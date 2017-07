«Η Τέχνη ταξιδεύει» στη Σαντορίνη

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία το Σάββατο 15 Ιουλίου τα εγκαίνια της τρίτης δράσης της εικαστικής πλατφόρμας #Rest@rt στη Σαντορίνη. Το φιλότεχνο κοινό του νησιού και οι διεθνείς επισκέπτες του ξενοδοχείου Art Hotel στον Πύργο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την ομαδική εικαστική έκθεση «Η Τέχνη Ταξιδεύει» που θα παρουσιάζεται στην Aqua Gallery έως τις 22 Αυγούστου. Σε συνεργασία με την «EPsilon Art Gallery» της Εύης Παντελέων, η Aqua Vista Hotels παρουσιάζει τα έργα 26 σύγχρονων δημιουργών στον εντυπωσιακό χώρο Τέχνης που δημιούργησε υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια της γλύπτριας Kelly στη Σαντορίνη. Η Aqua Gallery συνεργάζεται με τη δημοφιλή εικαστική πλατφόρμα του Ελληνικού καλοκαιριού #Rest@rt Contemporary Art Platform και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της εγχώριας εικαστικής σκηνής. Στην έκθεση, που είναι επισκέψιμη για το κοινό 24 ώρες το 24ωρο παρουσιάζονται έργα των: Αχιλλέα Αϊβάζογλου, Ανδρέα Γαβριλιάδη, Μαρίας Παπαλεξίου, Κικής Στούμπου, Heike Kummer, Εύης Παντελέων, Βασίλη Γκούμα, Κατερίνας Κεράτσα, Ελένης Δινοπούλου, Ιωάννας Καραντζή, Κέλλυ Μοίρα, Σταυρούλας Μιχαλοπούλου, Ιωάννη Τσούμα, Ανάργυρου Μαριόλη, Εύης Κυρμακίδου, Χρήστου Αλατσάκη, Ειρήνης Μονομμάτου, Φώτη Παναγιωτόπουλου, Χριστίνας Βλαχάκη, Ελένης Τσιλιλή, Ειρήνης Δουκάκη, Γιώτας Καρβουνιάρη, Κατερίνας Κατσιφαράκη, Ντιάνας Νασσιοπούλου, Βασίλη Σολιδάκη και Έλλης Χούσου. Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφει η Εύη Παντελέων. Άλλες δράσεις της πλατφόρμας παρουσιάζονται ήδη στις βίλες του πολυτελούς καταλύματος North Luxury Villas στον Πύργο Σαντορίνης (www.santorininorthvillas.com) και στο ξενοδοχείο «Lindos Blu Luxury Hotels and Suites» στη Ρόδο (www.lindosblu.gr).













http://www.tempo.gr/texnes-theamata/eikastika/20914-i-texni-taxideuei-sti-santorini#sigProGalleria095a282dda View the embedded image gallery online at: