«NYPD RED: Το καρουζέλ του τρόμου» των Τζέιμς Πάτερσον - Μάρσαλ Καρπ

NYPD RED: Οι σκληρότεροι ντετέκτιβ της Νέας Υόρκης στις δυσκολότερες υποθέσεις. Μια συναρπαστική περιπέτεια στην οποία πρωταγωνιστεί μια ειδική ομάδα αστυνομικών που αναλαμβάνει την προστασία των πλούσιων, διάσημων και ισχυρών της Νέας Υόρκης. Τίποτα δεν έχει προετοιμάσει τους σκληρότερους ντετέκτιβ της Νέας Υόρκης για το θέαμα που αντικρίζουν όταν καλούνται στον τόπο του εγκλήματος, στην καρδιά του Σέντραλ Παρκ. Μια άγρια δολοφονημένη γυναίκα είναι δεμένη σε ένα από τα αλογάκια του καρουζέλ το οποίο γυρίζει τρελά μες στο λυκαυγές. Πρόκειται για μια από τις ισχυρότερες προσωπικότητες της νεοϋορκέζικης κοινωνίας και η δολοφονία της είναι η τέταρτη κατά σειρά. Έγραψε ο Τύπος: Το αφεντικό της αστυνομικής λογοτεχνίας. Τέλος. Ian Rankin, συγγραφέας Ειλικρινά, μου φαίνεται απίστευτο το πόσο καλός είναι ο Patterson. Δεν χάνει ποτέ του τον στόχο. Δεν έχω ξεκινήσει βιβλίο του που να καταφέρω να το αφήσω από τα χέρια μου. Larry King, USA Today O Patterson ξέρει πώς να υποχρεώνει τον αναγνώστη να γυρίζει τις σελίδες. San Francisco Chronicle Λίγα λόγια για τους συγγραφείς Ο James Patterson (Τζέιμς Πάτερσον) γεννήθηκε το 1947 στο Νιούμπεργκ της Νέας Υόρκης. Είναι ένας από τους πλέον επιτυχημένους συγγραφείς αστυνομικών όλων των εποχών. Κατέχει το ρεκόρ Γκίνες για τους περισσότερους τίτλους στο Νούμερο 1 της λίστας ευπώλητων των New York Times, ενώ το 2011 υπολογίστηκε ότι ένα στα τέσσερα σκληρόδετα βιβλία της κατηγορίας σασπένς/θρίλερ που πουλιούνται ανά τον κόσμο είναι δικό του. Βέβαια η επιτυχία του δεν περιορίζεται μόνο σε αυτή την κατηγορία βιβλίων, καθώς γράφει και λογοτεχνία για νέους και παιδιά. Έχει λάβει πλήθος διακρίσεων για το έργο του, ενώ έχει χαρακτηριστεί ως «ο άνθρωπος που άλλαξε τη φυσιογνωμία της εκδοτικής βιομηχανίας» (The New York Times Magazine) καθώς και «αυτός που δεν μπορεί ποτέ να αποτύχει» (Times). Τον τελευταίο καιρό δραστηριοποιείται στην ενίσχυση της φιλαναγνωσίας στις ΗΠΑ. O Marshall Karp (Μάρσαλ Καρπ), εξαιρετικά επιτυχημένος διαφημιστής και σεναριογράφος, εγκατέλειψε τον χώρο και αφοσιώθηκε στη συγγραφή στο πλευρό του James Patterson. Το βιβλίο NYPD Red: Φόνοι στο Μανχάταν γνώρισε τόσο μεγάλη επιτυχία που έγινε σειρά. Εκδόσεις: Μεταίχμιο Μετάφραση: Γιώργος Μπαρουξής Σειρά: Αστυνομικό ISBN: 978-618-03-0256-1 Τιμή: 15,50 € Σελ.: 376 Χρόνος έκδοσης: Οκτώβριος 2016 Τίτλος πρωτοτύπου: NYPD RED 2