Στοίχημα: Νίκη για Ρεάλ Μαδρίτης, over 2.5 στο Βέρντερ Βρέμης - Μπάγερν

Δύσκολο το αγωνιστικό πρόγραμμα του τριημέρου, οπότε πάμε κατευθείαν στις προτάσεις μας να δούμε αν θα μπορέσουμε να βγούμε αλώβητοι. Στην Ισπανία η Χέρκουλες υποδέχεται την Μπαρτσελόνα και είναι η μόνη ομάδα που την έχει κερδίσει μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Η Χέρκουλες εντός έδρας έχει 7 στα 9 over 2.5 ενώ η φιλοξενούμενη Μπαρτσελόνα 8 στα 9 over 2.5 εκτός έδρας. Έτσι, τα πολλά γκολ και το over 2.5 έχει τον πρώτο λόγο. Με τα πολλά γκολ θα πάμε και στο παιχνίδι στην Γερμανία ανάμεσα στην Βέρντερ με την Μπάγερν, αφού αμφότερες οι δύο ομάδες έχουν αμυντικά προβλήματα και δέχονται γκολ, αλλά και επιθετικά είναι πολλύ καλές σκοράροντας σχεδόν σε όλα τα ματς. Over 2.5 λοιπόν. Στην Primera Division η Μάλαγα υποδέχεται την Σαραγόσα, με τις δύο ομάδες να θέλουν το ίδιο τη νίκη αφού κινδυνεύουν άμεσα. Η Μάλαγα, παρά τις απουσίες που έχει (κυρίως στην άμυνα της), μπορεί να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να πάρει την νίκη αφού είναι καλή μετά και τις τελευταίες μεταγραφές που έκανε, ενώ η Σαραγόσα εκτός έδρας πολύ σπάνια καταφέρνει να πάρει αποτέλεσμα. Την Κυριακή η Ρεάλ Μαδρίτης δοκιμάζεται στην έδρα της Οσασούνα και μπορεί να πάρει μια εύκολη νίκη απέναντι στην μέτρια και εκτός φόρμας Οσασούνα. Η Ρεάλ δύσκολα θα κάνει δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας γκέλα. Στην Ιταλία θα πάμε με το goal-goal στο ματς Ίντερ-Παλέρμο. Η γηπεδούχος ομάδα προέρχεται από 6 συνεχόμενα goal-goal ενώ συνολικά στην έδρα της έχει 7 στα 10. Αντίστοιχα, η Ουντινέζε έχει εκτός έδρας 8 στα 10. Goal-goal λοιπόν σε αυτή την αναμέτρηση. Στο Βέλγιο, όπως είπαμε, η Σιντ Τρούιντεν αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα σε όλους τους τομείς, οπότε απέναντι στην ποιοτική Γάνδη δεν θα μπορέσει να πάρει κάτι καλό και συνεπώς το διπλό είναι το πιθανότερο αποτέλεσμα. Τέλος, την Δευτέρα τύχη έχει το διπλό της Βαλένθια στο ματς με τη Σανταντέρ, με τις «νυχτερίδες» να έχουν καλύτερη ομάδα και πολύ καλή φόρμα, αφού προέρχονται από 5 συνεχείς νίκες. Καλή επιτυχία σε ότι και να επιλέξετε.