1ο Adaptation Film Festival: Όταν η λογοτεχνία συναντά τον κινηματογράφο…

Προβολή ταινιών, σεμινάριο δημιουργικής γραφής και πάρτι, θα λάβουν χώρα, μεταξύ άλλων, από τις 2 έως τις 8 Φεβρουαρίου στο πλαίσιο του νέου κινηματογραφικού φεστιβάλ «Adaptation Film Festival» που συνδιοργανώνουν η MoovieReel και ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Το νέο αυτό κινηματογραφικό φεστιβάλ, που κάνει την πρώτη του εμφάνιση στον πολιτιστικό χάρτη της Αθήνας και εγκαινιάζεται από τον κινηματογράφο «Μικρόκοσμος», εστιάζει αποκλειστικά σε προσαρμογές λογοτεχνικών και θεατρικών έργων, καθώς επίσης και graphic novels. Η επίσημη έναρξή του θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου, με την πανελλήνια πρεμιέρα της -υποψήφιας για 3 Goya- ταινίας του Agustí Villaronga, «Ο Βασιλιάς της Αβάνας / El Rey de la Habana», η οποία βασίζεται στο ομώνυμο best-seller του Pedro Juan Gutiérrez, ένας συγγραφέας που τα διεθνή ΜΜΕ έχουν χαρακτηρίσει ως «κουβανό απόγονο του Charles Bukowski». Μετά την προβολή θα ακολουθήσει πάρτι με ελεύθερη είσοδο στο Tiki Bar (Φαλήρου 15, Μετρό Ακρόπολη), με special guest DJ, τον μουσικό και συγγραφέα, Μιχάλη Δέλτα. Ανάμεσα στις προβολές του Adaptation Film Festival, θα προβληθεί σε avant-première, η νέα ταινία του Fatih Akin, «Βερολίνο, Αντίο / Tschick», μεταφορά του best-seller του Wolfgang Herrndorf, «Βερολίνο, γεια», μια ταινία που θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες τον Φεβρουάριο. Μετά την προβολή, θα ακολουθήσει το «Tschick-y Party» στο Tiki Bar (Φαλήρου 15, Μετρό Ακρόπολη), με guest DJs τον σκηνοθέτη Θανάση Νεοφώτιστο και τον DJ και μουσικό παραγωγό Στέλιο Καραμπίνα. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Ακόμη μια πρεμιέρα του Φεστιβάλ θα είναι η -προτεινόμενη για 9 βραβεία της Ακαδημίας Κινηματογράφου της Αυστραλίας- «Η Κόρη / The Daughter» του Simon Stone, με τους Geoffrey Rush, Miranda Ottο και Sam Neill, μια ταινία που είναι βασισμένη στο θεατρικό του Ερρίκου Ίψεν, «Η Αγριόπαπια». Από το Φεστιβάλ Καννών (εναρκτήρια ταινία του τμήματος Un Certain Regard το 2015) έρχεται μία ακόμη πρεμιέρα, η ιαπωνική ταινία «Γλυκό Φασόλι / Sweet Bean», της Naomi Kawase, βασισμένη στο βιβλίο «An» του Durian Sukegawa, μια τρυφερή ιστορία που κέρδισε κοινό και κριτικούς παγκοσμίως, για την πρωτότυπη και ταυτόχρονα ανθρώπινη ματιά της. Η ταινία αναμένεται στις αίθουσες τον Φεβρουάριο. Από το συγκλονιστικό αστυνομικό θρίλερ, «Η Σιωπή των Δέντρων / The Treatment» (βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Mo Hayder), το αποκαλυπτικό, υποψήφιο για Goya, animation «Ψυχοναύτες, τα Ξεχασμένα Παιδιά / Psiconautas, los niños olvidados» (βασισμένο στο ομώνυμο graphic novel), τη μυστικιστική ταινία «Τα Ορφανά του Ελ Ντοράντο / The Orphans of