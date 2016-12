Μουσική βραδιά από τη σχολή ARMANI Musical, Theater Center

Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων εκδηλώσεων της Ομαδικής Εικαστικής Έκθεσης «η ΠΡΟΛΗΨΗ μέσα από την ΤΕΧΝΗ», που φιλοξενείται στη Φωκίωνος Νέγρη 16, παρουσιάζεται την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου και ώρα 8μ.μ. η μουσική βραδιά με θέμα «Emotional rescue» από τη σχολή ARMANI Musical, Theater Center. Γυναικείες φωνές θα ερμηνεύσουν τραγούδια από το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, παλιά και καινούρια, που έγιναν γνωστά στο ευρύ κοινό από γυναίκες ερμηνεύτριες. Θα ακουστούν κομμάτια του Giacomo Puccini και του Andrew Lloyd Webber, της Nina Simone και της Aretha Franklin αλλά και επιτυχίες του ελληνικού ρεπερτορίου της Μαρινέλλας, της Μαίρης Λίντα και της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Τραγουδούν οι: Deema Homsi, Διώνη Καλογεροπούλου, Νίκη Τριανταφύλλου, Joanna Dousso, Δήμητρα Κελεκίδη, Νάγια Δούκα, Ειρήνη Χειμωνίτη. O Antonios Armani, δημιουργός της σχολής ARMANI Musical, Theater Center, γεννήθηκε στη Γερμανία από Έλληνες γονείς. Πολυταξιδεμένος και πολυτάλαντος, καλλιτέχνης και δάσκαλος, έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με προσωπικότητες όπως ο Franco Ζerffirelli, ο Andrew Lloyd Webber, κ.ά. Πέρας προσέλευσης - αυστηρά: 7.50μ.μ. Είσοδος ελεύθερη





