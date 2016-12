«Ζούσαμε πάντα σ’ ένα κάστρο» της Σίρλεϊ Τζάκσον

Στην απομονωμένη από το κοντινό χωριό οικία Μπλάκγουντ ζουν μόνες η Κόνστανς και η μικρότερη αδελφή της η Μέρικατ μαζί με τον άρρωστο γέρο θείο τους Τζούλιαν. Η οικογένειά τους ξεκληρίστηκε από δηλητηρίαση με αρσενικό και για το φονικό κατηγορήθηκε η Κόνστανς. Παρόλο που το κορίτσι αθωώθηκε, ο κόσμος του χωριού δεν αφήνει σε ησυχία τις αδελφές Μπλάκγουντ. Η Μέρικατ, που προσπαθεί με φυλαχτά και ξόρκια να διατηρήσει αδιατάρακτο τον έτσι κι αλλιώς εύθραυστο τρόπο ζωής τους, θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να προστατέψει την εναπομείνασα οικογένειά της όταν καταφθάνει ο ξάδερφος Τσαρλς εξαπολύοντας επίθεση φιλίας στην Κόνστανς, ενώ επιζητά απελπισμένα το περιεχόμενο του θησαυροφυλακίου τους. Έγραψαν για το βιβλίο: Ένα αριστούργημα γοτθικού σασπένς. Joyce Carol Oates, συγγραφέας Αν δεν έχετε διαβάσει αυτό το βιβλίο, χάνετε μια φοβερή εμπειρία. Neil Gaiman, συγγραφέας Αυτό είναι το σπουδαιότερο βιβλίο της... Καθώς διαβάζεις, βυθίζεσαι όλο και πιο βαθιά ώσπου η επιφάνεια είναι απλώς μια παράξενη λάμψη κάπου ψηλά, σχεδόν ξεχασμένη. Όσο βαθύτερα βυθίζεσαι, τόσο βαθύτερα θες να μπεις στον κόσμο της. Donna Tartt, συγγραφέας Το Ζούσαμε πάντα σ’ ένα κάστρο είναι μια μαγευτική ιστορία που αναστατώνει, μια ιστορία με ένταση που καραδοκεί διαρκώς, όπως τις στιγμές πριν από το ξέσπασμα καταιγίδας. Η Jackson υφαίνει τις λέξεις της όπως η Μέρικατ τα φυλακτά που πιστεύει ότι θα προστατέψουν την οικογένειά της από τον έξω κόσμο. Η αγωνία και η ένταση κλιμακώνονται προς ένα τέλος που είναι συνάμα αναπόφευκτο και αναπάντεχο. Ένα μέρος του εαυτού μου δεν θέλει να μοιραστεί αυτό το βιβλίο με άλλους - είναι ένα προσωπικό πάθος, ένα μυστικό ξόρκι μαύρης μαγείας. Ωστόσο, ελπίζω πως οι νέοι αναγνώστες μπορεί να νιώσουν όπως ένιωσα κι εγώ όταν το πρωτοανακάλυψα, μια ήρεμη έκπληξη: ναι, υπάρχουν τόσο δυνατά βιβλία• ναι, η γραφή μπορεί να είναι τόσο ανατριχιαστική. Ζηλεύω όσους θα το διαβάσουν πρώτη φορά και θα ανακαλύψουν στη συνέχεια το σύνολο του έργου της Σίρλεϊ Τζάκσον - τρομακτικό, αγριευτικό, απλούστατα παράδοξο. David Barnett, Guardian Η Σίρλεϊ Τζάκσον καταφέρνει το εξής ειρωνικό θαύμα: πείθει τον αναγνώστη ότι ένα σπίτι που κατοικείται από οριακές προσωπικότητες είναι ένας κόσμος πιο πλούσιος σε συμπόνια, αγάπη και λεπτότητα απ’ ό,τι όλος ο υπόλοιπος. Time Λίγα λόγια για τη συγγραφέα Η αμερικανίδα Σίρλεϊ Τζάκσον (1916 -1965) είναι μία από τις πλέον επιδραστικές συγγραφείς του 20ού αιώνα. Αριστοτέχνισσα του γοτθικού τρόμου και βραβευμένη δημιουργός μυθιστορημάτων και διηγημάτων που κινούνται στον χώρο του υπερφυσικού –έχει κερίδει ένα βραβείο O. Henry το 1949 και ήταν υποψήφια για το National Book Award το 1960-, η Jackson έχει επηρεάσει τους σημαντικότερους σύγχρονους λογοτέχνες του είδους, όπως ο Stephen King, η Gillian Flynn, ο Neil Gaiman κ.ά. Από τα πλέον αναγνωρίσιμα έργα της είναι το διήγημα «Η Λοταρία» και το μπεστ σέλερ «Οι δαίμονες του Χιλ Χάουζ», το οποίο έχει μεταφερθεί στον κινηματογράφο με τον τίτλο «Το στοιχειωμένο σπίτι» (Στην πιο πρόσφατη κινηματογραφική εκδοχή του 1999 πρωταγωνιστούσαν ο Λίαμ Νίσον και η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς). Εκδόσεις: Μεταίχμιο Σειρά: Ξένη λογοτεχνία Μετάφραση: Βάσια Τζανακάρη ISBN: 978-618-03-0616-3 Σελ.: 248 Τιμή: 15,50 € Χρόνος έκδοσης: Οκτώβριος 2016 Τίτλος πρωτοτύπου: We have always lived in a castle Το μυθιστόρημα της Σίρλεϊ Τζάκσον μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη. Στις κινηματογραφικές αίθουσες αναμένεται εντός του 2017. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να ενημερώνεστε άμεσα