Έκθεση του φωτογράφου Julio Bittencourt

Τη φωτογραφική έκθεση «In a window of Prestes Maia 911 Building» του διακεκριμένου Βραζιλιάνου φωτογράφου Julio Bittencourt παρουσιάζουν το Photometria - International Photography Festival και η Πρεσβεία της Βραζιλίας της Αθήνας. Η έκθεση θα λάβει χώρα στο Casa do Brasil στην Αθήνα, που εδρεύει στο κτίριο της βραζιλιάνικης Πρεσβείας (Βασιλίσσης Σοφίας 23, Αθήνα). Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 στις 7μμ και η έκθεση θα παραμένει ανοικτή στο κοινό μέχρι και τις 10 Νοεμβρίου και κατά τις ώρες 10:00 – 15:00, εκτός Σαββατοκύριακου. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Έργα του Julio Bittencourt έχουν παρουσιαστεί σε γκαλερί και μουσεία σε ολόκληρο τον κόσμο και δουλειές του έχουν δημοσιευτεί περιοδικά όπως GEO, Stern, TIME, Le Monde, The Wall Street Journal, C Photo, The Guardian, The New Yorker, Esquire, French Photo, Financial Times, Los Angeles Times, and Leica World Magazine. Έχει εκδώσει δύο βιβλία: το «In a window of Prestes Maia 911 Building» και το «Ramos».