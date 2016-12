«Γ.Τ.Π.» στο θέατρο ELIART

Το «Γ.Τ.Π.» είναι η ανδρική απάντηση στο «Αιδοίων Μονόλογοι». Αν μη τι άλλο, όσο υπάρχουν άνθρωποι, άντρες και γυναίκες, ως θέμα είναι πάντα επίκαιρο. Καθημερινά όμως... Μιλάμε για το πέος, για το τι τραβάει, γι’ αυτόν που το τραβάει, ανοιχτά, όχι με σκοπό να σοκάρουμε, αλλά να διασκεδάσουμε. Ιστορίες πέους, ή για το πέος, με αιτία το πέος ή σε σχέση με το πέος. Όλα όσα θέλατε ή πρέπει να μάθετε για το πέος, με σεβασμό πρωτίστως στο ίδιο αλλά και στους θαυμαστές του. Το «Γ.Τ.Π.» είναι η παράσταση που κέρδισε το πρώτο βραβείο στο 6ο Φεστιβάλ Ελληνικού Θεάτρου που οργάνωσε το Θέατρο Eliart τον Μάη του 2016. Η παράσταση θα ανοίξει την σεζόν με ένα εορταστικό τετραήμερο παραστάσεων το Σάββατο 08 Οκτώβρη στις 21:00, την Κυριακή 9 Οκτώβρη στις 18:00, Δευτέρα 10 & Τρίτη 11 Οκτώβρη στις 21:00 και θα συνεχίσει την σεζόν κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00. Βασικό στοιχείο είναι πως από Δευτέρα σε Τρίτη, η παράσταση έχει αρκετές διαφοροποιήσεις, ώστε όσες φορές και να την παρακολουθήσει κάποιος, να μπορεί να δει κάτι καινούριο. Επίσης, τα περισσότερα Δευτερότριτα, θα φιλοξενείται ένας γνωστός ηθοποιός ως guest star! 1ος guest την Δευτέρα 10 και την Τρίτη 11 Οκτώβρη, ο Άρης Πλασκασοβίτης. Ταυτότητα παράστασης: Παίζουν (αλφαβητικά): Σπύρος Αναστασίνης, Αντώνης Βαρθαλίτης, Αρτέμης Γαβριλούκ, Κωνσταντίνος Λεβαντής, Ιάκωβος Μηνδρινός, Θαλής Πολίτης, Αντρέας Ψύλλιας. Πρωτότυπη Μουσική: Γιώργος Βάβουλας Χορογραφίες: Στεφανία Φιλιάδη Promo Trailer-Φωτογραφίες: Ιωσήφ Γαλανάκης Βοηθoί σκηνοθέτη: Μαρία Παπαδοπούλου, Στεφανία Φιλιάδη Κείμενο - Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Λεβαντής Σελίδα της παράστασης στο Facebook: https://www.facebook.com/goutoupou/ Δείτε το trailer της παράστασης: Δείτε το teaser της παράστασης: INFO Παραστάσεις: Θέατρο Eliart Κωνσταντινουπόλεως 127, στάση μετρό Κεραμεικός. Τηλ: 210 3477677, 210 3477677, http://www.eliarttheater.gr Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Facebook:https://www.facebook.com/eliart.theater.page Έναρξη παραστάσεων: 08 Οκτωβρίου 2016 Λήξη παραστάσεων: 04 Απριλίου 2017 Παραστάσεις: Κάθε Δευτέρα & Τρίτη Ώρα έναρξης: 21:00 Διάρκεια παράστασης: 120’ με διάλειμμα Τιμή εισιτηρίων κατ’ άτομο: 10 ευρώ γενική είσοδος 7 ευρώ φοιτητές, άνεργοι, AMEA Ατέλειες ΣΕΗ & φοιτητών δραματικών σχολών δεκτές (σε περιορισμένο ανά παράσταση αριθμό)





