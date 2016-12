Το περιοδικό «Down Town» στα χέρια των εργαζομένων του

Ξανά στην κυκλοφορία αναμένεται να βγει πολύ σύντομα το γνωστό περιοδικό «Down Town», που είχε βάλει «λουκέτο» το 2012 μετά τη χρεοκοπία της εκδοτικής εταιρείας ΙΜΑΚΟ του Πέτρου Κωστόπουλου. Πρώην εργαζόμενοι του εντύπου συμμετείχαν στη διαδικασία δημόσιου πλειστηριασμού, διεκδικώντας το σήμα του περιοδικού, το οποίο και τελικά εξασφάλισαν. Έτσι, αναμένεται και πάλι στα περίπτερα το προσεχές διάστημα. Το γεγονός αυτό αποκάλυψε η γνωστή δημοσιογράφος, Νάνσυ Ζαμπέτογλου, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο facebook. Πιο συγκεκριμένα, η άλλοτε εργαζόμενη του περιοδικού ανάρτησε το παρακάτω μήνυμα: «Δεν ξέρω πώς να το ανακοινώσω... Γιατί για μας δεν υπάρχουν λόγια... Πρακτικά σήμερα αποκτήσαμε μέσω δημόσιου πλειστηριασμού το σήμα του περιοδικού "Down Town" για να το βγάλουμε ξανά στα περίπτερα. Ουσιαστικά αποκτήσαμε ξανά ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μας. Αυτό το κομμάτι που μας έλειπε. Σήμερα είναι μια σπουδαία μέρα γιατί την ιστορία τη γράφουν οι παρέες κι εμείς δεν χαθήκαμε ποτέ μεταξύ μας. Το "Down Town" λοιπόν επιστρέφει. Και μαζί τα χαμόγελα της παρέας που το αγάπησε. Ελπίζουμε να είστε μαζί μας ξανά». Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να ενημερώνεστε άμεσα