Eldorado» (βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Milton Hatoum), τη μεταφορά του Broadway θεατρικού έργου «Ταιριάζει; / Match» του Stephen Belber (με τον Patrick Stewart στην πλέον συγκλονιστική ερμηνεία της καριέρας του), και τη νέα μεταφορά του διηγήματος της Marguerite Duras «Δέκα Και Μισή Καλοκαίρι Βράδυ» με τίτλο «Η Καταιγίδα Μέσα της / The Storm Inside» (το διήγημα έχει μεταφερθεί και παλαιότερα στη μεγάλη οθόνη, σε σκηνοθεσία Ζυλ Ντασσέν με τους: Μελίνα Μερκούρη, Peter Finch και Romy Schneider), το Adaptation Film Festival καλύπτει ένα ευρύ φάσμα λογοτεχνικών ειδών, που δε θα αφήσει κανένα βιβλιόφιλο (και σινεφίλ) παραπονεμένο. Φυσικά, δε θα λείψουν και παλαιότερες, κλασικές ταινίες του είδους όπως: - «Η Πρωινή Περίπολος» του Νίκου Νικολαΐδη, το παράξενο σύμπαν της οποίας δομείται από κείμενα των Raymond Chandler, Philip K. Dick, Daphne du Maurier και Herman Raucher. Με αφορμή τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία της ταινίας, θα προηγηθεί συζήτηση με τον σκηνοθέτη Χρήστο Χουλιάρα, μοντέρ στις τελευταίες ταινίες του Νίκου Νικολαΐδη, και τον συγγραφέα και διδάκτορα φιλοσοφίας του Α.Π.Θ. Δάνη Κουμασίδη. Τη συζήτηση συντονίζει η κριτικός κινηματογράφου, Αγγελική Στελλάκη. - «Η Δημαρχία του Οιδίποδα / Oedipo Alcalde», με τον σκηνοθέτη Jorge Alí Triana να κινηματογραφεί μοναδικά την αριστουργηματική απόπειρα του Gabriel García Márquez, μεταφέροντας την πασίγνωστη τραγωδία του Σοφοκλή στην κοινωνία της Κολομβίας. - «Ο Κύριος Προυστ /Céleste» του Percy Adlon, μια ταινία η οποία είναι βασισμένη στα απομνημονεύματα της οικονόμου του διάσημου συγγραφέα Marcel Proust, Céleste Albaret. - «Χιροσίμα Αγάπη Μου / Hiroshima Mon Amour», το διαχρονικό αριστούργημα του Alain Resnais, σε σενάριο της συγγραφέως Marguerite Duras. Την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου, το Adaptation Film Festival κατεβάζει επίσημα αυλαία με την -βραβευμένη στο διεθνές φεστιβάλ του Karlovy Vary- ταινία «Παράδοξη Ευτυχία / Original Bliss» του Sven Taddicken, με τους Martina Gedeck (Οι Ζωές των Άλλων) και Ulrich Tukur (Η Λευκή Κορδέλα), βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της A.L. Kennedy. Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες τον Μάρτιο. Παράλληλες δράσεις - Σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Μεταίχμιο, θα γίνει παρουσίαση του έργου του Pedro Juan Gutiérrez. - Σεμινάριο δημιουργικής γραφής με ελεύθερη είσοδο. - Στο πλαίσιο της δράσης «Petit Plan - Κινηματογράφος για εφήβους» θα προβληθούν με ελεύθερη είσοδο για Λύκεια της Αττικής οι ταινίες: «Βικτώρια» (μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος του νομπελίστα Knut Hamsun), «Είμαι η Νοτζούμ: 10 Ετών και Διαζευγμένη» (βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα) και «Εγκρίνεται η