παρουσιάσει μια επική μάχη, αλλά να αναδείξει μέσα από την ένταση, τα συναισθήματα και τους χαρακτήρες των ηρώων μια συγκινητική ιστορία, καθώς και τις συνθήκες της εποχής. Το φινάλε θα ολοκληρωθεί με κινηματογραφικά στιγμιότυπα μάχης, πρελούδιο της Μεγάλης Εξόδου. Η ταινία, που αποτελεί αμιγώς Βορειοελλαδίτικη παραγωγή, είναι μια αληθινή ιστορία (με στοιχεία μυθοπλασίας), στην οποία βασίζεται το δημοτικό μας τραγούδι «Παιδιά της Σαμαρίνας». Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως παρουσιάζονται για πρώτη φορά σε ταινία ήρωες της περιόδου του 1821 από τη Μακεδονία. Δείτε το trailer: Συνέντευξη του Βασίλη Τσικάρα: Συντελεστές Σενάριο – σκηνοθεσία: Βασίλης Τσικάρας Διευθυντής Φωτογραφίας: Δημήτρης Σταμπολής Οπερατέρ: Παναγιώτης Κράββαρης Σκηνογράφος – ενδυματολόγος: Νίκος Καλαϊτζίδης Βοηθοί ενδυματολογικού: Μαριαλένα Χρυσογονίδου, Αθηνά Μπατσίλα Υπεύθυνη φροντιστηρίου: Μαρία Βλάχου Script: Κλειώ Λιάβα Μακιγιάζ: Σοφία Βουλαλά, Αθανασία Μιχαλάκη Hair styling: Αλίκη Φραγκάκη Ηχολήπτης: Σάββας Φωτιάδης Auxiliary staff: Γιώργος Βασιλειάδης, Δημήτρης Κουτσιμανής Μοντάζ: Κωνσταντίνος Τοπάλης (24plus1) Μουσική σύνθεση: Κανάρης Κεραμάρης Σύνθεση παραδοσιακών: Παναγιώτης Κοσμίδης Οργάνωση – εκτέλεση παραγωγής: Ελένη Σκάρπου Φωτογράφιση: Δημήτρης Παγιάντζας Παραδοσιακές φορεσιές: Σύλλογος Φίλων Ιστορίας και Αναπαράστασης αυτής Γιαννιτσών, Χορευτικός Όμιλος «Λεύκιππος» Μάνης, Σύνδεσμος Σαμαριναίων Λάρισας και περιχώρων, Πολιτιστικός Σύλλογος Νεδουσαίων, Χορευτικός Σύλλογος Γαλάτιστας, Σύλλογος Καππαδοκών Μυλότοπου, Σύλλογος Δαμιανού Γιαννιτσών «Ο Διογένης» Άλογα: Ιππικός Σύλλογος Γιαννιτσών (Γ.Δήμτσης), Στέλιος Βασιλείου (Λητή Θεσσαλονίκης) Ηθοποιοί Λεωνίδας Κακούρης, Μαρία Ανδρούτσου, Δημήτρης Παπαδόπουλος,, Αντώνης Σιώπκας, Χρήστος Μπάτζιος, Βασίλης Τσικάρας, Αγγέλα Βαγιωνά, Ειρήνη Τσιαούση, Κυριάκος Χρυσίδης, Γιάννης Περδίκης, Νίκος Νικολαΐδης, Γιώργος Χατζηθεοδώρου, Νίνα Μυλωνά, Κώστας Λιόλιος, Μανώλης Σαββίδης, Δημήτρης Θεοδοσιάδης, Δημήτρης Δήμου , Ράνια Νικολούλη, Μαρία Κλεάρχου, Κική Σπύρου, Βασιλική Γραικού, Σταύρος Δουκουζγιάννης, Μαρία Μουστάκα, Δημήτρης Ελιάς, Σάκης Παπαγεωργίου, Κωστής Πείτσης, Βασίλης Πείτσης, Κώστας Αντωνιάδης, Σταύρος Βαφειάδης, Νίκος Βλαχόπουλος, Δημήτρης Κύρτσος, Νίκος Ματινέλης, Γιώργος Πεχλιβανίδης, Γιάννης Παπαχριστούδης, Νίκος Ιωαννίδης , Βασίλης Βεργινάδης, Γιώργος Βαρελάς, Βασίλης Βαρελάς, Αργύρης Ταφραλίδης, Σταύρος Ιωαννίδης, Μαρία Βλάχου, Χριστίνα Λιόλιου, Παναγιώτης Νάκος, Σάκης Κολότσιος, Αριστείδης Σιναπίδης, Βάιος Λιάππης, Κατερίνα Μπαλάσκα, Αναστασία Θεοδώρου, Ιωάννα Τζαφέρη, Ιωάννης Κυφωνίδης, Κυριάκος Βιολάρης, Σταύρος Καραγεωργιάδης, Γιάννης Ανδρεόπουλος, Γιάννης Λαζαρίδης, Άλκης Γκόσιος, Αντώνης Χαλιάσος, Σεμπάστιαν Τσιφής, Ιωάννης Τσιορμπατζής, Αλέξανδρος Μυλωνάς, Θανάσης Τόπης, Παναγιώτης Μπατσικούρας.









