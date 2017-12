Kind of blue, η επιτομή της jazz μουσικής

Η jazz ανήκει στα είδη της μουσικής που επιθυμώ να ακούσω το βράδυ, την ώρα που ετοιμάζω να χαλαρώσω και να χαλαρώσω από το τρέξιμο της ημέρας, κλείνοντας τα μάτια και πίνοντας λίγο κρασάκι. Και το jazz album που επιλέγω, είναι πάντα το ίδιο: Kind of Blue. Το αριστουργηματικό album του Miles Davis αποτελεί την επιτομή της τζαζ μουσικής και ένα από τα σπουδαιότερα μουσικά δημιουργήματα όλων των εποχών. Η επιρροή που άσκησε στους μεταγενέστερους καλλιτέχνες της τζαζ και της ροκ ήταν τεράστια, αφού ιερά τέρατα της ροκ όπως οι Pink Floyd είχαν δηλώσει ανοιχτά πως είχαν επηρεαστεί από τη μουσική του στο τραγούδι «Breathe». Το Kind of Blue έλαβε διθυραμβικές κριτικές από κοινό και κριτικούς, οι οποίοι τον χαρακτήρισαν ως το σπουδαιότερο έργο του Miles Davis, θεωρώντας πως εκείνος επέστρεψε πια στην παλιά καλή εποχή του Bitches Brew. Το Kind of Blue είναι ό,τι σπουδαιότερο αναδύθηκε ποτέ από τη jazz μουσική, ένα μουσικό διαμάντι του παγκόσμιου μουσικού στερεώματος με τον Miles Davis σε μία από τις κορυφαίες στιγμές ολόκληρης της καριέρας του.