Υιοθεσία» (βασισμένη στο comic album, Couleur de peau: miel). Για δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται το www.petitplan.org. -Στο πλαίσιο της δράσης «Gros Plan», για την καταγραφή των τάσεων του Ελληνικού κοινού, θα προβληθούν οι ταινίες: «Θραύσματα Αγάπης» (βασισμένη στο μυθιστόρημα Fragmentos de amor furtivo) και «Η Ανάκριση» (η περιβόητη ανάκριση του διοικητή του Άουσβιτς, Ρούντολφ Ες, λίγο πριν την εκτέλεσή του, βασισμένη σε στοιχεία της αυτοβιογραφίας του). Πλήρες πρόγραμμα Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 19.30: Παρουσίαση του έργου του Pedro Juan Gutiérrez – Ελεύθερη Είσοδος Οι συγγραφείς-κριτικοί λογοτεχνίας Νίκος Κουρμουλής και Διονύσης Μαρίνος, και η μεταφράστρια των βιβλίων του Κλεοπάτρα Ελαιοτριβιάρη συζητούν για τον Πέδρο Χουάν Γκουτιέρες, τη λογοτεχνία και την Κούβα. 21.30: ***Επίσημη Πρεμιέρα*** Ο Βασιλιάς της Αβάνας / El Rey de la Habana (Agustí Villaronga, Ισπανία, 2015, 125′) Έχοντας δραπετεύσει πρόσφατα από το αναμορφωτήριο, ο νεαρός Ρεϊνάλδο αγωνίζεται να τα βγάλει πέρα στους δρόμους της Αβάνας στα τέλη της δεκαετίας του ’90, μια από τις χειρότερες δεκαετίες για την κοινωνία της Κούβας. Ελπίδες, απογοήτευση, ρούμι, καλό χιούμορ και -πάνω από όλα- πείνα, τον συνοδεύουν στις περιπλανήσεις του, μέχρι τη στιγμή που θα συναντήσει τη Μάγκντα και τον Γιουνισλέιντι. Πότε με την μια, και πότε με τον άλλον, θα προσπαθήσει να ξεφύγει από την υλική και ηθική δυστυχία που τον περιβάλλει, βιώνοντας στα όρια την αγάπη, το πάθος, την τρυφερότητα και το σεξ. 23.30: Opening Party w/ special guest DJ Μιχάλης Δέλτα @ Tiki Bar Athens (Φαλήρου 15, Μετρό Ακρόπολη) – Ελεύθερη Είσοδος Μετά την προβολή, και σε συνεργασία με τη Fischer, θα ακολουθήσει party με ελεύθερη είσοδο στο Tiki Bar (Φαλήρου 15, Μετρό Ακρόπολη), με special guest DJ τον μουσικό και συγγραφέα, Μιχάλη Δέλτα (Το CD του “Life Is Now” κυκλοφορεί από την Inner Ear Records. Το βιβλίο του «Το Φως Των Λέξεων» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Οδός Πανός»). Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 18.00: Το Μυστικό που Έμεινε Kρυμμένο / Boomerang (François Favrat, Γαλλία, 2015, 100′) Επιστρέφοντας μαζί με την αδελφή του, την Αγκάτ, στο νησί Νουαρμουτιέ, όπου και πέρασαν τα παιδικά τους χρόνια, ο Αντουάν δεν υποψιαζόταν ότι το παρελθόν θα ξαναγύριζε στη μνήμη του, σαν ένα μπούμερανγκ. Μυστικά, ψέματα, λόγια ανείπωτα: οι αναμνήσεις από τις διακοπές και κάποια αναπάντητα ερωτήματα ανασύρονται στην επιφάνεια… Κι αν η μυστηριώδης εξαφάνιση της μητέρας του δεν ήταν αυτό που νόμιζε; Με τους Laurent Lafitte και Mélanie Laurent. 