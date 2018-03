Προτάσεις στοιχήματος: Πολλά γκολ στο Ντόρτμουντ - Βέρντερ Βρέμης

Μεσοβδόμαδα ολοκληρώθηκαν οι όμιλοι του Champions League με τα φαβορί να περνούν στην επόμενη φάση αλλά και στο Europa League, χωρίς όμως να λείπουν οι εκπλήξεις. Πάμε να δούμε τις προτάσεις για το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Το Σάββατο, στην Ισπανία η Σεβίλλη υποδέχεται την αδύναμη Αλμερία, που δυσκολεύεται κυρίως εκτός έδρας να πάρει κάτι θετικό και πολύ δύσκολα θα πάρει τώρα στην έδρα της Σεβίλλης που είναι δυνατή. Στην Αγγλία, στο παιχνίδι Στόουκ - Μπλακπούλ σημαντική τύχη έχουν τα πολλά γκολ και το over 2.5 έχει αξία, αφού οι δύο ομάδες ανοίγουν τα σκορ τους με την φιλοξενούμενη να έχει συνολικά 12 στα 15 over 2.5 μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Με το over 2.5 θα πάμε και στο παιχνίδι Ντόρτμουντ - Βέρντερ Βρέμης διότι οι δύο ομάδες σκοράρουν και δέχονται πολύ εύκολα το γκολ. Η μεν Βέρντερ έχει 11 στα 14 over 2.5 συνολικά, η δε Ντόρτμουντ διαθέτει επίθεση φωτιά σκοράροντας 2,5 γκολ μέσο όρο ανά παιχνίδι. Την Κυριακή, στην Γαλλία η Λυών με σύμμαχο την δυνατή της έδρα και την πρόσφατη φόρμα της μπορεί να πάρει την νίκη απέναντι στην μέτρια Τουλούζ και να κρατήσει επαφή με την κορυφή του Σαμπιονά. Στο Ελληνικό πρωτάθλημα θα πάμε με το διπλό του Παναθηναϊκού, παρά τις κακές εμφανίσεις που πραγματοποιεί, καθώς κόντρα στον τοπικό Αστέρα θεωρούμε ότι έστω και δύσκολα μπορεί να βρει τον τρόπο να πάρει την νίκη και να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας. Άλλωστε, η γηπεδούχος ομάδα δυσκολεύεται πάρα πολύ στην έδρα της, όπου δεν έχει νίκη. Στο παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και στη Λάρισα πιστεύουμε ότι αξία έχει το goal-goal, αφού και οι δύο ομάδες μπορούν να σκοράρουν και σε τιμές από 1,90 και πάνω η τιμή είναι value. Tέλος, στην Αγγλία την Δευτέρα γίνεται το ντέρμπι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Άρσεναλ, με τους φιλοξενούμενους να βρίσκονται στους 32 βαθμούς και στην πρώτη θέση και τους γηπεδούχους στους 31 βαθμούς με ένα παιχνίδι λιγότερο. Σε αυτό το ματς πιστεύουμε ότι μπορούν να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, οπότε το goal-goal μπορεί να αποτελέσει μία καλή επιλογή. www.betcatalog.gr: Τα πάντα για το στοίχημα - Καθημερινές προτάσεις loading...