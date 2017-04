10 ταινίες και ο λόγος που άλλαξαν τη ζωή μου

1. Όσα παίρνει ο άνεμος Για την ανεπανάληπτη φράση της Katie Scarlett O'Hara (κατά κόσμον Vivien Leigh) «αύριο είναι μία άλλη μέρα». Μία φράση που κρύβει μέσα της την ακλόνητη πίστη στη ζωή και την πεποίθηση ότι το φως υπάρχει ακόμα και μέσα στο σκοτάδι. Για την αξεπέραστη ατάκα του Rhett Butler (κατά κόσμον Clark Gable) «Ειλικρινά, αγαπητή μου, δε δίνω δεκάρα». Γιατί έτσι απαντάει ένας άντρας σε εκείνη που δεν τον εκτίμησε και τον πλήγωσε λίγο πριν χαθεί στην ομίχλη. 2. Breakfast at Tiffany’s Γιατί το μαύρο φόρεμα της Audrey Hepburn και το περπάτημά της στην αρχή της ταινίας, έδωσαν στην Ιστορία ένα άφθαρτο και διαχρονικό παράδειγμα για το τι σημαίνει κομψότητα στη γυναίκα, για το τι σημαίνει γυναίκα που μπορεί να σου κόψει την ανάσα. Και χωρίς να είναι φτηνή. 3. The Godfather Γιατί είναι ένα αριστούργημα, απλά. Γιατί η μουσική της προκαλεί ανατριχίλα σε όλο το κορμί. Γιατί έπαιξε ο Marlon Brando και ο Αl Pacino. Γιατί «θα του κάνω μία προσφορά που δε θα μπορέσει να αρνηθεί». 4. Οι διαβολογυναίκες Ένα πραγματικό αριστούργημα, η σκηνοθεσία του Ανρί Ζ. Κλουζό που έκανε τον ίδιο τον μετρ του τρόμου Άλφρεντ Χίτσκοκ να υποκλιθεί! Δύο γυναίκες, η σύζυγος Κριστίνα (Βέρα Κλουζό) κι η ερωμένη Νικόλ (Σιμόν Σινιορέ), αποφασίζουν να δολοφονήσουν τον άντρα που έχει κάνει δύσκολη τη ζωή τους. Ένα πτώμα που εξαφανίζεται, ένα τέλος που πραγματικά δεν περιμένει κανείς. Οι «Διαβολογυναίκες» είναι μία από τις ταινίες που κυριολεκτικά δε θα κουραστώ ποτέ να βλέπω. η αριστοτεχνική της σκηνοθεσία και το συναίσθημα τρόμου που δημιουργείται την καθιστά ένα από τα σπουδαιότερα θρίλερ όλων των εποχών. Ξετυλίγοντας την ιστορία αυτών των δύο γυναικών, ο ίδιος ο θεατής έρχεται αντιμέτωπος με σοβαρά ηθικά διλήμματα: «Η δολοφονία του οποιουδήποτε ανθρώπου είναι τελικά ηθικά δικαιολογημένη ή όχι;». Το τέλος της ταινίας είναι το πιο ανατρεπτικό που έχω δει ποτέ στη ζωή μου σε ταινία, η κορύφωση, πραγματικά, ενός ογκόλιθου του παγκόσμιου σινεμά. 5. Rosemary's Baby Γιατί μπορείς να δημιουργήσεις ένα θρίλερ χωρίς να δείξεις σταγόνα αίματος. Γιατί η ευφυΐα του Roman Polanski δεν του επέτρεψε ποτέ να αποκαλύψει το πρόσωπο του μωρού, αφήνοντας το στη φαντασία του θεατή. Και έτσι, ο μύθος για το αληθινό του πρόσωπο έμεινε αναλλοίωτος. 6. American History x Γιατί στο τέλος μόνο η αγάπη νικάει και ενώνει όλους τους ανθρώπους. Γιατί στο πρόσωπο του Derek (Edward Norton) καθρεφτιζόταν το μίσος, εκείνη η ανάγκη του να καταστρέψει. Γιατί το μίσος της ιδεολογίας του είχε ζωγραφιστεί ακόμα και στο σώμα του. Και γιατί υπήρξε η συνειδητοποίηση ότι το μίσος μόνο στην καταστροφή θα καταλήξει, αργά ή γρήγορα. 7. Η Κάλπικη Λίρα Γιατί είναι ίσως η σπουδαιότερη ταινία του Ελληνικού κινηματογράφου. Γιατί έδειξε τη ματαιότητα του χρήματος. Γιατί το βλέμμα της Έλλης Λαμπέτη και τη Δημήτρη Χορν τα είπαν όλα , χωρίς λέξεις. Γιατί το «Σε αγαπώ» της Λαμπέτη έδειξε όλη τη λαχτάρα και την απελπισία της ερωτευμένης γυναίκας. 8. Casablanca Humphrey Bogart και Ingrid Bergman. Γιατί κάποτε ο έρωτας μύριζε γιασεμί. Γιατί η αληθινή αγάπη ξεχυνόταν στα μάτια, χωρίς βιαιότητα, χωρίς πρόστυχο τρόπο. Γιατί ο πρώτος μας έρωτας δεν ξεχνιέται ποτέ. 9. Game of Death Γιατί είναι εκείνη η ταινία που συμπύκνωσε όλη τη φιλοσοφία του Bruce Lee για τις πολεμικές τέχνες. Γιατί ενώ όλοι οι άλλοι αντίπαλοι φορούσαν τη στολή της τέχνης τους, εκείνος έβαλε εκείνη τη φόρμα που δεν ταίριαζε με κανένα στυλ: την κίτρινη ολόσωμη φόρμα με τη μαύρη ρίγα στο πλάι. Γιατί μετά από χρόνια τη φόρεσε και η Uma Thurman στο Kill Bill ως φόρο τιμής δίνοντας και τη θέση που της άξιζε στη γυναίκα action hero. 10. Rebel Without a Cause Γιατί η κόκκινη φόρμα του James Dean θα κυριαρχεί στις σκέψεις κάθε επαναστάτη εφήβου, όσα χρόνια και αν περάσουν. Και έτσι, κυριάρχησε και στη δική μου. Μαζί με εκείνη τη βαθιά πίκρα για το τόσο πρόωρο τέλος του ίδιου του πρωταγωνιστή, μόλις στα 24 του χρόνια.