Εγκαίνια της εικαστικής έκθεσης «Μέθεξις» παρουσία της Όλγας Κεφαλογιάννη

Με μεγάλη επιτυχία εγκαινιάστηκε την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου η ομαδική εικαστική έκθεση «Μέθεξις» σε επιμέλεια του δρ. Ιστορίας της Τέχνης και Ερευνητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κωνσταντίνου Βαφειάδη, στον φιλόξενο χώρο της Dépôt Αrt gallery στο Κολωνάκι. Με την έκθεση αυτή η Dépôt Αrt gallery ανοίγει την εορταστική περίοδο, δίνοντας βήμα σε νέους εικαστικούς να παρουσιάσουν έργα τους. Η έκθεση εγκαινιάστηκε από την κα Όλγα Κεφαλογιάννη, βουλευτή Α΄ Αθηνών, πρώην Υπουργό Τουρισμού και Τομεάρχη Πολιτισμού της Ν.Δ. Η κα Κεφαλογιάννη ξεναγήθηκε στην έκθεση από τον υπεύθυνο οργάνωσης κι επικοινωνίας της έκθεσης κ. Δημήτρη Λαζάρου, ενώ εντυπωσίασε τόσο τους εικαστικούς, όσο και τους παρευρισκόμενους με την άνεση και την απλότητά της, τη ζεστή της προσέγγιση προς τους συμμετέχοντες εικαστικούς και τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και επισημάνσεις της σχετικά με τα έργα της έκθεσης. Η ίδια φωτογραφήθηκε με τους συμμετέχοντες εικαστικούς αλλά και απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, μεταφέροντας τις θετικές της εντυπώσεις για την έκθεση. Ήταν μια βραδιά όπου πλήθος κόσμου κατέκλυσε τον χώρο της της Dépôt Αrt gallery. Ανάμεσά τους φιλότεχνοι, εκπρόσωποι του πολιτικού, επιχειρηματικού και ιατρικού κόσμου, δημοσιογράφοι, που περιηγήθηκαν στους χώρους της έκθεσης και συνομίλησαν με τους συμμετέχοντες εικαστικούς. Μέθεξις σημαίνει συνάντηση, επαφή, επικοινωνία. Στη φιλοσοφία σημαίνει επικοινωνία με τον κόσμο των αισθήσεων και βεβαίως των ιδεών. Σύγχρονοι εικαστικοί συναντούν, έρχονται σε επαφή και επικοινωνούν μέσα από τα έργα τους, εγείροντας αισθήσεις και ιδέες, αναζητώντας το ιδεατό, πέρα από την πραγματικότητα που μας περιβάλλει. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 18 Ιανουαρίου 2017. Πληροφορίες σχετικά με την έκθεση: Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Βαφειάδης Οργάνωση – Επικοινωνία: Δημήτρης Λαζάρου Μεταφράσεις στα Αγγλικά: Συρρή Μάρα Facebook: http://tinyurl.com/zkpw77q Dépôt Art gallery ΝεοφύτουΒάμβα 5 106 74 Κολωνάκι Αθήνα Τηλ επικοινωνίας: 210 3648174 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Ιστοσελίδα: depotgallery.gr Ώρες λειτουργίας: Τρίτη έως Παρασκευή 12:00 – 20:30 Σάββατο 12:00 –16:00 Κυριακή και Δευτέρα κλειστά Λόγω της εορταστικής περιόδου, η gallery θα παραμείνει κλειστή το Σάββατο 31/12 και την Παρασκευή 06/01. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ για το κοινό

































http://www.tempo.gr/texnes-theamata/eikastika/20801-methexis-olga-kefalogianni#sigProGalleria38923006f0 View the embedded image gallery online at: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να ενημερώνεστε άμεσα