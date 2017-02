Τάσος Πέτσας: Όταν η ηλεκτρονική μουσική συναντά την ιστορία

Δυναμικά επιστρέφει ο Τάσος Πέτσας στη δισκογραφία με ένα νέο track που φέρει τον τίτλο «Voices (Istimpei)». Για μια ακόμη φορά, ο καλλιτέχνης μας εκπλήσσει δημιουργώντας μουσική εμπνευσμένη από τον επικό και άνισο αγώνα των υπερασπιστών του οχυρού Ιστίμπεη στην κορυφή του Μπέλλες, κατά των Γερμανών εισβολέων στις 6 και 7 Απριλίου 1941, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «ΡΟΥΠΕΛ 1941, Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ». Πρόκειται για ένα τριήμερο φεστιβάλ που ξεκίνησε να διοργανώνεται από πέρυσι τον Μάιο στις Σέρρες, προκειμένου να δώσει την ευκαιρία στους επισκέπτες να βιώσουν στιγμές από εκείνα τα γεγονότα που σημάδεψαν τη σύγχρονη ιστορία της χώρας μας, με στόχο τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και την προώθηση του ιστορικού τουρισμού. Το τραγούδι θα κυκλοφορήσει σε δύο εκτελέσεις (την ιστορική και την electro house) από την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία της FM Records και θα περιλαμβάνεται στο επόμενο άλμπουμ του Τάσου με τίτλο «Libra (1975)» που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο του 2017. Το electro house track Voices (Istimpei) μπορείτε να το ακούσετε παρακάτω. Να σημειωθεί ότι στο κλιπ χρησιμοποιήθηκαν πλάνα από την αναβίωση της Μάχης του Οχυρού Ιστίμπεη (14/5/2016), στο πλαίσιο της εκδήλωσης «ΡΟΥΠΕΛ 1941. Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ» (14-15/5/2016). Λίγα λόγια για τον δημιουργό Τάσο Πέτσα Η πορεία του ξεκίνησε πριν δύο χρόνια, όταν ο καλλιτέχνης εμφανίστηκε ως δημιουργός instrumental μουσικής, κάνοντας αισθητή την παρουσία του, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Ο ίδιος έχει ακολουθήσει μουσικές σπουδές synthesizer και μαθήματα φωνητικής. Είναι, επίσης, απόφοιτος της Νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό στο Αστικό Δίκαιο και ειδίκευση στο Τραπεζικό Δίκαιο. Μας συστήνεται δισκογραφικά στις αρχές του 2015 σαν «Tasos» μέσα από τις επιτυχίες του «Mother Of Mine (Anna)», μία instrumental cinematic σύνθεση, αφιερωμένη στη μητέρα του η οποία έφυγε από τη ζωή χτυπημένη από καρκίνο και στην οποία άρεσε η σύνθεση αυτή, την trip hop μπαλάντα του «Angel Of Mine» σε συνεργασία με τη Μάνια Βλαχογιάννη και τον Aural Fragment και σε remix του Σάκη Γραββάνη (Sakgra), το «Friend Of Mine» σε deep house remix από τον Γιάννη Μιχελινάκη (Lego Boy) και το «Αnna (Mother Of Mine)», μία piano jazz μπαλάντα που στα φωνητικά συμμετέχει η διεθνώς βραβευμένη Δέσποινα Πατρώνα (Thespina Music) και αποτέλεσε τη μουσική επένδυση της επιτυχημένης ομαδικής εικαστικής έκθεσης «Η Πρόληψη μέσα από την Τέχνη», αφιερωμένης στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Και τα τέσσερα singles του ανέβηκαν στην #1 θέση των digital singles της Ελλάδας και παράλληλα μπήκαν στα 200 πρώτα καλύτερα singles της Ευρώπης (Euro-200), ενώ αξίζει να σημειωθεί πως το «Mother Of Mine (Anna)» παρέμεινε στο top-10 του ελληνικού Billboard για 20 εβδομάδες και, επίσης, το «Friend Of Mine (Lego Boy Remix)» μπήκε μέσα στα 200 πρώτα electronic singles της Μ.Βρετανίας. Τον Ιανουάριο του 2016, μέσα από την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία FM RECORDS, κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ με τίτλο «Heart Of Mine (Anna)» digital, αλλά και physical σε cd με τη μορφή βινυλίου και από την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του ανέβηκε και αυτό στην #1 θέση των digital albums της Ελλάδας. Επίσης κυκλοφορεί και η ιστορική έκδοση του κομματιού διάρκειας 45 sec΄, που μπορείτε να ακούσετε παρακάτω.