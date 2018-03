Η μανία με τις αμερικανικές σειρές

Είναι λίγα χρόνια τώρα που λες και ανακαλύψαμε τώρα την Αμερική βλέπουμε όλοι λίγο πολύ μανιωδώς μια ή περισσότερες αμερικανικές σειρές. Κάτι που τα ελληνικά σίριαλ χάνουν το ενδιαφέρον τους, κάτι που ο κινηματογράφος μας τραβά όλο και λιγότερο, το ρίχνουμε λοιπόν σε σειρές που είναι κλάσεις καλύτερες από χολιγουντιανές παραγωγές και μπορούν να συνεχίζονται για χρόνια με αμείωτο ενδιαφέρον. Από τις πρώτες σειρές που απέκτησαν τεράστιο κοινό στην Ελλάδα ήταν «Τα φιλαράκια» μια απολαυστική κωμωδία που ακόμα και στην 100η φορά που τη βλέπουμε στο Star δεν τη χορταίνουμε! Μετά εμφανίστηκε μια άλλη μανία, αυτή τη φορά για τους φαν της περιπέτειας, το Lost. Πρόκειται για ανθρώπους που επιζούν από αεροπορικό δυστύχημα και βρίσκονται χαμένοι σε ερημικό νησί και προσπαθούν να επιβιώσουν. Η σειρά συνεχίζει για 5η σεζόν στην Αμερική και οι εκατομμύρια θαυμαστές της σ’ όλο τον κόσμο προσπαθούν να μάθουν το παραμικρό για το τι θα συμβεί στη συνέχεια. Για όσους ενδιαφέρονται να μπουν στο… κλίμα ο ΑΝΤ1 επανέρχεται στη μανία του Lost. Άλλη σειρά που αγαπήθηκε πολύ στην Αμερική, την συμπάθησαν στην Ελλάδα αλλά δεν έσκισε όσο το Lost ήταν το 24, μια αστυνομική περιπέτεια με τον γνωστό στους μυημένους Τζακ Μπάουερ, πράκτορα της αντιτρομοκρατικής να προσπαθεί να σώσει τον πρόεδρο της Αμερικής από σχέδιο δολοφονίας. Το ανατρεπτικό σ’ αυτή τη σειρά ήταν ότι κάθε επεισόδιο ήταν μια ώρα από το 24ωρο που εξελίσσονταν όλα. Έβλεπες δηλαδή όλα να εξελίσσονται μπροστά σου και κάθε ώρα να είναι σημαντική. Προβλήθηκε από το Σκαϊ, και συνεχίζει ακόμα, αλλά δεν τράβηξε τόσο όσο στις ενοικιάσεις από τα βίντεο κλαμπ. Όταν πια ανακάλυψε η ελληνική τηλεόραση την αγάπη του κόσμου για τις αμερικανικές σειρές άρχισαν να προβάλλουν όλο και περισσότερες, με αποτέλεσμα πλέον να μαθαίνουμε συνεχώς νέες επιτυχίες της Αμερικής. Από τις Νοικοκυρές σε απόγνωση, το Gossip Girl, το One Tree Hill, το Grey’s Anatomy, το Sex and the city, το Heroes και τόσα άλλα. Όλα τους μεγάλες επιτυχίες στην Αμερική και τώρα που τα γνωρίζει και το ελληνικό κοινό, γίνονται συνήθεια!! Το Sex and the city μάλιστα το γνωρίσαμε από τα βίντεο κλαμπ και όσοι το είδαμε από νωρίς το ξεχωρίσαμε αμέσως. Το μεγάλο κοινό όμως δημιουργήθηκε τελευταία, χάρη στην αγορά των δικαιωμάτων του από το Alpha και την προβολή 2 επεισοδίων κάθε βράδυ. Πλέον όλο και περισσότεροι ξέρουν την συμπαθητική συγγραφέα Κάρι Μπράντσο, την εργασιομανή και κυνική Μιράντα, τη ρομαντική Σάρλοτ και την προκλητική Σαμάνθα. Η τελευταία μόδα της Ελλάδας λέγεται Grey’s Anatomy. Μια σειρά που αναφέρεται σε γιατρούς και ειδικευόμενους ενός νοσοκομείου, τα περιστατικά που τους τυχαίνουν και οι μεταξύ τους σχέσεις. Από τη στιγμή που προβλήθηκαν από τον ΑΝΤ1 σκίζουν και έκαναν πολύ κόσμο να ασχολείται με το Ντέρεκ, τη Μέρεντιθ και όλους τους άλλους! Μια σειρά όμως που δε χορταίνω να βλέπω όσα χρόνια και αν περάσουν είναι οι κλασικοί πλέον Simpsons. Η γνωστή σειρά κινουμένων σχεδίων, που σε καμία περίπτωση δεν προορίζεται μόνο για παιδιά, με τον Χόμερ Σίμπσον, τον γνωστό τεμπέλη πατέρα και την οικογένειά του, ο ένας καλύτερος από τον άλλο. Μ’ αρέσει που μέσα από τη σειρά γίνονται πολλά έμμεσα σχόλια για την Αμερική, για τον τρόπο σκέψης του, για απόψεις που έχουν για «ευαίσθητα» ζητήματα. Δεν είναι τυχαίο που προβάλλεται η 20η σεζόν στην Αμερική και την παρακολουθούν με αμείωτο ενδιαφέρον. Στην Ελλάδα προβάλλεται αρκετές σεζόν πίσω από το Μακεδονία TV αλλά υπάρχει και στα βίντεο κλαμπ. Γιατί όμως αυτές οι σειρές μπορούν και διατηρούν ένθερμο το κοινό τους για πολλά χρόνια ενώ στην Ελλάδα για παράδειγμα ποτέ μια σειρά δεν είναι το ίδιο καλή στη δεύτερη σεζόν; Γιατί καταρχάς στην Αμερική καταπιάνονται με τις σειρές σοβαρά. Δεν τις κάνουν για αρπαχτή αλλά για να δημιουργήσουν κάτι, μια νέα σειρά, μια νέα μανία και όχι απλά για να γράψουν κάτι. Είναι πολλοί οι σεναριογράφοι ώστε να διατηρούν τη μορφή του σεναρίου ίδια και να μην κουράζεται ο ένας επί χρόνια. Φυσικά και έχουν πάρα πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ, σκηνικά, ηθοποιούς αλλά αυτά δεν τα θεωρώ τον πρωταρχικό ρόλο για τη δημιουργία κάτι καλού. Άλλωστε δε σημαίνει ότι όλες οι σειρές στην Αμερική είναι καλές. Βγαίνουν κάθε χρόνο πολλές, ξεχωρίζουν λίγες, αλλά από αυτές τις λίγες που ξεχωρίζουν, καταφέρνουν και ξεχωρίζουν για τα καλά. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια άλλη τεράστια επιτυχία σαν τη μανία του «Παρά Πέντε» δεν είχαμε. Είδαμε αρκετές σειρές να ξεχωρίζουν στην ώρα τους, να αρέσουν αλλά το να έχουν απίστευτη δυναμική, να κάνουν μπαμ δύσκολο. Έτσι, απ' το’να το ρίχνουμε στο χολυγουντιανό σινεμά που όλο και χειροτερεύει ας το ρίξουμε στις αμερικανικές σειρές να «κολλήσουμε» με κάτι καλύτερο τουλάχιστον, αν θέλουμε δηλαδή να μείνουμε στο ίδιο είδος διασκέδασης… Αλλιώς και να κλείσουμε τελείως την τηλεόραση μια χαρά ιδέα είναι!!