20.00: Η Κόρη / The Daughter (Simon Stone, Αυστραλία, 2015, 96′) Ένας άντρας επιστρέφει στο πατρικό σπίτι του στην Αυστραλία για να παραστεί στον γάμο του πατέρα του με την κατά πολύ νεότερη οικονόμο του. Όμως η αποκάλυψη ενός καλά κρυμμένου οικογενειακού μυστικού θα ανατρέψει τις όποιες ισορροπίες στις ζωές των ανθρώπων που κάποτε είχε αφήσει πίσω του. Με τους Geoffrey Rush (Shine, Pirates of the Carribean), Miranda Ottο (Άρχοντας των Δαχτυλιδιών) και Sam Neill (Jurassic Park, Hunt for the Wilderpeople). Προτεινόμενο για 9 βραβεία της Ακαδημίας Κινηματογράφου της Αυστραλίας. 21.45: Η Σιωπή των Δέντρων / The Treatment (Hans Herbots, Βέλγιο, 2014, 130′) Ένα ζευγάρι ανακαλύπτεται αιχμάλωτο στο ίδιο του το σπίτι. Οι δύο γονείς είναι κακοποιημένοι και σύντομα διαπιστώνεται πως ο εννιάχρονος γιος τους έχει απαχθεί. Η υπόθεση θα φέρει το ντετέκτιβ Νικ Κάφμαγιερ αντιμέτωπο με το παρελθόν του, αναγκάζοντάς τον να κοιτάξει κατάματα το κακό. Καθώς νέα στοιχεία έρχονται στο φως, ο Κάφμαγιερ θα προσπαθήσει να κρατήσει τις ισορροπίες στην προσωπική του ζωή, ενώ η υπόθεση παίρνει απρόβλεπτη τροπή. Όταν αρχίζει να ξετυλίγει το κουβάρι του αινίγματος, κάτω από το βάρος των απρόβλεπτων ανακαλύψεων για το παρόν και το παρελθόν, ο πραγματικός εφιάλτης ξεκινά… Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 17.15: Συζήτηση «30 χρόνια Πρωινή Περίπολος» – Ελεύθερη Είσοδος 30 χρόνια μετά την έξοδο της ταινίας “Πρωινή Περίπολος” στις αίθουσες, ο Χρήστος Χουλιάρας, μοντέρ στις τελευταίες ταινίες του Νίκου Νικολαΐδη και σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ «Directing Hell», και ο συγγραφέας και διδάκτωρ φιλοσοφίας του Α.Π.Θ., Δάνης Κουμασίδης, μιλούν για το παράξενο σύμπαν του σπουδαίου Έλληνα σκηνοθέτη. Τη συζήτηση συντονίζει η κριτικός κινηματογράφου, Αγγελική Στελλάκη. 18.00: Πρωινή Περίπολος (Νίκος Νικολαΐδης, Ελλάδα, 1987, 115′) Μια γυναίκα βαδίζει σε μία έρημη πόλη. Στόχος είναι να διασχίσει την απαγορευμένη ζώνη για να φτάσει στην θάλασσα. Στο κατόπι της έχει την Πρωινή Περίπολο, ενώ φωνές από μεγάφωνα καλούν τους «εξαφανισμένους» πολίτες να εγκαταλείψουν την πόλη. Θα συναντήσει έναν άνδρα και μαζί θα προσπαθήσουν να ανασυνθέσουν τις μνήμες τους στη μέση ενός ολέθρου. Ο Νίκος Νικολαΐδης χρησιμοποιεί κείμενα των Raymond Chandler, Philip K. Dick, Daphne du Maurier και Herman Raucher, συνδυάζοντάς τα με τρόπο αναπάντεχο, όπως μόνο ένας σκηνοθέτης – λογοτέχνης – θα μπορούσε να κάνει. 20.15: Τα Ορφανά του Ελ Ντοράντο / The Orphans of Eldorado (Guilherme Coelho, Βραζιλία, 2015, 96′) Ο Αρμίντο Κορντοβίλ επιστρέφει μετά από 12 χρόνια στην πόλη όπου γεννήθηκε. Λίγο μετά την άφιξή του πεθαίνει ο πατέρας του, ο άνθρωπος εξαιτίας του οποίου έλειπε τόσα χρόνια. Σύντομα θα ξεκινήσει μια σχέση με τη γυναίκα του πατέρα του, ενώ θα ερωτευτεί παράφορα μια γυναίκα που είδε τυχαία να κάνει μπάνιο στον ποταμό. Η αναζήτησή του για αυτήν θα τον οδηγήσει στη παράνοια κι όσο γκρεμίζεται η ζωή του, ο Αρμίντο θα διεισδύσει ολοένα και πιο βαθιά στον Αμαζόνιο. 