Οι «Αλεπούδες» στη Θεσσαλονίκη

Μετά από μια συνεχή παρουσία 15 ετών στη θεατρική σκηνή της Αθήνας, η Ομάδα Νάμα ταξιδεύει από το Επί Κολωνώ στο θέατρο Αυλαία στη Θεσσαλονίκη, για να παρουσιάσει τις «Αλεπούδες» σε 10 παραστάσεις: από 26 Φεβρουαρίου έως 9 Μαρτίου 2014. Μετά το πέρας των παραστάσεων στη Θεσσαλονίκη, οι «Αλεπούδες» θα συνεχιστούν κανονικά στο θέατρο Επί Κολωνώ από 12 Μαρτίου έως 13 Απριλίου 2014. Οι Αλεπούδες (αγγλικός τίτλος: Foxfinder) της Dawn King ανέβηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την Ομάδα Νάμα σε σκηνοθεσία Ελένη Σκότη στο θέατρο Επί Κολωνώ τον Οκτώβριο του 2013. Πρόκειται για ένα σύγχρονο βρετανικό κείμενο, για μια καθηλωτική και συνταρακτική παραβολή της Dawn King, μια σκοτεινά κωμική διερεύνηση της πίστης, της επιθυμίας και της ευθύνης που διαδραματίζεται σε ένα κόσμο τόσο ξένο όσο και οικείο. Το έργο βραβεύτηκε το 2011 με το πρώτο βραβείο Papatango στο διαγωνισμό νέων συγγραφέων σε συνεργασία με το θέατρο Finborough στο οποίο πρωτοπαίχτηκε το 2011. Λίγα λόγια για το έργο Ο Ουίλιαμ Μπλόρ, ένας ειδικά εκπαιδευμένος «ανιχνευτής», σταλμένος από την κεντρική εξουσία, φτάνει στο αγρόκτημα του Σαμουήλ και της Ιουδίθ για να διερευνήσει μία υπόνοια προσβολής… από αλεπούδες! Οδηγημένος από την εκπαίδευση του, αλλά και τα πιστεύω του, καλείται να αποκαλύψει και να εξοντώσει το θηρίο «…που απειλεί τον ανθρώπινο πολιτισμό», παραμένοντας ο ίδιος άθικτος και ελεύθερος από την επιρροή του. Όσο προχωράει η έρευνά του, θα συμβούν γεγονότα που θα αλλάξουν την ζωή τους. Για πάντα. Σημείωμα σκηνοθέτη Πόσο πραγματικοί είναι οι φόβοι μας; Πόσο στέρεη η λογική μας, σε ποιο βαθμό ο κόσμος μας είναι πραγματικός ή στηρίζεται σε φαντασιώσεις και ιδεοληψίες; Οι Αλεπούδες είναι μια εύστοχη παραβολή για τη σχέση φαντασίας και πραγματικότητας, λογικής και παράλογου, σ’ ένα αυταρχικό καθεστώς που χειρίζεται τις άλογες πλευρές της πραγματικότητας για να διαιωνίσει την κυριαρχία του. Βασίζεται στην υποταγή που φέρνει ο φόβος και στην αδυναμία της λογικής να κυριαρχήσει και να προσφέρει διεξόδους. Στο έργο της Dawn King ακόμη και ο έσχατος ανθρώπινος πόνος, η απώλεια ενός παιδιού, δεν οδηγεί στην χειραφέτηση αλλά στην επικράτηση του φόβου και του παράλογου. Τελικά δεν είναι σαφές τι καθοδηγεί τους ήρωες του έργου: η αυταρχική εξουσία, το παράλογο, ο έρωτας ή το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Το ερώτημα που τίθεται στο θεατή αφορά πολύπλευρα τον κόσμο μας. Η απάντηση όμως παραμένει εναγώνια αμφίσημη. Η συνάφεια του συγκεκριμένου έργου με το σήμερα έγκειται στην αλληγορική απεικόνιση μιας