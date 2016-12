Θεατρο-εικαστική παράσταση «Παρατήρηση του Άχρονου» στο θέατρο της ΑΣΚΤ

Αντί εισιτηρίου, τρόφιμα μακράς διαρκείας για τους πρόσφυγες Πρόκειται για μια παράσταση από την EΥPRAKSIA, σε συνεργασία με το Θέατρο της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Το έργο «Παρατήρηση του Άχρονου» πραγματεύεται την ποιότητα και τη δυναμική της Παρατήρησης του μέσα και του έξω, την αυτοπαρατήρηση και την εξέλιξη της ύπαρξης μέσα από τις αξίες της που είναι η Αφομοίωση-Ενσυναίσθηση-Συνείδηση. Η Παρατήρηση είναι το κλειδί της ελευθερίας -επίγνωση της εικονικότητας του κόσμου. Το project αφορά την Παρατήρηση, την Αυτοπαρατήρηση, τον Παρατηρούμενο και τον Παρατηρητή. Μέσα από την Παρατήρηση έρχεται η Εξέλιξη - Επικέντρωση στο Παρόν της στιγμής – κατάργηση σε Παρελθόν και Μέλλον. Το Άχρονο σημαίνει το Αθάνατο, το Άπειρο, το Παρόν είναι το Άχρονο, η στιγμή της καθαρής αυτογνωσίας δεν πρέπει να κινείται από το παρελθόν και το μέλλον, το πριν και το μετά. Η στιγμή είναι το Άχρονο. Παρατήρηση του Άχρονου - Παρατηρηση του Άπειρου του ίδιου του Εαυτού». Ο Παρατηρούμενος στέκεται στα όρια του Εγκλεισμού του, στα Ορια όπου ο Άνθρωπος δεν χωράει. Στα Όρια της Πνευματικής του Γιγάντωσης. Ένα υπερβατικό Ον που δεν χωράει στα Όρια, στα Σύνορα που του Επιβάλλουν και χτίζουν γύρω του σε μια προσπάθεια Αυτοεγκλεισμου. Παρατήρηση του Έσω Σύμπαντος, στο Εσωτερικό του Απείρου, στην Παράλληλη διάσταση Πνοών, Παρατήρηση της Απόστασης του Όλου, της Αποδόμησης, της Άυλης Ακινησίας του Απείρου, στην Ολική Απορόφηση του Φωτός, Στην Ένωση του Μη Ορατού, στην Άπνοια της Αιώρησης, στο Αιώνιο της Καθαρότητας, Παρατήρηση στο Βασίλειο της Σιγής, Στην Πέτρα της Αντανακλασης, στο Πεδίο της Διερεύνησης του Όλου, Στο Σώμα της Φωτιάς, στη Σιγή του Ακίνητου, στο Παρελθον του Χρόνου, στην Ύπαρξη της Λήθης, στο Σημείο της Διάστασης του Είναι, στην Κατεύθυνση του Τέλους, στο Σύμβολο της Λύπης, Στη Στιγμή της Αθανασίας, στο Ανάγλυφο των Σωμάτων. Λίγα λόγια για την EΥPRAKSIA Η EΥPRAKSIA γεννήθηκε στην Ελλάδα. Σπούδασε Μουσική-Υποκριτική-Χορό, έκανε το μεταπτυχιακό της στο Αρχαίο Δράμα στο Κέντρο Έρευνας «Δεσμοί». Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια δράματος, υποκριτικής, αυτοσχεδιασμού, προσωπείο, butho, σωματικού θεάτρου, Ιστορίας Τέχνης-Φιλοσοφίας-Ψυχολογίας, Σκηνοθεσίας, Κλασικού Μπαλέτου, Βιοενέργειας, Contact Ιmprovisation και Σύγχρονου Χορού στην Αθήνα, Ευρώπη και τη Νέα Υόρκη. Έχει σκηνοθετήσει και συμμετάσχει σε παραστάσεις αρχαίου και σύγχρονου θεάτρου σε Ελλάδα και Εξωτερικό. Έχει λάβει παιδεία στη Σορβόννη στο Παρίσι πάνω στην Ιστορία της Τέχνης, στην αρχιτεκτονική των τάφων του 19 αιώνα-Φιλοσοφία, Ψυχολογία. Ως εικαστικός έλαβε παιδεία (ζωγραφική-κατασκευές-γλυπτική-ηχητικές εγκαταστάσεις-video art installation-performance) δίπλα σε σπουδαίους εικαστικούς σε Ευρώπη και Νέα Υόρκη. Ως εικαστικός καλλιτέχνης έχει δράση στο εξωτερικό με group exhibitions, καθώς επίσης εκπροσωπει την Ελλάδα σε Παγκόσμια Φεστιβάλ με exhibitions-performances -art in public space-sound installations κ.ά. Είναι πτυχιούχος πιάνου και ανώτερων θεωρητικών μουσικής Κονταμπασσου, κλασικού τραγουδιού. Εκπροσώπηση της Ελλάδας στα: -Month of Performance Art in B erlin 2015-

-Month of Performance Art in B erlin 2015-Brandenburg Gate-

-Venice Experimental Video and Performance Art Festival ,Hou se Of Art Venice 2015

-Venice Liquit Rooms Paintind and Performance Art Festival P allazo Ca'Zanardi 2015

-Art on Public Space New York- Paris-Berlin-Hamburg-London-Ro me-Milan e.t.

-Group Exhibition-Petit Paris D'Athenes 2015

-Group Exhibition ELEUSIS-Box Of Dreams-Athens 2015

-Hamburg Art on Public Space-Performance -Observation-2015

-Hamburg Short Film Festival 2 015-Metamorphosis

-Paris-London-Rome-Berlin-Hamb urg-Milan--Indipentant Perform ance action 2014-15

-Art Expo-International Video Art Limousine Festival New Yor k 2015

-Queens Museum of New York Per formance Festival-Talkactive 2 015

-Queens Museum of New York-Sea of lifeless body-2016

-XY Atelie Contemporary Art Ga llery N.Y.2015

-Oxford International Art Fair 2016

-Rotterdam International Art F air 2016

-Tokyo International Art Fair 2016

-Indepentant Theatrical Performances in Berlin-Paris-New York-Rome-London-Hamburg-e.

-International video poetry 2016

-Athens Biennial of Performance 2016 INFO Θέατρο Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Δευτέρα-Τρίτη για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων από τον Ιανουάριο 16-17 / 23-24 / 30-31 και Φεβρουάριο 6-7 Είσοδος ελεύθερη Αντί εισιτηρίου, τρόφιμα μακράς διαρκείας για τους πρόσφυγες Ώρα έναρξης: 8:00μμ - Διάρκεια παράστασης: 60' Σκηνοθεσία-Σύλληψη-Απόδοση-Κειμενα-Σκηνική/Ηχητική Εγκατάσταση-Φώτα-Ήχος-Κοστουμια: EYPRAKSIA Υπό την Αιγίδα της UNESCO Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να ενημερώνεστε άμεσα