22.00: Ο Βασιλιάς της Αβάνας / El Rey de la Habana (Agustí Villaronga, Ισπανία, 2015, 125′) Έχοντας δραπετεύσει πρόσφατα από το αναμορφωτήριο, ο νεαρός Ρεϊνάλδο αγωνίζεται να τα βγάλει πέρα στους δρόμους της Αβάνας στα τέλη της δεκαετίας του ’90, μια από τις χειρότερες δεκαετίες για την κοινωνία της Κούβας. Ελπίδες, απογοήτευση, ρούμι, καλό χιούμορ και -πάνω από όλα- πείνα, τον συνοδεύουν στις περιπλανήσεις του, μέχρι τη στιγμή που θα συναντήσει τη Μάγκντα και τον Γιουνισλέιντι. Πότε με την μια, και πότε με τον άλλον, θα προσπαθήσει να ξεφύγει από την υλική και ηθική δυστυχία που τον περιβάλλει, βιώνοντας στα όρια την αγάπη, το πάθος, την τρυφερότητα και το σεξ. 00.15: Ψυχοναύτες, τα Ξεχασμένα Παιδιά / Psiconautas, los niños olvidados (Alberto Vázquez & Pedro Rivero, Ισπανία, 2015, 76′) Οι έφηβοι Μπέρντμποϊ και Ντίνκυ έχουν αποφασίσει να το σκάσουν από ένα νησί που το έχει ρημάξει η οικολογική καταστροφή: ο Μπέρντμποϊ κλείνεται στον εαυτό του, απομονωμένος από τον κόσμο, ενώ η Ντίνκυ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι ελπίζοντας ότι ο Μπέρντμποϊ θα την ακολουθήσει. Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 16.30: Σεμινάριο Δημιουργικής Γραφής – Ελεύθερη Είσοδος Εισαγωγικό σεμινάριο για τις βασικές έννοιες της συγγραφής: πρωταγωνιστής, πλοκή, ανάπτυξη χαρακτήρων κ.ο.κ. Η είσοδος στο σεμινάριο είναι ελεύθερη και απευθύνεται κυρίως σε αρχάριους, αλλά και σε φίλους του κινηματογράφου και του βιβλίου. 18.00: Ο Κύριος Προυστ / Céleste ***Ειδικά για αυτή την προβολή, είσοδος 2 ατόμων με 1 εισιτήριο*** (Percy Adlon, Γερμανία, 1982, 107′) Η μόνη συντροφιά του συγγραφέα Μαρσέλ Προυστ στα τελευταία 9 χρόνια της ζωής του είναι η πιστή του οικονόμος Σελέστ Αλμπαρέ. Όσο χειροτερεύει η υγεία του Προυστ και καθώς εργάζεται πάνω στο κορυφαίο έργο του «Αναζητώντας τον Χαμένο Χρόνο”, η ζωή και η προσωπικότητα του συγγραφέα θα ξεδιπλωθούν μέσα από τις συζητήσεις του με την Σελέστ. 20.00: Η Καταιγίδα Μέσα της / The Storm Inside (Fabrice Camoin, Γαλλία, 2015, 83′) Ο Πιέρ και η Μαρία, μαζί με την κόρη τους και μια κοινή τους φίλη, αποφασίζουν να πάνε για διακοπές. Φτάνουν σε μια μικρή πόλη όπου μαθαίνουν ότι ένας άντρας, ο Ναμπίλ, έχει δολοφονήσει τη γυναίκα του και τον εραστή της. Εκείνο το βράδυ, η Μαρία βλέπει τον άντρα της να φιλιέται με την φίλη τους. Περιπλανώμενη στους διαδρόμους του ξενοδοχείου, καταλήγει στην ταράτσα του κτιρίου, όπου βρίσκει τον Ναμπίλ να κρύβεται. Και τότε, αποφασίζει να το σκάσει μαζί του… 21.45: Βερολίνο, Αντίο / Tschick (Fatih Akin, Γερμανία, 2016, 93′) Βασισμένο στο μπεστ-σέλερ του Βόλφανγκ Χέρντορφ που έχει μεταφραστεί και κυκλοφορήσει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, η ταινία είναι ένα ταξίδι ζωής για δύο έφηβους που διασχίζουν την Ανατολική Γερμανία. Ένα ταξίδι γεμάτο απρόοπτα, χιούμορ, ένταση και περιπέτεια. 