Θρίλερ και ταινίες τρόμου που άφησαν εποχή (Β' μέρος αφιερώματος)

(Jaws, 1975) Ένας τεράστιου μεγέθους λευκός καρχαρίας κάνει την εμφάνισή του στις ακτές του Άμιτι, όπου παραθερίζουν πολλοί ανυποψίαστοι τουρίστες το καλοκαίρι. Ο πεινασμένος καρχαρίας τους επιτίθεται και τα θύματα βρίσκουν τραγικό και επώδυνο θάνατο στα σαγόνια του. όταν οι νεκροί αρχίζουν να πληθαίνουν, ο σερίφης του νησιού αποφασίζει να πάρει δραστικά μέτρα, ώστε να προστατέψει τόσο τους παραθεριστές, όσο και την ίδια του την οικογένεια. Έτσι, παρέα με έναν πλούσιο ωκεανολόγο και μ’ έναν θαλασσόλυκο, ειδικό στο κυνήγι, σαλπάρει με ένα ψαροκάικο, έχοντας έναν και μοναδικό σκοπό: Να εξοντώσει τον τρομερό καρχαρία-δολοφόνο! Αυτή είναι η πρώτη ταινία του Spielberg, που τον καταξίωσε στο Hollywood, και αποτελεί την πρώτη πινελιά της λαμπρής κινηματογραφικής ιστορίας του. Σκηνοθέτης: Steven Spielberg, Σεναριογράφοι: Peter Benchley, Carl Gottlieb, Παίζουν: Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss, Lorraine Gary, Murray Hamilton.

Η Προφητεία

(The Omen, 1976) Όλα ξεκινούν όταν ο φιλόδοξος διπλωμάτης Robert Thorn, ύστερα από μια ανεπιθύμητη αποβολή της γυναίκας του, αποφασίζει να αντικαταστήσει το νεκρό βρέφος, υιοθετώντας ένα άλλο νεογέννητο. Η ίδια η σύζυγός του δεν γνωρίζει απολύτως τίποτα και τρέφει σε όλη της τη ζωή την πεποίθηση ότι ανατρέφει το πραγματικό της παιδί. Καθώς τα χρόνια περνούν, ο μικρός και φαινομενικά χαριτωμένος Damien δείχνει ότι δεν είναι συνηθισμένο παιδί. Περίεργοι θάνατοι αρχίζουν να βάζουν σε υποψίες τους γονείς κι έτσι ο πατέρας, έχοντας τη βοήθεια ενός φωτογράφου, αποφασίζει να ερευνήσει την υπόθεση. Αυτά που ανακαλύπτει όμως, είναι πέρα από κάθε φαντασία του και αντιλαμβάνεται ότι πίσω από τα τραγικά συμβάντα κρύβονται σατανικά σχέδια, στην κυριολεξία. Προσοχή: Ταινία αυστηρώς ακατάλληλη για... μέλλοντες γονείς! Σκηνοθέτης: Richard Donner, Σεναριογράφος: David Seltzer, Παίζουν: Gregory Peck, Lee Remick, David Warner, Billie Whitelaw, Harvey Stephens.

Ο Ένοικος

(Le Locataire, 1976) Ένα Πολωνός υπάλληλος γραφείου ονόματι Trelkovsky, μετακομίζει στο καινούργιο του διαμέρισμα στην πόλη. Η προηγούμενη ένοικος, η Simone Choule, βρίσκεται σε κόμμα στο νοσοκομείο, ύστερα από πτώση της από το παράθυρο του σπιτιού της. Ο Trelkovsky την επισκέπτεται και εκεί συναντά την φίλη της Stella, με την οποία δημιουργεί μια παράξενη φιλία. Σιγά-σιγά, Ο Trelkovsky αρχίζει και χάνει τα λογικά του και η ζωή του γεµίζει µε φόβο και τρόµο. Την παράνοιά του επιδεινώνουν και οι υπόλοιποι ένοικοι του κτιρίου, που του δημιουργούν ολοένα και μεγαλύτερη εµµονή για την τραγική µοίρα της Simone Choule. Τελικά, είναι στην πραγµατικότητα δικαιολογηµένη η φοβία του Τρελκόφσκι, ή απλώς όλα βρίσκονται στο διαταραγμένο του μυαλό; Για πολλούς, η εν λόγω ταινία είναι η κορυφαία του Polanski. Πραγματικό αριστούργημα! Σκηνοθέτης: Roman Polanski, Σεναριογράφοι: Gerard Brach, Roman Polanski, Παίζουν: Roman Polanski, Isabelle Adjani, Melvyn Douglas, Jo Van Fleet, Bernard Fresson.

Σουσπίρια

(Dario Argento's Suspiria, 1977) Μια αμερικανίδα χορεύτρια, η νεαρή Suzy Bannion, φθάνει εν μέσω μιας τρομερής καταιγίδας σε μια διεθνούς φήμης ιδιωτική σχολή χορού στη Γερμανία. Την ίδια στιγμή, μια άλλη κοπέλα πανικόβλητη τρέπεται σε φυγή, θέλοντας να απομακρυνθεί όσο το δυνατόν πιο μακριά από τη σχολή. Όμως, φθάνοντας σπίτι της, βρίσκει τραγικό θάνατο από ένα αηδιαστικό πλάσμα. Απ' την άλλη πλευρά, η νεαρή Αμερικανίδα προσπαθεί να τακτοποιηθεί και να κάνει καινούριους φίλους, αλλά κάποιοι περίεργοι θόρυβοι που ακούει και μια σειρά παράξενων συμπτώσεων την προβληματίζουν. Τελικά, σιγά-σιγά ανακαλύπτει ότι η σχολή λειτουργεί απλά ως «βιτρίνα» μιας μοχθηρής οργάνωσης. Να σημειωθεί ότι η ταινία γυρίστηκε αρχικά βουβή και οι φωνές των χαρακτήρων προστεθήκαν αργότερα με ντουμπλάζ. Μάλιστα, φήμες θέλουν τη Jessica Harper να μιλούσε αγγλικά και τις άλλες ερμηνεύτριες να απαντούσαν στα ιταλικά, προκειμένου ο Argento να δείξει την απομόνωση της ηρωίδας από τους υπόλοιπους χαρακτήρες. Σκηνοθέτης: Dario Argento, Σεναριογράφοι: Dario Argento, Daria Nicolodi, Παίζουν: Jessica Harper, Stefania Casini, Flavio Bucci, Miguel Bose, Barbara Magnolfi.

Η Νύχτα με τις Μάσκες

(Halloween, 1978) Ο Michael Myers δραπετεύει το 1978 από το κέντρο αποκατάστασης ψυχικής υγείας Smith`s Grove, όπου νοσηλευόταν λόγω της άγριας δολοφονίας της αδερφής του 15 χρόνια πριν, όταν ήταν μόλις έξι ετών. Ο γιατρός Loomis αποφασίζει να πάει στο Haddonfield του Illinois, όπου είχε λάβει χώρα ο φόνος, πιστεύοντας ότι ο ασθενής του θα σκοτώσει ξανά τη νύχτα του Halloween. Ο Michael καταδιώκει τη Laurie Strode και τις φίλες της, Annie και Lynda, ενώ ο Loomis, με τη βοήθεια του αστυνομικού διοικητή, προσπαθεί να τον σταματήσει. Σκηνοθέτης: John Carpenter, Σεναριογράφοι: John Carpenter, Debra Hill, Παίζουν: Donald Pleasence, Jamie Lee Curtis, P.J. Soles, Nancy Kyes, Charles Cyphers.

Ζόμπι, το Ξύπνημα των Νεκρών

(Dawn of the Dead, 1978) Ο πολιτισμός βρίσκεται υπό κατάρρευση, δύο μόλις μέρες μετά το ξύπνημα των νεκρών και τις επιθέσεις τους στον σοκαρισμένο πληθυσμό. Στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, οι τεχνικοί της τηλεόρασης, Stephen και Francine, αποφασίζουν να φύγουν μαζί από την πόλη για να γλιτώσουν από την απειλή. Αφού συναντούν τον Roger και τον Peter, οι οποίοι είναι δύο αστυνομικοί με ειδική αποστολή να μεταφέρουν τους επιζώντες σε καταφύγια, που επίσης επέλεξαν να το σκάσουν, κλέβουν το ελικόπτερο του σταθμού και προσπαθούν να βρουν ένα ασφαλές καταφύγιο. Τελικά, καταλήγουν σε ένα εμπορικό κέντρο κι αποφασίζουν να περιμένουν εκεί μέχρι ηρεμήσουν τα πράγματα. Καθαρίζουν το μέρος από τα ζόμπι, οχυρώνουν τις εισόδους και προσπαθούν να επιβιώσουν από τα εχθρικά και πεινασμένα ζόμπι που βρίσκονται απέξω, αλλά και από τους υπόλοιπους επιζώντες, που ψάχνουν απεγνωσμένα για προμήθειες. Σκηνοθέτης: George A. Romero, Σεναριογράφοι: Dario Argento, George A. Romero, Παίζουν: David Emge, Ken Foree, Scott H. Reiniger, Gaylen Ross, David Crawford .