κοινωνίας όπου παράλογες υποθέσεις και αδόκιμες θεωρίες μπορούν τελικά να εξελιχθούν σε μια εφιαλτική πραγματικότητα, συνθλίβοντας τις βασικές ανθρώπινες αξίες. Βιογραφικό συγγραφέα Η Dawn King (Ντων Κινγκ) είναι μια βραβευμένη συγγραφέας που γράφει για το θέατρο, το ραδιόφωνο και τον κινηματογράφο, ενώ παράλληλα διδάσκει μαθήματα θεατρικής γραφής σε ενήλικες και παιδιά. Είναι μέλος του συγγραφικού φόρουμ του BBC, «BBC Writersroom 10», και μόνιμη συνεργάτης του Finborough Theatre. Έχει υπάρξει ακόμα μέλος των προγραμμάτων Theatre and Royal Court Theatre Young Writers. Το έργο της Foxfinder απέσπασε το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό Paratango το 2011 και παρουσιάστηκε στο Finborough Theatre. Κέρδισε ακόμα το Βραβείο του πιο πολλά υποσχόμενου θεατρικού έργου στο Off West End Awards το 2012. Μεταξύ άλλων έργων της είναι τα Water Sculptures/ZOO double bill (Τhe Union Theatre), Face Value (Stephen Joseph Theatre, Scarborough), και Doghead Boy and Sharkmouth Go To Ikea (The Junction, Cambridge). Συντελεστές Μετάφραση: Γιώργος Χατζηνικολάου Σκηνοθεσία: Ελένη Σκότη Σκηνικά/Κοστούμια: Γιώργος Χατζηνικολάου Φωτισμοί: Αντώνης Παναγιωτόπουλος Μουσική: Στέλιος Γιαννουλάκης Φωτογραφίες: Δημήτρης Στουπάκης Βοηθός σκηνογράφου: Γιώργος Θεοδοσίου Διανομή Σαμουήλ: Δημήτρης Λάλος Ιουδίθ: Ιωάννα Παππά Ουίλιαμ: Χάρης Χιώτης Σάρα: Ιωάννα Κολλιοπούλου Αποσπάσματα από τις κριτικές που έχουν γραφτεί για την παράσταση …Όλα ακολουθούν μια αξιοθαύμαστη ρυθμική ρευστότητα και σκηνική οικονομία αναδεικνύοντας ένα περίτεχνο όσο και εύστοχο στα μηνύματά του σύγχρονο έργο. Μια παράσταση που προβληματίζει βαθιά και συγχρόνως προσφέρει αισθητική απόλαυση. (Ελευθεροτυπία - Δημήτρης Τσατσούλης) …Οι ερμηνείες, σε συγκεκριμένο, στέρεο άξονα, έδωσαν μια σφιχτή, λιτότατη παράσταση ουσίας και στοχασμού. (Η Καθημερινή - Άννυ Κολτσιδοπούλου) …Οι σκηνοθεσίες της Ελένης Σκότη κινούνται πάντα από ένα επίπεδο και πάνω. Ξέρει πώς να δημιουργεί υποβλητικές ατμόσφαιρες και το κάνει κι εδώ. Και κάτι επίσης σημαντικό: δείχνει στους ηθοποιούς το δρόμο για θαυμάσιες ερμηνείες που συνδυάζουν εγκεφαλικότητα κι αισθαντικότητα. Ιδιαίτερα n Ιωάννα Παππά και ο Δημήτρης Λάλος, ένα από τα ωραιότερα πρωταγωνιστικά ζευγάρια της σεζόν, καταφέρνουν κάτι θαυμάσιο: αποδίδουν μια γήινη υπόσταση και ταυτόχρονα μια μεταφυσική αύρα στο ρόλο τους, με απόλυτη εκφραστικότητα. (Αθηνόραμα - Μαρία Κρύου) …Το έργο γίνεται πολύ πιο ενδιαφέρον όταν στρέφεται και περιγράφει, με λεπτότητα, όχι τον τρόπο με τον οποίο το καθεστώς χρησιμοποιεί τους