23.30: Tschick-y Party @ Tiki Bar Athens (Φαλήρου 15, Μετρό Ακρόπολη) – Ελεύθερη Είσοδος Η ομάδα του Cinepivates.gr ανεβάζει τους ρυθμούς σε ένα party με κινηματογραφικές μουσικές -και όχι μόνο. Στα decks το δίδυμο της βραβευμένης ταινίας «Προσευχή», o σκηνοθέτης Θανάσης Νεοφώτιστος και ο DJ και μουσικός παραγωγός, Στέλιος Καραμπίνας. Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 10.00: Είμαι η Νοτζούμ: 10 Ετών και Διαζευγμένη – Προβολή αποκλειστικά για λύκεια της Αττικής ***Μέρος της δράσης Petit Plan*** Το 2009, η ιστορία της νεαρής Νοτζούμ Αλί από την Υεμένη, έγινε πρωτοσέλιδο, όταν εκείνη προσπάθησε να πάρει διαζύγιο από τον κατά πολύ μεγαλύτερο άντρα της – τον οποίο είχε παντρευτεί όταν ήταν μόλις 10 χρονών. Η σκηνοθέτιδα Khadija Al-Salami προσάρμοσε δεξιοτεχνικά το βιβλίο best-seller, σε μία δυνατή ταινία που χρωστάει πολλά στην ερμηνεία της μικρής Reham Mohammed. Θα ακολουθήσει συζήτηση. 18.00 Η Δημαρχία του Οιδίποδα / Oedipo Alcalde (Jorge Alí Triana, Κολομβία, 1996, 100′) Κατά την περίοδο του ανταρτοπόλεμου της Κολομβίας (που παραλληλίζεται με τις συγκρούσεις του Θηβαϊκοὐ κύκλου), ο νεαρός δήμαρχος Εντίπο, πρέπει να μεσολαβήσει για να επικρατήσει ειρήνη ανάμεσα στις διάφορες ομάδες των ανταρτών. Ο σκηνοθέτης Jorge Alí Triana κινηματογραφεί μοναδικά την αριστουργηματική απόπειρα του Gabriel García Márquez να μεταφέρει τη γνωστή τραγωδία του Σοφοκλή στη σύγχρονη κοινωνία της Κολομβίας. «Η Δημαρχία του Οιδίποδα» ήταν η επίσημη πρόταση της χώρας για το Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας. 20.00: Άγκνες / Agnes (Johannes Schmid, Γερμανία, 2016, 100′) Ο Γουόλτερ είναι ένας συγγραφέας και καθηγητής, ο οποίος ερωτεύεται την μαθήτριά του, Άγκνες. Όταν αυτή τον παροτρύνει να γράψει μια ιστορία για τη σχέση και τον έρωτά τους, η πραγματικότητα και η μυθοπλασία θα αρχίσουν να μπλέκονται και η σχέση τους θα πάρει μια τρομακτική τροπή. 22.00: Γλυκό Φασόλι / Sweet Bean (Naomi Kawase, Ιαπωνία, 2015, 113′) Η ταινία της Naomi Kawase -που είχε επιλεχθεί ως η εναρκτήρια ταινία του Un Certain Regard του Φεστιβάλ Καννών 2015- έχει ως θέμα τη γλυκόπικρη σχέση του Σεντάρο, ενός μοναχικού μεσήλικα και ιδιοκτήτη ενός μικρού εστιατορίου Ντοραγιάκι*, και της κυρίας Τόκου, η οποία είναι η 80χρονη μαγείρισσα που πρόσφατα προσέλαβε. Η κυρία Τόκου, όμως, εκτός του ότι ξέρει να φτιάχνει πεντανόστιμες, παραδοσιακές ιαπωνικές τηγανίτες από κόκκινα φασόλια, με τις οποίες ενθουσιάζονται οι πελάτες του Σεντάρο, κρύβει κι ένα μυστικό. Eίναι η μόνη, όμως, που κρύβει μυστικά; *Ιαπωνική τηγανίτα με ζύμη από κόκκινα φασόλια που σερβίρεται σαν σάντουιτς. Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 10.00: Βικτώρια – Προβολή αποκλειστικά για λύκεια της Αττικής ***Μέρος της δράσης Petit Plan*** Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του βραβευμένου με Νόμπελ, Νορβηγού συγγραφέα, Knut Hamsun, κύριο θέμα της ταινίας είναι οι ταξικές διαφορές και ο δυνατός έρωτας μεταξύ του Γιοχάνες, ενός χαμηλόμισθου εργάτη, και της Βικτώρια, κόρης του τοπικού προύχοντα και μέλους της αριστοκρατίας. Μία ευαίσθητη ισορροπία θα εξελιχθεί σε τραγωδία, όταν η οικογένεια της Βικτώρια την αναγκάζει να παντρευτεί τον Όττο. Με αφορμή έναν δυνατό έρωτα, η ταινία εξελίσσεται σε σχόλιο για τις ταξικές διαφορές, για τα προσωπεία που υιοθετούμε στις κοινωνικές εκδηλώσεις, αλλά και τη σύγκρουση μεταξύ επιθυμίας και καθήκοντος. 18.15: Χιροσίμα Αγάπη Μου / Hiroshima Mon Amour (Alain Resnais, Γαλλία/Ιαπωνία, 1959, 90′) Μία ηθοποιός φτάνει στη Χιροσίμα για να πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία με θέμα την ειρήνη. Εκεί, γνωρίζει έναν Ιάπωνα, με τον οποίο γίνονται εραστές. Το ζευγάρι σε μια σειρά συζητήσεων εξομολογείται ο ένας στον άλλον τις σκέψεις και τις επώδυνες αναμνήσεις τους. Εκείνος μιλάει για τη ζωή του και επαναλαμβάνει «Δεν έχεις δει τίποτα από τη Χιροσίμα». Εκείνη αναφέρεται στα εφηβικά της χρόνια στη Νεβέρ, κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, για το πως ερωτεύτηκε έναν Γερμανό στρατιώτη, αλλά και για την ταπείνωση που υπέστη κατά τη διάρκεια της απελευθέρωσης. 20.00: Θραύσματα Αγάπης / Fragmentos de Amor (Fernando Vallejo, Κολομβία/Πουέρτο Ρίκο, 2016, 100′) ***Μέρος της δράσης Gros Plan*** Σε μία πόλη που έχει κυριευτεί από τη βία, η μοίρα φέρνει κοντά τη Σουζάνα και τον Ροντρίγκο. Οι εραστές ζουν ένα παθιασμένο έρωτα στο διαμέρισμα της Σουζάνα. Κάθε βράδυ, η Σουζάνα ανοίγεται στον Ροντρίγκο και του λέει μια ιστορία από παλιές της ερωτικές εμπειρίες. Στην αρχή ο Ροντρίγκο δεν αρέσκεται στο να ακούει τις ιστορίες της, σύντομα όμως θα αφεθεί και μαζί θα ξαναζήσουν όλες τις αισθησιακές αναμνήσεις της. 22.00: Ταιριάζει; / Match (Stephen Belber, ΗΠΑ, 2014, 90′) Ένας πρώην χορευτής και νυν καθηγητής στη σχολή Τζούλιαρντ δίνει συνέντευξη σε μια γυναίκα και τον σύζυγό της για την πτυχιακή εργασία της πρώτης με θέμα την ιστορία του χορού στη Νέα Υόρκη των 90s. Καθώς όμως προχωράει η συνέντευξη, γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι η επίσκεψη του ζευγαριού κρύβει απώτερα κίνητρα. Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 10.00: Εγκρίνεται η υιοθεσία – Προβολή αποκλειστικά για λύκεια της Αττικής ***Μέρος της δράσης Petit Plan*** Ο Γιουνγκ είναι σκιτσογράφος και – σύμφωνα με την ταυτότητά του – είναι 42 χρονών. Βέβαια ο ίδιος, προτιμά να θεωρεί ότι γεννήθηκε όταν ήταν 5 ετών, και τον βρήκε ένας αστυνομικός στους δρόμους της Σεούλ. Είναι ένας από τους 200.000 Κορεάτες που δώθηκαν για υιοθεσία σε όλο τον κόσμο. Ο Γιουνγκ αποφάσισε να γυρίσει για πρώτη φορά στη Νότια Κορέα, να δει την χώρα των προγόνων του και ίσως να βρει τη βιολογική μητέρα του. Αυτό το ταξίδι θα του ξυπνήσει αναμνήσεις, θυμίζοντάς του τόσο το παιδί που ήταν, όσο και το ταξίδι του προς την ενηλικίωση. 