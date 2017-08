Ομαδική έκθεση ζωγραφικής «Think Of Me»

Μια ακόμη ενδιαφέρουσα ομαδική έκθεση 25 σύγχρονων δημιουργών παρουσιάζει το Σάββατο 26 Αυγούστου στην Aqua Gallery του Art Hotel η δημοφιλής εικαστική πλατφόρμα #Rest@rt Contemporary Art Platform. Ο Δημήτρης Λαζάρου είναι υπεύθυνος για τοconcept και την οργάνωση, ενώ την επιμέλεια έχει ο ιστορικός τέχνης και εικαστικός Κωνσταντίνος Βαφειάδης.

Η έκθεση «Think Of Me» παρουσιάζεται από την Τετάρτη 24 Αυγούστου έως την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου στην 24ωρης λειτουργίας νεοσύστατη και πολύ δυναμική γκαλερί που δημιούργησε η Aqua Vista Hotels στο ευρύχωρο lobby του ξενοδοχείου Art Hotel στον Πύργο Σαντορίνης.

«Think Of Me σημαίνει κοινωνία, άρα ταύτιση με την ετερότητα των άλλων. Σημαίνει την αγωνία του σκέπτεσθαι ως άλλος, πέρα από τα σαθρά όρια του υποκειμενισμού, από τον αυτό-εγκλεισμό στην θλιβερή ειρκτή του Εγώ. Στην τέχνη, και δη στην εικαστική πράξη, η διαδικασία του σκέπτεσθαι ως άλλος, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την υπέρβαση της ταυτότητας του Εγώ, για την υπέρβαση της μάταιης αυτό-αναφοράς που το Εγώ ενέχει. Αφορά δε επίσης στην αναζήτηση των διαστάσεων της συνείδησής μας και στην αποτύπωση των οντοτήτων της ψυχολογικής μας πραγματικότητας, δηλαδή την καταγραφή των πραγματικοτήτων που καθένας από μας μορφοποιεί και καθιερώνει», σημειώνει ο κ. Βαφειάδης και συνεχίζει:

«Τα έργα της παρούσης έκθεσης μαρτυρούν, πολυειδώς, τις ανωτέρω διαστάσεις του σκέπτεσθαι. Σε ορισμένα από αυτά ο εγκλεισμός της ύπαρξης και της συνακόλουθης διάθεσης προς ταύτιση των επιμέρους τμημάτων της ύπαρξής μας είναι άκρως ορατός. Σε άλλα η χειρονομιακή γραφή αποτυπώνει την ματαιότητα της εξωστρέφειας. Όλα όμως συνιστούν άρρητη κραυγή αναζήτησης κάποιας απόκρισης στο σύμπαν της σιωπής».

Στην έκθεση συμμετέχουν οι καλλιτέχνες:

Αντζουλίδης Αντώνης // Αποστόλου Μάγδα // Βαφειάδης Κωνσταντίνος // Γκινάκη Αναστασία // Δραγάτση Λουκία // Δραγάτση Φρύνη // Δρίτσας Γιώργος // Κανέλλου Εβίτα // Καράλη Αγγέλα // Κωνσταντίνου Πένυ // Λουκίδη Χριστίνα // Μαναβή Πένη // Μπλούκου Βασιλική // Μπόμπορη Αγγελική // Μπόνη Σοφία // Οθωναίου Φωτεινή // Παπαδοπούλου Σοφία // Πάστρα Μαρία // Πετρανάκη Αλεξάνδρα // Ράπτη Νάντια / Σταύρου Σοφία // Σωτήρχος Στάθης // Τουλιάτου Κερασιά // Φίλη Μαρία // Χρυσανθόπουλος Αριστείδης.

Η εικαστική πλατφόρμα #Rest@rt τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και οι εκθέσεις που παρουσιάζονται στο πλαίσιο της έχουν σκοπό την ανάδειξη της Ελληνικής Σύγχρονης Τέχνης και τη δημιουργία μιας υψηλού επιπέδου πολιτιστικής παροχής στους διεθνείς επισκέπτες των χώρων με τους οποίους η πλατφόρμα συνεργάζεται. Υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της γλύπτριας Kelly, το #Rest@rt έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές τόσο για το επίπεδο των έργων που φιλοξενεί όσο και για τον τρόπο που αξιοποιεί εικαστικά τους χώρους όπου παρουσιάζονται οι εκθέσεις. Στην πλατφόρμα συμμετέχουν περισσότεροι από εκατό σύγχρονοι εικαστικοί καλλιτέχνες και στο κοινό εκτίθενται έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, βιντεοπροβολές και εγκαταστάσεις.

INFO

Aqua Gallery

Εγκαίνια: Σάββατο 26 Αυγούστου και ώρα 21:00

Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Βαφειάδης

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Κέλλυ Αθανασιάδου

Concept – Οργάνωση: Δημήτρης Λαζάρου