Έρχονται Ελλάδα οι Anathema!

Το διασημότερο συγκρότημα του ατμοσφαιρικού rock επιστρέφει για μια ακόμη φορά στην Ελλάδα! Οι αδερφοί Vincent και Daniel Cavanagh και η Lee Douglas θα δώσουν μπροστά στο ελληνικό κοινό δύο ονειρικά acoustic shows, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η πρώτη θα λάβει χώρα την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου στο ΑΝ Club και η δεύτερη την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου στο Principal Club Theater. Το σχήμα των αδελφών Cavanagh έρχεται στο πλαίσιο μιας περιοδείας για ένα ημιακουστικό show με τραγούδια από όλη τη μεγάλη τους δισκογραφία. Οι Anathema, που δημιουργήθηκαν στο Liverpool της Μεγάλης Βρετανίας το 1990, καταφέρνουν σε κάθε άλμπουμ να εξελίσσουν την μουσική τους και κάθε τόσο προκαλούν ευχάριστες εκπλήξεις στους φανατικούς οπαδούς τους. Το αγαπημένο συγκρότημα βρίσκεται στην πρωτοπορία της βρετανικής rock & metal σκηνής εδώ και πολλά χρόνια και επηρέασε παρά πολλούς να ακολουθήσουν τα βήματα των αδελφών Cavanagh, πριν οι τελευταίοι αποφασίσουν να διευρύνουν τα μουσικά τους όρια. Οι Anathema, ιχνηλατώντας νέα μουσικά είδη, αποτελούν ένα τρανό παράδειγμα του τι μπορεί να καταφέρει μία μπάντα αν δεν δεχθεί να εγκλωβιστεί σε μια μόνο μουσική σχολή και καταργήσει τα στεγανά του ενός μουσικού ύφους. Παρακάτω όλα τα Studio albums που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα: - Serenades (1993) - The Silent Enigma (1995) - Eternity (1996) - Alternative 4 (1998) - Judgement (1999) - A Fine Day to Exit (2001) - A Natural Disaster (2003) - We're Here Because We're Here (2010) - Weather Systems (2012)