18.00: Ο Βασιλιάς της Αβάνας / El Rey de la Habana (Agustí Villaronga, Ισπανία, 2015, 125′) Έχοντας δραπετεύσει πρόσφατα από το αναμορφωτήριο, ο νεαρός Ρεϊνάλδο αγωνίζεται να τα βγάλει πέρα στους δρόμους της Αβάνας στα τέλη της δεκαετίας του ’90, μιας από τις χειρότερες δεκαετίες για την κοινωνία της Κούβας. Ελπίδες, απογοήτευση, ρούμι, καλό χιούμορ και -πάνω από όλα- πείνα, τον συνοδεύουν στις περιπλανήσεις του, μέχρι τη στιγμή που θα συναντήσει τη Μάγκντα και τον Γιουνισλέιντι. Πότε με την μία, και πότε με τον άλλον, θα προσπαθήσει να ξεφύγει από την υλική και ηθική δυστυχία που τον περιβάλλει, βιώνοντας στα όρια την αγάπη, το πάθος, την τρυφερότητα και το σεξ. 20.15: ***Επίσημη Λήξη*** Παράδοξη Ευτυχία / Original Bliss (Sven Taddicken, Γερμανία, 2016, 100′) Απεγνωσμένα εγκλωβισμένη σε έναν αποτυχημένο γάμο, η Ελένα χάνει κάθε ελπίδα, όταν νιώθει ότι έχει εγκαταλειφθεί και από τον Θεό. Ψάχνοντας για βοήθεια, βλέπει το κλειδί της απελευθέρωσής της στο πρόσωπο ενός ψυχολόγου, του Έντουαρντ Γκλουκ. Αλλά ο Γκλουκ έχει τους δικούς του δαίμονες να παλέψει… Μόνο όταν συναντιούνται, ανακαλύπτουν την τεράστια έλξη τους και πόσο συμπληρώνει ο ένας τον άλλο, σε έναν κόσμο όπου η αγάπη είναι δοκιμασία. 22.15: Η Ανάκριση / The Interrogation (Erez Pery, Ισραήλ / Γερμανία, 2016, 84′) ***Μέρος της δράσης Gros Plan*** Το 1946, ο Ρούντολφ Φραντς Φέρντιναντ Ες, ο διοικητής με τη μακροβιότερη θητεία στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς, βρίσκεται σε πολωνική φυλακή, αναμένοντας τη δίκη του. Ο Άλμπερτ, ένας νεαρός και επιτυχημένος Πολωνός δικαστής, διορίζεται για να ανακρίνει τον Ες και να του αποσπάσει την τέλεια ομολογία. Η συνάντηση των δύο ανδρών θα φέρει στην επιφάνεια την ασύλληπτη φρίκη, που στοίχισε τη ζωή σε περίπου 3 εκατομμύρια ανθρώπους. INFO 2-8 Φεβρουαρίου 2017 Κινηματογράφος «Μικρόκοσμος» Λεωφ. Συγγρού 106 στάση μετρό Συγγρού-Φιξ τηλ.: 2109230081 Εισιτήρια: Εισιτήριο προβολής: € 6 Απογευματινές προβολές των 18:00: ελεύθερη είσοδος στους πρώτους 30 ανέργους / ΑμΕΑ με επίδειξη ισχύουσας κάρτας. Ώρες λειτουργίας ταμείου κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, 2-8 Φεβρουαρίου, 17:00-23:00. Προπώληση εισιτηρίων: Αποκλειστικά στον Κινηματογράφο «Μικρόκοσμος» από τις 16 Ιανουαρίου έως και 1 Φεβρουαρίου, ώρες 19:00-22:00. Προσοχή: Οι προβολές και οι παρουσιάσεις θα διεξαχθούν στον κινηματογράφο Μικρόκοσμος, ενώ τα δύο πάρτι θα λάβουν χώρα στο Tiki Bar (Φαλήρου 15, Μετρό Ακρόπολη)