Στοίχημα: Μπορεί τη νίκη η Μπάγερν

Μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς πρωταθλημάτων σχεδόν σε όλη την Ευρώπη με την επιστροφή και της Γερμανίας από την χειμερινή διακοπή. Στην Αγγλία υπάρχουν πολλά ντέρμπι ενώ στην Ισπανία αναμένουμε να δούμε αν το δίδυμο της κορυφής θα συνεχίσει με νίκες. Στην Γερμανία η Βόλφσμπουργκ υποδέχεται την Μπάγερν. Η Βόλφσμπουργκ πριν την διακοπή προέρχεται από 6 συνεχείς ισοπαλίες ενώ έχασε τον πρώτο σκόρερ της Τζέκο που μεταγράφηκε στην Μάντσεστερ Σίτι. Η Μπάγερν πήρε τον πολύ καλό Γκουστάβο που παίζει σε πολλές θέσεις στην άμυνα και επιστρέφει ο περσινός καλύτερος παίκτης της Ρομπέν. Η Μπάγερν μπορεί να πάρει την νίκη και να ξεκινήσει την αντεπίθεση της για την κορυφή. Στην Premier της Αγγλίας η Γουέστ Μπρομ υποδέχεται την Μπλάκπουλ που κάνει καλή χρόνια αν και νεοφώτιστη στην κατηγορία. Αναμένουμε ανοικτό παιχνίδι με πολλά γκολ αφού και η γηπεδούχος διαθέτει την χειρότερη άμυνα με 39 γκολ ενώ η Μπλάκπουλ δεν κλείνεται στην άμυνα και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έχει πάρα πολλά over. Θα ποντάρουμε στο over 2.5 λοιπόν. Με τα πολλά γκολ θα πάμε και στο παιχνίδι της Α΄ Γαλλίας ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν – Σοσό. Οι δύο ομάδες είναι επιθετικές και μπορούν να σκοράρουν, πράγμα που σημαίνει ότι το σκορ του ματς να «ανοίξει». Εκτός από το over 2.5 σημαντική τύχη έχει και το goal – goal. Την Κυριακή στην Super League η νίκη της Λάρισας είναι το καλύτερο μας σημείο. Η Λάρισα αν δεν κερδίσει στο ματς με τον Ηρακλή, τότε κατά μεγάλο βαθμό θα υποβιβαστεί, γιατί στην συνέχεια έχει πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Δεν θα βασιστούμε σε στατιστικά και αγωνιστικά στοιχεία αλλά στην αναγκαιότητα βαθμών. Η Λάρισα με την βοήθεια της έδρας μπορεί να πάρει τη νίκη. Στην Ιταλία η Γιουβέντους αντιμετωπίζει την ουραγό Μπάρι που η απόδοση της εκτός ελαχίστων περιπτώσεων είναι χάλια και πολύ δύσκολα θα παραμείνει στην κατηγορία. Η Γιουβέντους παρά τις πρόσφατες κακές εμφανίσεις της στο πρωτάθλημα μπορεί να πάρει την νίκη εκμεταλλευόμενη τις αδυναμίες της Μπάρι, αφού και στο κύπελλο την Πέμπτη ήταν καλή. Στην Πορτογαλία η πρώτη Πόρτο υποδέχεται την τελευταία Ναβάλ. η φιλοξενούμενη ομάδα έχει την χειρότερη επίθεση με 9 γκολ σε 15 παιχνίδια ενώ η Πόρτο την καλύτερη άμυνα με μόνο 6 γκολ στα ίδια παιχνίδια. Έτσι, το no - goal έχει τον πρώτο λόγο και μάλλον και τον τελευταίο αφού εκτιμούμε ότι η Ναβάλ δεν θα σκοράρει. Τέλος, την Δευτέρα η Ατλέτικο Μαδρίτης μπορεί να πάρει την νίκη απέναντι στην μέτρια -κυρίως εκτός έδρας- Μαγιόρκα. Καλή επιτυχία! www.betcatalog.gr: Τα πάντα για το στοίχημα - Καθημερινές προτάσεις loading...