Ατομική έκθεση: «Αναζητώντας φωνές» του Δημήτρη Λάμπρου

Τη νέα του έκθεση με θέμα «Αναζητώντας φωνές» παρουσιάζει ο εικαστικός Δημήτρης Λάμπρου την Πέμπτη 6 Απριλίου (7-10μ.μ.) στο «Free Thinking Zone», έναν ιδιαίτερο χώρο συζήτησης για τη σύγχρονη σκέψη και τέχνη. Ο Διδάσκων Ιστορίας της Τέχνης και επιμελητής της έκθεσης Ευθύμης Λαζόγκας σημειώνει: «Τι κάνουν στην Αθήνα ο Παζολίνι, ο Κουνέλης, ο Πάουντ, ο Ταρκόφσκι, ο Αξελός, ο Φουκώ, ο Αγγελόπουλος, η Σιμόν ντε Μπoβουάρ, η Έμμα Γκόλντμαν, η Ρόζα Λούξεμπουργκ, ο Μπωντλαίρ, ο Γκοντάρ, ο Μπέκετ, ο Φελίνι; Είκοσι και πλέον «Απόστολοι» της τέχνης, του σινεμά, της λογοτεχνίας συναντώνται με την ιδιαίτερη γραφίδα του εικαστικού Δημήτρη Λάμπρου ο οποίος “Αγιογραφεί” και επαναφέρει στο “Σήμερα” την εμπροσθοφυλακή του παγκόσμιου πνεύματος (της σύγχρονης Ιστορίας) για να φωτίσουν ως φάροι τα σκοτεινά μονοπάτια της διαρθρωτικής πνευματικής, πολιτισμικής και οικονομικής κρίσης που βιώνουμε στις ημέρες μας». Ο ζωγράφος Δημήτρης Καρατζάς, απόφοιτος ΜΕΤ, της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών και απόφοιτος Σκηνοθεσίας της Σχολής Σταυράκου, σημειώνει σχετικά: «Δεν είναι τυχαίο ότι λίγο πριν την εμφάνιση της πρώτης φωτογραφίας το 1826, από τον Niépce ο David ζωγραφίζει το μεγαλύτερο αριστούργημά του "Τον θάνατο του Μαρά" (1793), τη στιγμή που η εικονογραφία του πορτραίτου τουλάχιστον στη Δυτική τέχνη, φτάνει να απεικονίζει τον ήρωα στη μεγαλύτερη στιγμή της δόξας του αυτή του θανάτου του. Εκείνη την εποχή κάνει την εμφάνισή της η φωτογραφία. Η χρήση της φωτογραφίας έπαιξε έναν διπλό ρόλο μέχρι τις μέρες μας από την μία να δηλώνει την καταδίκη της “αύρας” και από την άλλη να μεταμορφώνει το κοινότυπο. Ως ναυαρχίδα της αστικής εκπραγμάτωσης η φωτογραφία φαίνεται πως συμφιλίωσε πολλές αντιφάσεις στο εσωτερικό της. Ήταν η θαυματουργή ουσία που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επούλωση του τραύματος που άφησε ,σε συμβολικό επίπεδο τουλάχιστον, ένας ήρωας με κλειστά τα μάτια την στιγμή που πεθαίνει για τις ιδέες του σε μια κοινότυπη καθημερινή σκηνή στο μπάνιο του. Ως εικαστικός το να ζωγραφίζεις από την φωτογραφία σημαίνει να πηγαίνεις πάλι πίσω σε αυτή την πληγή που κάποτε επουλώθηκε, να την ανοίγεις και να την διαβάζεις αδιάλειπτα. Η διαδικασία αυτή γίνεται πιο προσωπική όταν τούτο συμβαίνει με όχημα το σχέδιο, γιατί ενώ μπορεί να έχουμε στη διάθεση μας μια δορυφορική λεπτομερέστατη εικόνα, τις περισσότερες φορές χρειαζόμαστε μια απλή σχεδιαστική γραμμή πάνω σε έναν χάρτη για να βρούμε το δρόμο μας. Το να σχεδιάζεις από μια φωτογραφία σημαίνει να ανοίγεις την πληγή και να την ξαναράβεις με τα δικά σου ράμματα. Σε αυτή την προβληματική κινείται και η δουλειά του Δημήτρη Λάμπρου». Λίγα λόγια για τον εικαστικό Δημήτρη Λάμπρου Σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών από το 2004-2010 με καθηγητή τον Γιώργο Λαζόγκα. Στη συνέχεια φοίτησε στο Μεταπτυχιακό Εικαστικών τεχνών της ΑΣΚΤ (2011-2013) από όπου αποφοίτησε με Άριστα. Το 2011 συμμετέχει στην Μπιενάλε Ευρώπης και Μεσογείου με τίτλο: Symbiosis, Rome, Italy / Thessaloniki / Gr. Το 2013 συμμετέχει με ανεξάρτητη επιμέλεια σε ατομική παρουσίαση του έργου του στη Διεθνή Συνάντηση σύγχρονης τέχνης Remap 4 με τίτλο: Story as a dream / Athina / Metaxourgio / Gr. Το 2013 εκθέτει σε μια Ιστορική έκθεση της Γκαλερί Λόλας Νικολάου μαζί με έργα του Βλάσση Κανιάρη με τίτλο : 1+3 Το 2014 συνεκθέτει με τον Δάσκαλο του Γιώργο Λαζόγκα στη Γκαλερί Λόλα Νικολάου με τίτλο: Δυο γενιές / Τρεις γραφές. Έχει Ιδρύσει την ομάδα Lustspiel με την οποία συμμετείχαν σε διάφορες εικαστικές δράσεις στην Art Athina το 2013 και 2014. Είναι ιδρυτής της ομάδας «Δίπολα» μαζί με τον Θεωρητικό της τέχνης κι επιμελητή εκθέσεων Ευθύμη Λαζόγκα με επιμέλεια του οποίου πραγματοποίησαν την έκθεση με τίτλο Δίπολα στη Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων. Έχει συμμμετάσχει στην έκθεση χειραγώγηση στη Γκαλερί Depo Darm, Athena και συμμετείχε με ατομικές και ομαδικές παρουσίες σε πολλές από τις διοργανώσεις της Art Athina. Το 2016 συμμετείχε στη Διεθνή συνάντηση σύγχρονης τέχνης Back to Athens 4. Ετοιμάζει με συν-επιμέλεια του Ευθύμη Λαζόγκα (θεωρητικού της τέχνης, διδάσκων του μεταπτυχιακού εικαστικών τεχνών της ΑΣΚΤ) μια μεγάλη συνάντηση νέων και σημαντικών παλαιότερων εικαστικών καλλιτεχνών με θέμα «το Κρυπτόν» που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη του 2017. INFO Free Thinking Zone Σκουφά 64 και Γριβαίων, Κολωνάκι, Αθήνα Ώρες Λειτουργίας: 9π.μ. – 9μ.μ. από Δευτέρα έως Κυριακή Τηλ. 210 3617461 http://www.freethinkingzone.gr/ Εγκαίνια: Πέμπτη 6 Απριλίου και ώρες: 7-10 μ.μ. Διάρκεια έκθεσης: Έως τέλη Ιουνίου. Σελίδα στο facebook: https://www.facebook.com/FreeThinkingZone/ Σελίδα έκθεσης στο facebook: https://www.facebook.com/events/698750893582904/