ανθρώπους, αλλά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το καθεστώς για να καλύψουν τις πληγές τους. Τον τρόπο με το οποίο ο φασισμός και το κυνήγι του απίθανου και αόρατου άλλου -στην πραγματικότητα η εφεύρεσή του- γίνονται το όπιο του ατόμου στην πάλη με τον εαυτό του. Αυτή η σπουδή είναι μια αληθινή υπαρξιακή μελέτη της βίας, κάτι αληθινά σπουδαίο για να σκεφτεί κανείς και να προβληματιστεί μετά την παράσταση. Οι «Αλεπούδες» κατάφεραν να με βυθίσουν στην άλλη πραγματικότητα, από οράματα κι οπτασίες του λόγου. Δηλώνω ακόμα γοητευμένος. (Η Εφημερίδα των Συντακτών - Γρηγόρης Ιωαννίδης) …Οι «Αλεπούδες», το βραβευμένο έργο της βρετανής Ντων Κινγκ, δεν αρκούνται στις πρώτες, επιφανειακές εντυπώσεις, αλλά σκάβουν βαθιά το λαγούμι τους, εκεί όπου μας οδηγούν αι πάσης φύσεως βεβαιότητες, αλλά και η ανάγκη μας να βρούμε κάποιον αποδιοπομπαίο τράγο. (Το Βήμα - Γιώργος Νάστος) …Ερμηνείες αξιώσεων και υποβλητική σκηνοθεσία με όχημα ένα από τα πιο ενδιαφέροντα έργα του σύγχρονου δραματολογίου χαρακτηρίζουν και την εφετινή παράσταση της Ομάδας Νάμα. (Εστία - Κώστας Καλοκούρης) …Η σκηνοθεσία της Ελένης Σκότη στην ωραία μετάφραση του Γιώργου Χατζηνικολάου δεν μένει στη σκηνική αφήγηση των γεγονότων, αλλά χτυπά την πόρτα της τραγωδίας. Δεν σχεδιάζει πρόσωπα και χαρακτήρες, αλλά μορφές του αιώνιου. To τετράγωνο των ρόλων δίνεται αρχετυπικά, διαποτίζει την ιστορία με ζωογόνο μύθο. Η παράσταση λέει ναι στον άνθρωπο, με όλες τις αντιφάσεις του. Οι ηθοποιοί αποδέχονται την πρόκληση, παίρνοντας το έργο επάνω τους. (Αυγή - Λέανδρος Πολενάκης) …ένα κείμενο που χωράει πολιτικές ερμηνείες, που κινείται στα όρια της παραβολής, αλλά εντέλει εγκαθίσταται στις πιο μύχιες υπαρξιακές μας θέσεις: στη νομοτέλεια να ζούμε υπό το βάρος μιας ιδέας ή ενός φόβου, ακόμα περισσότερο μιας απειλής κι αυτό όσο παράλογο κι αν είναι να καθορίζει καταλυτικά την εκάστοτε πραγματικότητα. Γι’ αυτό και οι «Αλεπούδες» έχουν την προοπτική να εμφανιστούν ανθεκτικές στο χρόνο, φέροντας κάποιες από τις αξίες ενός κλασικού έργου. Η, επί σκηνής, ατμόσφαιρα θυμίζει έναν άχρονο οργουελικό εφιάλτη, εμβολιασμένο από μια χιτσκοκική ατμόσφαιρα όπου το κακό δεν ονομάζεται και δεν απαντάται - παρά μόνον υπονοείται και μάταια διώκεται. (Ελεύθερη ώρα - Στέλλα Χαράμη) …Η Ομάδα Νάμα, με σταθερή βάση το θέατρο Επί Κολωνώ, για μια ακόμη φορά εποίησε θέατρο ουσίας. Θέατρο: Αυλαία στη Θεσσαλονίκη Παραστάσεις: από 26 Φεβρουαρίου έως 9 Μαρτίου 2014 Ημέρες & ώρες: Τετάρτη έως Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 20:00 Τιμές εισιτηρίων: Κανονικό: 15,00€ - Φοιτητικό & ανέργων: 12,00 Διάρκεια: 90'