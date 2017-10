Ιερά τέρατα του παγκόσμιου κινηματογράφου

Καινούργιοι μεγάλοι σταρ εμφανίζονται στη μεγάλη οθόνη κατά καιρούς, νέοι ζεν πρεμιέ βλέπουν το φως της δημοσιότητας κάνοντας πολλές γυναικείες καρδιές να χτυπούν δυνατότερα. Όμως, υπήρξαν και μερικές εμβληματικές μορφές στο παγκόσμιο σινεμά που όσα χρόνια και αν πέρασαν δεν έχασαν τη λάμψη και την αίγλη τους, τόσο άνδρες όσο και γυναίκες. Πάμε να κάνουμε μία αναδρομή σε μερικές από τις μεγαλύτερες μορφές του παγκόσμιου κινηματογράφου; • Humphrey Bogart: Ένας από τους σπουδαιότερους άνδρες σταρ όλων των εποχών, άφησε εποχή τόσο για τις ερμηνείες του σε σπουδαίες ταινίες αλλά και για την αρρενωπή εμφάνιση και το στητό του παράστημα. Σταθμός στην καριέρα του υπήρξε ο πρωταγωνιστικός ρόλος στην κορυφαία ταινία «Καζαμπλάνκα» όπου συμπρωταγωνίστησε με την Ingrid Bergman, χαρίζοντας στο Παγκόσμιο σινεμά μία από τις σπουδαιότερες ιστορίες αγάπης. Άλλες αξιόλογες εμφανίσεις του υπήρξαν εκείνες στις ταινίες: το απολιθωμένο δάσος (1936), το γεράκι της Μάλτας (1941), αλλά και στην ταινία που του χάρισε το Όσκαρ το 1951, Η βασίλισσα της Αφρικής. Ο γάμος του με την επίσης μεγάλη σταρ Lauren Bacall βρισκόταν πάντοτε στο φως της δημοσιότητας. Πέθανε το 1957 στο Λος Άντζελες, σε ηλικία 57 ετών από καρκίνο. • Bette Davis: Μία γυναίκα που, πραγματικά, ο χαρακτηρισμός «ιερό τέρας» του κινηματογράφου της αξίζει δικαιωματικά. Οι συγκλονιστικές ερμηνείες αλλά και η αγριωπή της εμφάνιση την έκαναν να θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες σταρ όλων των εποχών. Ανήκει στις ηθοποιούς που κατάφεραν να εξασφαλίσουν έντεκα υποψηφιότητες για Όσκαρ, ρεκόρ που κατάφεραν να ξεπεράσουν μόνο η Μέριλ Στριπ με είκοσι, ο Τζακ Νίκολσον με δώδεκα και η Κάθριν Χέμπορν με δώδεκα. Κατάφερε να το κερδίσει δύο φορές με τις ταινίες: Μία επικίνδυνη γυναίκα το 1935 και Ζέζεμπελ το 1938. Σπουδαίες εμφανίσεις της υπήρξαν επίσης και στις ταινίες Ανθρώπινη Δουλεία (1934), Όλα για την Εύα (1950) και Τι απέγινε η Μπέιμπι Τζέιν; (1962). Η Bette Davis υποδυόταν συνήθως σκληρές και αντιπαθείς γυναίκες και το βλοσυρό βλέμμα το οποίο διέθετε τη βοηθούσε πολύ στην πειστικότητα του ρόλου. Θεωρείται «ιερό τέρας» του κινηματογράφου και διαχρονικά η υποκριτική της τεχνική και ικανότητα θαυμάζεται από ηθοποιούς όλων των εποχών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών στις 6 Οκτωβρίου του 1989, χτυπημένη από τον καρκίνο του μαστού. • James Dean: Ο οργισμένος έφηβος που έγινε αφίσα σε εκατομμύρια εφηβικά δωμάτια σε όλο τον κόσμο και που η ζωή του τελείωσε βίαια και απότομα, σε ηλικία μόνο 24 ετών, μετά από αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Στη σύντομη ζωή του πρόλαβε να πρωταγωνιστήσει σε τρεις ταινίες: Επαναστάτης Χωρίς Αιτία (1955), Ανατολικά της Εδέμ (1955) και ο Γίγας (1956), οι οποίες έδωσαν διαστάσεις θρύλου στο όνομά του. Παραμένει ακόμα και σήμερα, ένα άφθαρτο και διαχρονικό είδωλο της εφηβικής επαναστατικότητας και αντίδρασης. • Vivien Leigh: Η αθάνατη πρωταγωνίστρια του «Όσα Παίρνει ο Άνεμος» που έγινε περισσότερο γνωστή για τη σπάνια ομορφιά της και λιγότερο για την υποκριτική της δεινότητα, έχει κερδίσει μία θέση στις πιο διαχρονικές σταρ όλων των εποχών. Ό ρόλος της ως Σκάρλετ Ο’ Χάρα στο ανεπανάληπτο Όσα Παίρνει ο Άνεμος (1939), της χάρισε μία θέση στην αθανασία και της χάρισε το πρώτο Όσκαρ Α’ γυναικείου ρόλου στην καριέρα της. Το δεύτερο Όσκαρ ήρθε για το ρόλο της ως Μπλανς στην ταινία Λεωφορείον ο Πόθος (1951). Η