Τα video games που μας μεγάλωσαν...

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια που αγαπήθηκαν στο παρελθόν είναι πάρα πολλά και δεν σκοπεύουμε βέβαια να τα απαριθμήσουμε ένα προς ένα στο παρόν θέμα, ή να παραθέσουμε κάποιο από τα συνηθισμένα «top 10» που κυκλοφορούν συχνά-πυκνά στο διαδίκτυο. Εδώ θα θυμηθούμε μερικά μόνο από εκείνα που μας κράτησαν συντροφιά στον ελεύθερο χρόνο που τότε διαθέταμε και τα οποία μας ξυπνούν ευχάριστες αναμνήσεις από μια εποχή που μπορεί να μην προσέφερε τόσο όμορφο «περιτύλιγμα» (βλ. γραφικά), ωστόσο οι συγκινήσεις ήταν εξίσου μεγάλες με σήμερα. Οι δικές σας προσθήκες, μέσω των σχολίων στο κάτω μέρος, πάντοτε ευπρόσδεκτες… Space Invaders Super Mario Bros. Lotus - The Ultimate Challenge Sonic The Hedgehog Street Fighter Sensible Soccer Commandos: Behind the Enemy Lines Command & Conquer: Red Alert Age of Empires Ultimate Soccer Manager Counter Strike Starcraft Warcraft