Άγνωστες πληροφορίες από τη ζωή του θρύλου των πολεμικών τεχνών, Bruce Lee

Το όνομα Bruce Lee είναι σίγουρα το πρώτο που έρχεται στο μυαλό κάποιου όταν αναφερθεί στις πολεμικές τέχνες. Είναι ο άνθρωπος που συνέβαλλε όσο κανείς στη διασημότητα των πολεμικών τεχνών σε όλο τον κόσμο, ειδικά τη δεκαετία του 1970, εμπνέοντας εκατομμύρια ανθρώπους ανά την υφήλιο να ασχοληθούν με την εξάσκηση σε μία πολεμική τέχνη. Η άρτια σωματική διάπλαση, η ξεχωριστή φιλοσοφία που είχε αναπτύξει για τις πολεμικές τέχνες, όπως και ο αιφνίδιος θάνατος σε ηλικία μόλις 32 ετών στις 20 Ιουλίου του 1973, συνέβαλλε στο να δημιουργηθεί ένας μύθος γύρω από το όνομά του, ο οποίος συνεχίζει απτόητος μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με ειδικούς, κατάφερε να θεωρείται ίνδαλμα αντίστοιχου βεληνεκούς με τον James Dean, τη Marilyn Monroe και τον Elvis Presley. Πόσα πράγματα όμως ξέρεις για τη ζωή ενός θρύλου; Υπήρξε φοιτητής Φιλοσοφίας στο πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον. Η προσωπική βιβλιοθήκη του περιέχει γύρω στα 5000 βιβλία με τόμους που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, από τον Λάο Τσε μέχρι τον Πλάτωνα. Υπήρξε ο ιδρυτής του Jeet Kune Do, της πρώτης πολεμικής τέχνης που δίνει πλήρη ελευθερία στον ασκούμενο. Ο Lee θεωρούσε ότι για να μπορέσει κάποιος να προστατεύσει αποτελεσματικό τον εαυτό του, πρέπει να κάνει μίξη όλων των τεχνών και να μην περιορίζεται σε ένα και μόνο στυλ. Υποτιμούσε την ιδέα των μαύρων ζωνών διότι θεωρούσε ότι δε δίνουν βεβαιότητα για την προστασία του εαυτού μας, ούτε αποτελούν απόδειξη της γνώσης μας. Στην ταινία Way of the Dragon, εκτυλίχτηκε η ίσως σημαντικότερη σκηνή στην ιστορία των ταινιών δράσης, η πάλη μεταξύ του ίδιου και του Chuck Norris. Όμως, είναι σχεδόν άγνωστο ότι κινδύνεψε να μη συμφωνηθεί ποτέ η συγκεκριμένη συνεργασία. O Norris είχε θέσει ως όρο στον Lee να μην τον παρουσιάσει ως μονόπλευρα κακό και να του αποδώσει τιμή ως έναν ισάξιο αντίπαλο. Γεγονός που, ευτυχώς, συνέβη αφού ο Lee μετά το τέλος της μάχης και όντας νικητής, σκεπάζει το κορμί του αντιπάλου του με τη στολή της τέχνης και τη ζώνη του. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του τελευταίου του έργου Enter the Dragon, αναγκάστηκαν να μειώσουν την ταχύτητα του φιλμ, ώστε να μπορούν οι θεατές να βλέπουν καθαρά τις κινήσεις του. Είχε προβλέψει το θάνατό του, τονίζοντας μάλιστα πως θα ζήσει τα μισά χρόνια από τον πατέρα του (ο οποίος πέθανε 64 χρονών). Φορούσε γυαλιά εξαιτίας της μυωπίας του, τα οποία αναγκάστηκε να εγκαταστήσει με φακούς επαφής όταν ξεκίνησε την καριέρα του στον κινηματογράφο. Υπήρξε χορευτής Cha Cha (ένα είδος χορού) και, μάλιστα, είχε διακριθεί. Η κίτρινη φόρμα του Lee με τη μαύρη ρίγα στο πλάι στην τελευταία του ταινία Game of Death, συμβόλιζε τη μη υποδούλωσή του σε κανένα στυλ όταν όλοι οι αντίπαλοι ήταν ντυμένοι με την παραδοσιακή στολή της τέχνης του. Αποτέλεσε επίσης πηγή έμπνευσης για σπουδαίους δημιουργούς, αφού στο Kill Bill του Quentin Tarantino, βλέπουμε την Uma Thurman να φοράει την ίδια στολή ως φόρο τιμής. Ο τάφος βρίσκεται στο κοιμητήριο Lake View, στο Σηάτλ της Αμερικής. Δίπλα του βρίσκεται ενταφιασμένος και ο γιος του Brandon, ο οποίος κατά τραγική ειρωνεία πέθανε από έναν πυροβολισμό κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας το «Κοράκι» (the crow). Ακόμα και σήμερα δέχεται σωρεία επισκεπτών οι οποίοι επιθυμούν να αποτίσουν φόρο τιμής στον Lee. Μπορεί το σώμα να είναι φθαρτό, αλλά ο θρύλος κάποιου δεν πεθαίνει ποτέ...