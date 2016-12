Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη στη Θεσσαλονίκη «χωρίς εξηγήσεις»

“Ξυπνάω σ’ αυτή την πόλη. Αναπνέω τις μυρωδιές της. Ζω τις ομορφιές που κρύβονται σε γωνιές γύρω μου. Κυκλοφορώ και ανακατεύομαι με τον κόσμο της στα μικρά καφέ, τα μπαρ, τα θέατρα, τις λαϊκές αγορές, τα πάρκα. Γεύομαι τις πίκρες και την αγριότητα της. Ρωτώ που ζουν οι μόνοι. Επηρεάζομαι και προχωράω. Φοβάμαι και αλλάζω. Στριμώχνομαι και πετάω. Γυρνάω και αισθάνομαι, με τα γκάζια της καρδιάς μου και τραγουδώ με εσάς όσα θυμάμαι ή δεν θέλω να ξεχάσω «Χωρίς εξηγήσεις». Όλα σε αυτή την πόλη που ξυπνά και με ταράσσει.” Ελεωνόρα Ζουγανέλη Από το Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2017 και για τα τέσσερα Σάββατα του Ιανουαρίου, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη θα εμφανιστεί στο Fix Factory of Sound στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για μια από τις πιο σημαντικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής. Είναι η φωνή που έχει συνδεθεί αναπόσπαστα με κάθε μας συναίσθημα, με στιγμές μας γεμάτες χαρά αλλά και λύπη, αγάπη, πάθος, έρωτα αλλά και αποχωρισμό και μοναξιά. Είναι η φωνή που μας αντιπροσωπεύει, που μιλάει για εμάς, που λέει αυτά που θέλουμε να πούμε! Η φωνή που ακολουθούμε και αγαπάμε! Μετράει αρκετά χρόνια έντονης και πολύ σημαντικής παρουσίας στα μουσικά πράγματα και η παρούσα περίοδος είναι από τις πλέον δημιουργικές και παραγωγικές. Ακούει και πειραματίζεται σε νέα τραγούδια για τη προετοιμασία της νέας της δισκογραφικής δουλειάς και παράλληλα, παρέα με τους φίλους και εξαιρετικούς συνεργάτες-μουσικούς της, στήνει ένα νέο πρόγραμμα για τις ζωντανές της εμφανίσεις σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Ετοιμάζει, όχι ένα ακόμα πρόγραμμα ζωντανών εμφανίσεων. Στήνει το δικό της πρόγραμμα, αυτό που είναι η ίδια! Όπως την ξέρουμε και όπως θέλουμε να την ακούμε. Ένα πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια από τη προσωπική της δισκογραφία αλλά και επιλογές της ίδιας από όλο το φάσμα της μουσικής. Τραγούδια που την εκφράζουν και τα κάνει δικά της, με το συναίσθημα και την ερμηνεία της. Όσα χωράνε στη καρδιά της! Μια ερμηνεύτρια που μπορεί στο χρονικό πλαίσιο μιας ζωντανής εμφάνισης, να μας ταξιδέψει και να μας κάνει συμπρωταγωνιστές στα όνειρα της. Να μας αγγίξει με μια στιβαρή λαϊκή ερμηνεία αλλά και να μας συγκινήσει με την ευαισθησία μιας μπαλάντας. Να μας σηκώσει όρθιους για χορό και να μας ξεσηκώσει σε ένα ξέφρενο πάρτι. Συμπαραστάτης της σε αυτές τις εμφανίσεις, ο καλός της φίλος και συνεργάτης χρόνων, ο σκηνοθέτης Πέτρος Ζούλιας. Υπεύθυνος για τις ενορχηστρώσεις είναι ο Δημήτρης Μπαρμπαγάλας. Μαζί της επί σκηνής σε αυτές τις εμφανίσεις, οι εξαιρετικοί συνεργάτες μουσικοί: Γιάννης Αγγελόπουλος – Τύμπανα και κρουστά, Παρασκευάς Κίτσος - ακουστικό και ηλεκτρικό μπάσο, Δημήτρης Μπαρμπαγάλας - ακουστική, κλασσική και ηλεκτρική Κιθάρα, Γιάννης Οικονομίδης - Τρομπέτα, κρουστά και πιάνο, Νίκος Πασσαλίδης - Μπουζούκι, λαούτο, ούτι και ακουστική κιθάρα, Bαχάν Γκαλστιάν - κλαρίνο, φλογέρα, ντουντούκ και ζουρνά. Υπεύθυνοι ήχου είναι οι: Brian Coon και Δημήτρης Σαμαράς, ενώ τον σχεδιασμό φώτων έχει αναλάβει ο Phil Hills. INFO FIX FACTORY OF SOUND 26ης Οκτωβρίου 15 Πληροφορίες/Κρατήσεις: 2310.500670 Οι πόρτες ανοίγουν στις 21:00 Τιμές εισιτηρίων: 13€(προπωληση) - 15€ (ταμείο) - 27€ (καθήμενοι με ποτό) Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να ενημερώνεστε άμεσα