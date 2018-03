Παρουσίαση της bwin

H bwin International Ltd. (πρωην bet and win) ιδρύθηκε το 1999 με την επωνυμία Simon Bold (Gibraltar) Ltd. και αποκτήθηκε το 2001 σε ποσοστό 100% από την Bwin Interactive Entertainment AG με έδρα τη Βιέννη και εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Βάσει μιας άδειας αθλητικών στοιχημάτων και καζίνο, η bwin International Ltd. διαχειρίζεται από το Γιβραλτάρ τη λειτουργία του ομίλου bwin και αναλαμβάνει με μια ομάδα περισσότερων από 100 συνεργατών τους τομείς μπουκμέικερ, διαχείρισης κινδύνων καθώς και εξυπηρέτησης πελατών. Διαθέτει άδεια και ρυθμίζεται στο Γιβραλτάρ από την Κυβέρνηση του Γιβραλτάρ και τη Ρυθμιστική Αρχή του Γιβραλτάρ. Άδεια Απομακρυσμένου Gaming αριθ. 00011 – Άδεια Απομακρυσμένων Αθλητικών Στοιχημάτων αριθ. 00005. Εγκεκριμένες με άδεια εγκαταστάσεις στη διεύθυνση Suite 611, Europort , Gibraltar. Η bwin International Ltd. δεν πληροί απλά τις απαιτήσεις που καθορίζει η Κυβέρνηση του Γιβραλτάρ, αλλά, προς όφελος των πελατών της, τηρεί τον κώδικα δεοντολογίας που έχει συντάξει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Παιχνιδιών & Στοιχημάτων (EGBA). Ο EBGA ορίζει σαφώς αυστηρά πρότυπα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την υπεύθυνη διαχείριση θεμάτων όπως η προστασία ανηλίκων και ο εθισμός στα παίγνια. Το design της ιστοσελίδας είναι ξεχωριστό από τα υπόλοιπα, καθώς το μαύρο χρώμα μας ξαφνιάζει ευχάριστα! Τα μενού και η επιλογή πρωταθλημάτων είναι πολύ λειτουργικά, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς τον όγκο των πληροφοριών που παρουσιάζουν. loading...