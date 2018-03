Δεν ήταν φωνή του αγαπημένου μου Freddie Mercury, η οποία σε κάποιο τραγούδι των Queen αντηχεί σε όλο μου το δωμάτιο. Δεν ήταν οι jazz νότες του Miles Davis, οι οποίες τόσες φορές με έχουν νανουρίσει μέχρι να βυθιστώ στο γλυκό ύπνο. Δεν ήταν η επαναστατική φωνή του John Lennon, η οποία προσπαθούσε να με πείσει να επαναστατήσω και να φωνάξω για την ειρήνη. Δεν ήταν η soul φωνή της Aretha Franklin που μου τραγουδούσε πρωινά ολόκληρα ‘’I say a little prayer for you’’. Δεν ήταν ο Frank Zappa που με κοίταζε με το θυμωμένο του το βλέμμα και τους έντονους στίχους του. Δεν ήταν οι Rolling Stones για να αρχίσω να χορεύω δυνατά στο δωμάτιό μου. Δεν ήταν ο Jim Morrison για να αρχίσω να φιλοσοφώ υπό την επήρεια των στίχων του. Δεν ανήκε σε κανέναν αγαπημένο μου καλλιτέχνη η φωνή αυτή. Ήταν η φωνή σου που ακούστηκε σαν μελωδία αγγέλων στα αυτιά μου. Ήταν εκείνη η στιγμή που μου είπες ότι με αγαπούσες. Δεν κάθισα να σκεφτώ τι ισχύει και τι όχι. Δεν ήθελα να διαπιστώσω αν ήταν αλήθεια ή ψέμα. Ήταν η στιγμή που λαχταρούσα τόσα δευτερόλεπτα, λεπτά, ώρες, αιώνες. Εκείνη η στιγμή που είπες ότι με αγαπάς…