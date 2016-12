«Painted Black» στο PassPort Κεραμεικός

Ένα sοulfunk girl, δύο beatboxers, ένας MC-τραγουδιστής και ένας performer με funk και reggae επιρροές ενώνουν τις φωνές τους και μας καλούν σε ένα υπέροχο μουσικό ταξίδι στο PassPort Κεραμεικός στις 28 Δεκεμβρίου! Η Idra Kayne, ο MC Yinka, o Jerome Kaluta και οι WORD OF MOUTH θα ερμηνεύσουν προσωπικά τους τραγούδια αλλά και αγαπημένα τους κομμάτια των U2, Bob Marley, Michael Jackson, Beatles, AC/DC, Paul Simon, Animals και Βlack. Μετά την επιτυχημένη συναυλία τους στον Κήπο του Μεγάρου το καλοκαίρι του 2015, ενώνουν και πάλι τις δυνάμεις τους για να ξορκίσουν τη χρονιά που φεύγει και να καλωσορίσουν το 2017 με πολλή μουσική και τρελό χορό! Η Idra Kayne, η soul funk queen της πόλης, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα από ουγκαντέζο πατέρα και ελληνίδα μητέρα. Τον Μάρτιο του 2012 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ της Don’t Walk Away, απ΄ όπου ξεχώρισαν το ομότιτλο τραγούδι, και τα «Love, Love, Love», «Water» και «What Is Going On». Μετά από τρία χρόνια συνεχών live εμφανίσεων και συμμετοχών της σε μιούζικαλ (Rent, Annie, Priscila κ.ά.), θα κυκλοφορήσει τη νέα δουλειά της με το καινούργιο χρόνο και στο τελευταίο της κομμάτι μας έκανε «Voodoo». Από το 2000 έχει εμφανιστεί στις περισσότερες μουσικές σκηνές της Αθήνας κι έχει συνεργαστεί με πολλούς έλληνες καλλιτέχνες. Οι Word Of Mouth, το διακεκριμένο δίδυμο των ελλήνων beatboxers Bitman και El Pap Chico, εκπλήσσουν το κοινό από το 2007, υπηρετώντας με συνέπεια την τέχνη του human beatbox. Η συνύπαρξή τους είναι αναπάντεχη, γεμάτη μουσική και ρυθμό που προέρχεται μόνο από το ανθρώπινο στόμα, έχοντας στείλει διακοπές τα μουσικά όργανα εδώ και καιρό. Το 2009 και το 2015 ήταν finalists του Παγκόσμιου Διαγωνισμού Beatbox Battle που έγινε στο Βερολίνο της Γερμανίας στην κατηγορία «Ομάδες - Έθνη» και ήταν η πρώτη ελληνική συμμετοχή στην ιστορία της διοργάνωσης. Η τελευταία τους εμφάνιση στο συνέδριο της GOOGLE στην Αθήνα έκλεψε τις εντυπώσεις. O MC Yinka έχει κάνει φωνητικά σε πολλά hip-hop, drum’n’ bass, funk, reggae και freestyle parties, με διάφορους καταξιωμένους DJ's, στην αθηναϊκή σκηνή. Είναι μέλος της hip-hop κολεκτίβας «Αντίξοες Παραγωγές», του electro dub συγκροτήματος «Direct Connection», της soul μπάντας «Street Buzz» και της world pop μπάντας «Imam Baildi». Έχει συνεργαστεί με το Φίλιππο Πλιάτσικα στα κομμάτια «Ποιος έχει λόγο στην αγάπη» και «Αν θα μπορούσα» κι έχει παίξει σαν support act στους «Method Man», «Orishas» και «Thievery Corporation». O Jerome Kaluta είναι γεννημένος και μεγαλωμένος στην Αθήνα. Συνεργάζεται με τη Δήμητρα Παπαδοπούλου και τον Φωκά Ευαγγελινό στην παράσταση «Μάνα θα πάω στο Hollywood» ενώ εμφανιζόταν επί σειρά ετών με τον μουσικοσυνθέτη Σταμάτη Κραουνάκη ως μέλος της ομάδας «Σπείρα Σπείρα», έχει εμφανιστεί σε δύο μουσικά ντοκιμαντέρ για το Hip Hop (Ρυθμοί και Ρίμες, Ανοιχτά Μικρόφωνα) στις Νύχτες Πρεμιέρας. Ο Jerome Kaluta, MC, τραγουδιστής, συνθέτης και performer, έχει καταφέρει να συνδυάσει τις αφρο-ευρωπαϊκές μουσικές επιρροές του, καθώς γαλουχήθηκε με funk, soul, reggae και disco, και να τις εντάξει στην μουσική παραγωγή και ερμηνεία του, τη γνωστή και ως Urban Soul. INFO PASSPORT ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Κεραμεικού 58 & Μαραθώνας, Αθήνα Τηλ. Επικοινωνίας: 210.5222203 Ώρα Έναρξης: 22:00 Προπώληση εισιτήριων εδώ: https://www.viva.gr/tickets/music/passport-upstairs/painted-black/ Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να ενημερώνεστε άμεσα