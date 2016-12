Τα όσα γίνονται τις τελευταίες ημέρες στη Φουκουσίμα, μας ξύπνησαν -αναπόφευκτα- μνήμες Τσερνόμπιλ. Τότε, στις 26 Απριλίου 1986, μια σειρά από ανθρώπινα λάθη κατά τη διεξαγωγή άσκησης ασφάλειας του προσωπικού στον πυρηνικό σταθμό «Βλαντιμίρ Ίλιτς Λένιν» στην Ουκρανία, είχε ως αποτέλεσμα το μεγαλύτερο πυρηνικό ατύχημα της ιστορίας. Ωστόσο, αρκετά χρόνια αργότερα, ο άνθρωπος δείχνει σαν να μην έχει διδαχθεί τίποτα από τον όλεθρο που σκόρπισε εκείνη η πυρηνική καταστροφή στη φύση και στη ζωή του, ή, αν θέλετε, μοιάζει ανήμπορος να αντισταθεί στα μεγάλα συμφέροντα και στις επιδιώξεις κάποιων λίγων για περαιτέρω αύξηση των κερδών τους. Κάποιων λίγων που, προκειμένου να γεμίσουν ακόμα περισσότερο να παραφορτωμένα θησαυροφυλάκιά τους, βάζουν σε κίνδυνο την υγεία και τις ζωές όλων μας. Δείτε παρακάτω μερικές ανατριχιαστικές φωτογραφίες από το Τσερνόμπιλ του χθες και του σήμερα, που θα σας αφήσουν άφωνους...





















http://www.tempo.gr/themata-afierwmata/19708-chernobyl#sigProGalleria9a0347e5ff View the embedded image gallery online at: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να ενημερώνεστε άμεσα