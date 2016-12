«Στη σιωπή» για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Επί Κολωνώ

Η παράσταση «Στη σιωπή» του Δημήτρη Λέντζου που στο πρώτο της ανέβασμα τη θεατρική σεζόν που πέρασε, αγαπήθηκε απ’ τους θεατές κι επαινέθηκε απ’ τους κριτικούς, επαναλαμβάνεται για δεύτερη χρονιά στη Σκηνή Black Box του Επί Κολωνώ από τις 22 Οκτωβρίου 2016. Ένας πανέμορφος και λυτρωτικός μονόλογος, γραμμένος από τον σπουδαίο ποιητή Δημήτρη Λέντζο. Στη σκηνή κυριαρχεί η αγάπη. Η αφοσιωμένη και απολύτως πιστή αγάπη, που τελικά γίνεται βασανιστική, ταυτίζεται με τον πόνο. Μ’ αυτή τη μορφή πια θα φτάσει στη λύτρωση και θα ανυψώσει τη σκέψη, θα την εξαγνίσει. Αγάπη, πόνος, μίσος, εκδίκηση, απόρριψη, προσβολή, ταπείνωση, ήττα. Εναλλάσσονται, συνυπάρχουν, παλεύουν μεταξύ τους. Κι όταν οι ήρωες τα έχουν βιώσει όλα αυτά, τότε; Δρουν διαφορετικά ή ξανακάνουν τα ίδια πρώτα λάθη τους, εκείνα που τους ένωσαν μα και τους πλήγωσαν; Λόγια γεμάτα από ψέματα κι αλήθειες, λόγια τρυφερά μα και σκληρά, κείμενο που ισορροπεί αρμονικά ανάμεσα στον ρεαλισμό και την ποίηση. Ενώ κάτω στην πλατεία, οι ζητιάνοι σπάνε με τις βαριές τ’ αγάλματα, για να βγει έξω το φως που κρύβεται μέσα τους. Συντελεστές Κείμενο: Δημήτρης Λέντζος Σκηνοθεσία: Πέτρος Αποστολόπουλος Μουσική: Μιχάλης Τερζής Σκηνικά/Κοστούμια: Λαμπρινή Καρδαρά Φωτισμοί: Πάνος Κουκουρουβλής Διανομή Ερμηνεύει: Πέτρος Αποστολόπουλος Στα τραγούδια ακούγονται: Βασίλης Λέκκας και Φωτεινή Βελεσιώτου Δείτε το τρέιλερ της παράστασης: INFO Γενική είσοδος: 8,00€ Πρεμιέρα: Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2016 Τελευταία παράσταση: Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017 Ημέρες & ώρες παραστάσεων: Σάββατο στις 9:30μμ / Κυριακή στις 6:00μμ Τιμές εισιτηρίων: Κανονικό: 10,00€ Φοιτητικό/Ανέργων/Άνω των 65: 5,00€ Διάρκεια: 65’ Χώρος: Επί Κολωνώ - Σκηνή Black Box Διεύθυνση: Ναυπλίου 12 & Λένορμαν 94 Τηλέφωνο: 210 5138067













