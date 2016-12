«Ο λαιμός του δήμιου»

29 και κάτι ποιήματα καθαρά, χωρίς ήλιο να μετοικούν σε μια αιώνια ζωή, μοιρασμένα, βαφτισμένα σε φιάλη χωροχρόνου, ειπωμένα σε άλαλα τηλεφωνήματα, ψιθυρισμένα σε εύθραυστους ύπνους, ακουμπισμένα σε νερό και λάσπη πάντα με συντροφιά τη μοναξιά του κόσμου στην πρώιμη καλοκαιρινή θολούρα. Μια απολογία στο φως που δεν καίει, στην κραυγή του ψυγείου και στη θεά τύχη που θα ‘ναι πάντα μια τρύπα στο μέλλον. Η ερμηνόπαυση στις άρρωστες πολιτείες όταν ο κόσμος θα κάνει τα δικά του σε άλλη μια παγκόσμια μέρα χωρίς σήμανση. ΜΕ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΞΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Ξυπόλυτη προσευχή, κυρία υποκρισία διασκέδασε τις νύχτες μας σε ποτάμια και σ' ερήμους πλάνεψέ μας, στα κρύα μάτια μας ζωγράφισε μια θερμοφόρα, πάρε στα χέρια σου την παιδική μας καρδιά που μπορεί να ερωτεύεται ακόμη και βολτάρισέ την μια νύχτα στην παραλία των λογικών. Κρανία και κόρακες πλήθος - οστά έντυσαν το καινούριο μας σπίτι. Τρέχουν αίματα από τα παράθυρα, οι κουρτίνες πήραν φωτιά, παλεύει το μπετόν να βγάλει ρίζες στου μεγάλου μας του τάφου το κορμί. Το πρώτο αμάρτημα μας είναι από γεννησιμιού του αθώο. Μην επιμένεις γείτονα, αδερφέ ξεχασμένε, δεν θα πλυθούμε στο στεγνό μαιευτήριο της ανάγκης. Στα τσιγκέλια της ιστορίας μυρίζει κρέας ανθρώπινο, έχει ποτίσει μέσα μας ο φόβος, κυοφορούμε την τελευταία Άνοιξη και απ’ ό,τι καταλαβαίνεις το στήθος μας πονάει και τα χέρια μας παγώνουν. Πέρασα μόνο να σου πω - γείτονα, αδερφέ ξεχασμένε - στη δορυφορική σου γειτονιά τα κουδούνια δε θα γράψουν το επίθετό μας στις αναγγελίες των νεκρών στην εξώπορτά σου «ΔΙΑΦΟΡΟΙ» θα γράφει στο όνομα. Οι Άγιοι Πάντες είμαστε Άπαντες πανταχού Απόντες και απ’ τα πάντα παθόντες ο πόνος των πάντων, το παιδί του κανενός και η κραυγή του καθενός. Μαύρο είναι το χελιδόνι που φέρνει την Άνοιξη. Βιογραφικό Ο Αντρέας Τσιάκος γεννήθηκε στο Άργος το 1979. Άλλα βιβλία του ιδίου που έχουν εκδοθεί είναι το «Πόσα ποιήματα χωράει ο σάκος» των εκδόσεων Χαραμάδα (2007) και οι «Ασκήσεις Αναπνοής» επίσης από τις εκδόσεις Χαραμάδα (2011). Εκδόσεις: Straw Dogs ISBN: 978-9963-2135-4-2 Αριθμός σελίδων: 64 Διαστάσεις: 23Χ15 Σειρά: Ποίηση Σεπτέμβρης 2016 Μπορείτε να κάνετε τις παραγγελίες σας στο strawdogsmagazine[at]yahoo[dot]com και να σας αποσταλεί ταχυδρομικά. Τιμή: 8 € (μαζί με τα ταχυδρομικά έξοδα) Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να ενημερώνεστε άμεσα