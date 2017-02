Art Capital στο ιστορικό «Σαλόνι των Ανεξαρτήτων» του Παρισιού

Για μια ακόμη φορά, η ελληνική τέχνη ταξιδεύει έως το «Σαλόνι των Ανεξαρτήτων» στο Grand Palais στο Παρίσι, με την γνωστή τεχνοκριτικό και ιστορικό τέχνης κ. Έμμυ Βαρουξάκη να επιμελείται την παρουσία των Ελληνίδων εικαστικών. Παρά τις φήμες που ήθελαν το παραδοσιακό σαλόνι Τέχνης των Γάλλων να διανύει την τελευταία του χρονιά, τελικά θα παραμείνει στον ίδιο χώρο για μερικά χρόνια ακόμη, προτού μετατραπεί η πλευρά αυτή των περιοδικών εκθέσεων που ονομάζεται Le grand nef σε πολυχώρο ποικίλων εκθεμάτων για εμπορικούς σκοπούς. Για έβδομη χρονιά, η κ. Έμμυ Βαρουξάκη παρουσιάζει ομαδική έκθεση Ελλήνων εικαστικών στον ιδιαίτερα μεγαλειώδη αυτόν χώρο, πλάι στα Ηλύσια Πεδία του Παρισιού. Για την ιστορία, οι διοργανωτές ανέθεσαν στην τεχνοκριτικό και ιστορικό τέχνης Έμμυ Βαρουξάκη, που παρακολουθούσε το «Σαλόνι των Ανεξαρτήτων» και συζητούσε όλα αυτά τα χρόνια μαζί τους, μιλώντας τους για τα επιτεύγματα της σύγχρονης ελληνικής τέχνης, να φέρνει γκρουπ Ελλήνων καλλιτεχνών κατά την κρίση και επιλογή της. Έτσι άρχισε η εκπροσώπηση των Ελλήνων που άντεξε, παρά τους καιρούς, ως σήμερα. Περίπου 80 καλλιτέχνες έχουν εκθέσει εδώ. Η Ελληνική Τέχνη εκπροσωπείται φέτος στο «Σαλόνι των Ανεξαρτήτων» από τις 15 έως τις 19 Φεβρουαρίου αποκλειστικά από γυναίκες καλλιτέχνιδες, οι οποίες είναι οι Αναστασία Γκινάκη, Μαρικίτα Μανωλοπούλου, Νίκη Μιχαηλίδου, Λίζα Βασιλάτου Μέρλιν, Κατερίνα Πολυζωίδου Μαυρολέων, Άσπα Παπαλεξανδρή, Θάλεια Πρωτοψάλτη, Νάντια Ράπτη. Παράλληλα, η Ελένη Βαρουξάκη θα εκθέσει στο τμήμα των Νέων καλλιτεχνών του Salon από διάφορες χώρες. Στην έκθεση θα παραστεί η πρέσβης της Ελλάδας στη Γαλλία κ. Μαρία Θεοφίλη. Η ιστορικός τέχνης και τεχνοκριτικός κ. Έμμυ Βαρουξάκη Λίγα λόγια το Σαλόνι των Ανεξαρτήτων Εδώ και επτά χρόνια Έλληνες καλλιτέχνες εκθέτουν ζωγραφικά και γλυπτικά έργα στο παρισινό Σαλόνι των Ανεξαρτήτων που στεγάζεται στο Grand Palais στα Ηλύσια Πεδία. Είναι ένα από τα τέσσερα ιστορικά Σαλόν που αποτελούν το μεγαλύτερο Σαλόνι Τέχνης της Ευρώπης, το Art En Capital (Artistes Francais, COMPARAISONS, Salon du dessin et peinture a l’ eau, Salon des INDEPENDANTS). Τα Σαλόνια γεννήθηκαν με εντολή του Λουδοβίκου ΙΔ΄ που ήθελε να καθιερώσει την τέχνη της Ακαδημίας και παραχώρησε τα Σαλόνια του Λούβρου για το σκοπό αυτό και ιδιαίτερα το λεγόμενο Σαλόν Καρρέ (Salon Carre). Από εκεί και η ονομασία που έμεινε για πάντα. Το Σαλόνι των Ανεξαρτήτων γεννήθηκε το 1887 μετά από επανειλημμένες αρνήσεις να εκτεθούν πρωτοπόροι και επαναστατικοί ως προς το στιλ καλλιτέχνες στο επίσημο ακαδημαϊκό Σαλόν των Γάλλων καλλιτεχνών. Οι ιμπρεσσιονιστές, οι φωβ, οι μεταϊμπρεσιονιστές και οι κυβιστές, πλην του Πικάσο που δεν εξέθετε ποτέ σε Σαλόν, δημιούργησαν πρώτα και εκθέταν για πολλά χρόνια, μέχρι τον Ά Παγκόσμιο Πόλεμο, στο Σαλόνι των Ανεξαρτήτων. Όλος ο μοντερνισμός της Ευρώπης βρήκε έδρα και καταφύγιο στους χώρους του που ήταν πάντα σε επίλεκτα κτίρια του Παρισιού. Εκεί πήγαιναν οι πληροφορημένοι συλλέκτες και οι μεγάλοι έμποροι Τέχνης για να βρουν και να αποκτήσουν τα έργα των μεγάλων ταλέντων των νεότερων χρόνων. Όλα τα κινήματα της μοντέρνας τέχνης είχαν ως πόντιουμ το Σαλόνι των Ανεξαρτήτων. Από το 2006 η έκθεση γίνεται στο Grand Palais.









http://www.tempo.gr/texnes-theamata/eikastika/20828-art-capital#sigProGalleria2aadda767c View the embedded image gallery online at: