Ποια η διαφορά ανάμεσα στα άσπρα και τα καφέ αυγά;

Αναρωτηθήκατε ποτέ για ποιο λόγο υπάρχουν διάφορες αποχρώσεις στο κέλυφος των αυγών και ποια η διαφορά μεταξύ τους; Βρεθήκατε κάποια στιγμή στο δίλλημα «άσπρα ή καφέ» όταν τα βρήκατε δίπλα-δίπλα στο ράφι του σούπερ μάρκετ; Προβληματιστήκατε αν κάποιο από αυτά τα χρώματα σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα αυγά είναι πιο θρεπτικά από κάποια άλλα; Είμαστε σίγουροι ότι αρκετοί από εσάς έχετε όντως τις συγκεκριμένες απορίες και γι’ αυτό εξάλλου διαβάζετε το εν λόγω θέμα. Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το χρώμα δεν έχει να κάνει σε καμία περίπτωση με τη θρεπτικότητα των αυγών. Είναι αλήθεια ότι ορισμένοι θεωρούν ότι τα καφέ αυγά είναι καλύτερα και προτιμούν να τα καταναλώνουν, ωστόσο πρόκειται για μια εντελώς λανθασμένη εντύπωση που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Είτε καφέ, είτε λευκά είναι τα αυγά, έχουν ακριβώς τα ίδια θρεπτικά συστατικά, καθώς το χρώμα δεν επηρεάζει καθόλου τις βιταμίνες και τις πρωτεΐνες που περιέχουν. Το χρώμα αφορά καθαρά το κέλυφος και την εξωτερική εμφάνιση, όχι κάτι άλλο. Από κει και πέρα, η πραγματικότητα είναι ότι το χρώμα των αυγών καθορίζεται από γενετικούς παράγοντες και συγκεκριμένα από τη ράτσα της κότας. Υπάρχουν διάφορα είδη κότας, τα οποία αναμειγνύονται μεταξύ τους. Το αυγό έχει αρχικά λευκό κέλυφος για όλα τα είδη, αλλά κατά το ταξίδι του στις σάλπιγγες της εκάστοτε κότας διαποτίζεται από μια χρωστική ουσία, όταν το συγκεκριμένο είδος κότας τη διαθέτει. Ο τρόπος για να καταλάβουμε αν μια κότα κάνει καφέ ή λευκά αυγά είναι πολύ εύκολος και θα πρέπει απλώς να παρατηρήσουμε τον λοβό των αυτιών της: αν είναι λευκός η κότα παράγει συνήθως λευκά αυγά, ενώ αν είναι κοκκινωπός παράγει καφέ αυγά.





