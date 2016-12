«Mouniall»: Ο Τζίμης επιστρέφει σ’ ένα στημένο παιχνίδι χωρίς διαιτησία!

Από τις 10 Δεκεμβρίου 2016, ο Τζίμης Πανούσης και το ροκ κουαρτέτο «Πεταμένα λεφτά» θα παρουσιάσουν το δράμα εποχής «Mouniall» στο κέντρο κουλτούρας και κατανάλωσης Can Can, μόνο για 10 παραστάσεις! Σε μια εποχή ανεπανάληπτης αταξίας, με πλανητάρχη τον Ντόναλντ και Ελλαδάρχη τον Γκούφη, η σάτιρα θα προτάξει τη γυναικομαστία της απέναντι στις σκοτεινές δυνάμεις που νομίζουν ότι μας κυβερνούν. Εκεί που η αυταρχική πολιτική συνάντα την κωμικοτραγική ασυνέπεια, ο Τζιμάκος θα αποπειραθεί να ερμηνεύσει τον ανθρώπινο παραλογισμό προς τέρψιν του φιλοθεάμονος κενού... Ο όρθιος κωμικός και η ομάδα του, θα σας υποδέχονται τα Σάββατα στο Can Can σ' ενα στημένο παιχνίδι χωρίς διαιτησία. Υ.Γ. Η είσοδος στις παραστάσεις θα γίνεται με εισιτήριο και όχι με μακαρόνια και ληγμένα φάρμακα. INFO Can Can Λ. Κηφισού & Π. Ράλλη 62 Τηλ.: 2105444731 Ώρα έναρξης: 11:00 Είσοδος με ποτό: 15€ Φιάλη ποτού ανά 4 άτομα: 140€ Φιάλη κρασιού ανά 2 άτομα: 70€ Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να ενημερώνεστε άμεσα