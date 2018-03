Στοίχημα με Boxing Day

Ενώ στα περισσότερα πρωταθλήματα έχουμε διακοπή, όπως κάθε χρόνο στην Αγγλία διεξάγονται κανονικά οι αγωνιστικές μέσα σε ένα γιορτινό κλίμα που δεν λείπουν οι εκπλήξεις. Ακολουθούν οι προτάσεις μας για Κυριακή και Δευτέρα. Στο Μπλακπουλ - Λιβερπουλ θα δώσουμε πρώτη τύχη στα πολλά γκολ και στο over 2.5 αφού όπως έχουμε ξαναπεί η γηπεδούχος δεν κλείνεται και παίζει ανοικτό ποδόσφαιρο. Επίσης, εντός έδρας έχει το απόλυτο στα over ενώ συνολικά στο πρωτάθλημα έχει 12 στα 16 over 2.5. Στην Α΄ Αγγλίας σημαντική τύχη έχει το goal - goal στο παιχνίδι Πιτέρμπορο - Κόλτσεστερ και αυτό γιατί οι δύο ομάδες δείχνουν να απολαμβάνουν το παιχνίδι τους, με το σκορ τους πολύ συχνά να «ανοίγει». Είναι ενδεικτικό ότι η Πιτέρμπορο εντός έδρας έχει 10 στα 10 over 2.5, με τα 8 να είναι goal - goal ενώ και η φιλοξενούμενη αντίστοιχα έχει 5 στα 8 goal - goal στα εκτός έδρας. Με το goal - goal θα πάμε και στο παιχνίδι Β’Αγγλίας Ακρινγκτον - Κρου διότι και αυτές οι ομάδες αγωνίζονται ανοικτά και μπορούν τόσο να πετύχουν τέρματα, όσο και να δεχτούν σχετικά εύκολα το γκολ. Η φιλοξενούμενη Κρου εκτός έδρας έχει 9 στα 10 goal - goal. Με τα πολλά γκολ θα πάμε και στο παιχνίδι του Βελγίου Άντερλεχτ - Λιρς, αφού η Λιρς στα τελευταία παιχνίδια παρουσιάζει πολλά αμυντικά κενά και δέχεται γκολ με ευκολία. Στα 6 πρόσφατα ματς που έδωσε έχει δεχτεί 17 γκολ, δηλαδή λίγο κάτω από 3 γκολ μέσο όρο ανά παιχνίδι, ενώ η Αντερλεχτ μπορεί να σκοράρει με την καλή επιθετική γραμμή που διαθέτει. Over 2.5 λοιπόν. Τέλος, στο ντέρμπι του Λονδίνου που διεξάγεται την Δευτέρα ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Τσέλσι θα ρισκάρουμε με το διπλό, βασιζόμενοι στην αντίδραση της Τσέλσι στα ανεπιτυχή αποτελέσματα και στο πολύ καλό υλικό που διαθέτει. Χρόνια Πολλά, Καλά Χριστούγεννα με Υγεία και Ευτυχία! www.betcatalog.gr: Τα πάντα για το στοίχημα - Καθημερινές προτάσεις loading...