Τη Νύχτα που Γεννήθηκε ο Τρόμος

(The Amityville Horror, 1979) Ο George Lutz αγοράζει ένα σπίτι και μετακομίζει εκεί με την οικογένειά του. Στη συγκεκριμένη οικία είχε γίνει στο παρελθόν μια άγρια δολοφονία που συγκλόνισε την μικρή κοινότητα της Amityville. Συγκεκριμένα, το 1974, ο Ron DeFeo είχε δολοφονήσει με δίκαννο τον πατέρα του, τη μητέρα του και τα τέσσερα αδέρφια του. Σύμφωνα με τον ίδιο τον δολοφόνο, που παραδέχτηκε το έγκλημα, ο πραγματικός υπεύθυνος ήταν μια δαιμονική παρουσία που στοίχειωνε το σπίτι και που τον είχε υπό τον έλεγχό της όταν τραβούσε τη σκανδάλη. Ο George και η σύζυγός του, που μόλις έχουν παντρευτεί, πιστεύουν ότι βρήκαν το σπίτι των ονείρων τους, ωστόσο πολύ γρήγορα θα αλλάξουν γνώμη... Σκηνοθέτης: Stuart Rosenberg, Σεναριογράφος: Sandor Stern, Παίζουν: James Brolin, Margot Kidder, Rod Steiger, Don Stroud, Murray Hamilton.

Λάμψη

(The Shining, 1980) Σ' ένα ξενοδοχείο στο βουνό, που το χειμώνα παραμένει κλειστό, προσλαμβάνεται ως επιστάτης ο Jack Torrance. Το ξενοδοχείο έχει μια πολύ μακάβρια ιστορία. Όπως τον πληροφορεί ο διευθυντής, ο προηγούμενος επιστάτης είχε σκοτώσει τη γυναίκα και τα δυο κοριτσάκια του και ύστερα αυτοκτόνησε. Όμως, ο Jack δεν πτοείται από τα όσα είχαν συμβεί στο παρελθόν και περιφρονεί την προειδοποίηση, πιστεύοντας πως εκεί θα εμπνευστεί για να γράψει ένα μυθιστόρημα τρόμου. Μαζί του στο ξενοδοχείο βρίσκονται η γυναίκα του Wendy και ο γιός του Danny. Αφού ο πρωταγωνιστής απομονώνεται σε ένα δωμάτιο για να γράψει, με μόνη του συντροφιά μια γραφομηχανή, αρχίζει να βλέπει οράματα και χάνει τα λογικά του. Τα διαβολικά πνεύματα τον καταλαμβάνουν και τον εξωθούν να δολοφονήσει την οικογένεια του, όπως είχε γίνει και στο παρελθόν, ωστόσο αυτή τη φορά η εξέλιξη θα είναι κάπως διαφορετική... Σκηνοθέτης: Stanley Kubrick, Σεναριογράφοι: Stanley Kubrick, Diane Johnson, Παίζουν: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd, Scatman Crothers, Barry Nelson.

Εφιάλτης στο Δρόμο με τις Λεύκες

(A Nightmare On Elm Street, 1984) Μια νεαρή μαθήτρια, η Νάνσυ, βασανίζεται από εφιάλτες, στους οποίους ένας άγνωστος, που φορά ένα γάντι με κοφτερά μαχαίρια για δάχτυλα, προσπαθεί να τη σκοτώσει. Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι και οι φίλοι της βλέπουν παρόμοια όνειρα. Σύντομα, η Νάνσυ καταλαβαίνει ότι οι εφιάλτες της έχουν επίδραση στην πραγματικότητα, ενώ όταν οι φίλοι της αρχίζουν να δολοφονούνται ο ένας μετά τον άλλον, αντιλαμβάνεται ότι αν θέλει να επιβιώσει, θα πρέπει να παραμείνει ξύπνια. Σίγουρα πρόκειται για μια από τις εξαίρετες ταινίες τρόμου, που πρόσφεραν πολλά στο είδος. Αξίζει να σημειώσουμε ότι εδώ κάνει και την πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση ο γνωστός μας Johnny Depp. Σκηνοθέτης: Wes Craven, Σεναριογράφος: Wes Craven, Παίζουν: Heather Langenkamp, Robert Englund, John Saxon, Ronee Blakley, Amanda Wyss.

Hellraiser

(1987) Ο Frank Cotton ανοίγει τον «Κύβο των Λυγμών», θέλοντας να ζήσει μια εμπειρία πέρα από τον πόνο και την ηδονή, ωστόσο από εκεί βγαίνουν δαίμονες που τον βασανίζουν και τον ξεσκίζουν. Μερικά χρόνια αργότερα, ο μεγαλύτερος αδερφός του, Larry, μετακομίζει στο σπίτι του μαζί με τη γυναίκα του, Julia, και την 20χρονη κόρη τους, Kirsty. Κάποια στιγμή, ο Frank εμφανίζεται μπροστά στην Kirsty, λουσμένος στο αίμα, και της ζητάει να τον βοηθήσει. Εκείνη τον πιστεύει και κάνει ότι της ζητάει, αλλά αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ελευθερωθούν και πάλι οι δαίμονες, ζητώντας αυτή τη φορά τη δική της ψυχή. Σκηνοθέτης: Clive Barker, Σεναριογράφος: Clive Barker, Παίζουν: Andrew Robinson, Clare Higgins, Ashley Laurence, Sean Chapman, Oliver Smith.