σπάνια ομορφιά της πολλές φορές δε διευκόλυνε την αναγνώριση του ταλέντου της. Ούσα φιλάσθενη από νεαρή ηλικία, έπασχε από διπολική διαταραχή αλλά και φυματίωση, την αιτία που προκάλεσε τελικά και το θάνατό της σε ηλικία μόνο 53 ετών, στις 8 Ιουλίου 1967. Αύριο είναι μία καινούργια μέρα… • Marlon Brando: Δε θα μπορούσε από τη λίστα αυτή να λείπει ο Μάρλον Μπράντο, ένας από τους σημαντικότερους του 20ου αιώνα. Οι εξαιρετικές υποκριτικές ικανότητες αλλά και η εικόνα του ασυμβίβαστου, επαναστάτη νέου που εισήγαγε στην υποκριτική τέχνη, επηρέασαν μεταγενέστερους ηθοποιούς, όπως τον James Dean. Η συμμετοχή του στην επική τριλογία Νονός (1972) , στο Λεωφορείον ο Πόθος ( 1951) και Αποκάλυψη Τώρα! (1979), θα μείνει για πάντα χαραγμένη στο μυαλό κάθε φανατικού σινεφίλ. Αξέχαστη έμεινε επίσης η κίνηση του Μπράντο να μην παραλάβει το Όσκαρ, διαμαρτυρόμενος με αυτό τον τρόπο για την κακοποίηση των αυτοχθόνων Ινδιάνων στις ΗΠΑ. Η προσωπική του ζωή ήταν πάντοτε άστατη και περιλάμβανε πολλές σχέσεις, πολλά παιδιά, καταχρήσεις και μπλεξίματα ακόμα και με το νόμο. Όλα αυτά συνετέλεσαν στην επιβάρυνση της υγείας του και εν τέλει στο θάνατό του την 1η Ιουλίου του 2004, σε ηλικία 80 ετών. • Ingrid Bergman: Ακόμα ένα «ιερό τέρας» του Παγκόσμιου σινεμά, η Μπέργκμαν άφησε το στίγμα της όταν πρωταγωνίστησε στη θρυλική Καζαμπλάνκα, ενώ στη διάρκεια της καριέρας της τιμήθηκε με τρία Όσκαρ (Εφιάλτης 1944). Έφυγε από τη ζωή στις 29 Αυγούστου του 1982, σε ηλικία 69 ετών χτυπημένη και αυτή από τον καρκίνο του μαστού. • Clark Gable: Λεγόταν απλώς The King (ο βασιλιάς). Ο άνθρωπος που θεωρούσε καθαρά γυναικεία την ταινία Όσα Παίρνει ο Άνεμος, τελικά έμεινε στην ιστορία για το ρόλο του Rhett Butler αλλά και για τη σπουδαιότερη ατάκα που ακούστηκε ποτέ στο Παγκόσμιο σινεμά: Ειλικρινά, αγαπητή μου, δε δίνω δεκάρα (Frankly, my dear, I don’t give a damn). Βραβεύτηκε με Όσκαρ Α’ ανδρικού ρόλου το 1934 για την ταινία του Φρανκ Κάπρα «Συνέβη μία Νύχτα» (It happened one night). Πέθανε το 1960 από έμφραγμα του μυοκαρδίου, σε ηλικία 59 ετών. • Audrey Hepburn: Όσες εκφράσεις και να χρησιμοποιήσεις, νομίζω δεν επαρκούν για να περιγράψουν την ομορφιά και την κομψότητα της γυναίκας αυτής που άφησε το στίγμα της. Η σκηνή όπου περπατάει με το μαύρο φόρεμα στους τίτλους έναρξης του Breakfast at Tiffany’s, χάρισε στο Παγκόσμιο σινεμά ένα διαχρονικό πρότυπο κομψής και σοβαρής ταυτόχρονα γυναίκας η οποία συνδύαζε εκπληκτικά την εξωτερική εμφάνιση με την εσωτερική καλλιέργεια. • Cary Grant: Ο Κάρι Γκραντ ανήκει και αυτός στους διαχρονικούς σταρ του σινεμά. Η συνεργασία του με τον μετρ του τρόμου, Άλφρεντ Χίτσκοκ και τη συμμετοχή του στις ταινίες του Υποψίες (1941), Υπόθεση Νοτόριους (1946) και το Κυνήγι του Κλέφτη (1955), αποτέλεσε μία σπουδαία περίοδο στην κινηματογραφική του καριέρα. Σημαντικές ταινίες του είναι επίσης το Διαζύγιο με Προθεσμία (The Awful Truth, 1937), Η Γυναίκα με τη Λεοπάρδαλη (Bringing Up Baby, 1938), Κοινωνικά σκάνδαλα (The Philadelphia Story, 1940), Ξαναπαντρεύομαι τη γυναίκα μου (His Girl Friday, 1940). Πέθανε σε ηλικία 82 ετών από εγκεφαλική αιμορραγία το 1986, στις 29 Νοεμβρίου. • Sophia Loren: Μία γυναίκα σύμβολο του σεξ και τιμημένη με Όσκαρ Α’ γυναικείου ρόλου για την ταινία Η ατιμασμένη (1960). Ταινίες όπως το Παιδί και το Δελφίνι (1957) της χάρισαν αιώνια δόξα και αίγλη. Πλέον απολαμβάνει τη ζωή ως μία γυναίκα 83 ετών η οποία ακόμα και τώρα παραμένει θηλυκό και ένα πλάσμα γεμάτο ζωή. Οι διαχρονικοί σταρ φυσικά είναι και άλλοι τους οποίους σκοπεύω να τιμήσω σε ένα δεύτερο αφιέρωμα.