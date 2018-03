Επιστρέφει στις νίκες η Ρεάλ Μαδρίτης, goal-goal στο Γκλάντμπαχ-Στουτγάρδη

Είμαστε μπροστά σε ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο όπως συνήθως, ενώ γεμάτος είναι και ο Φεβρουάριος με μάχες σε όλα τα μέτωπα. Ας πάμε κατευθείαν στις προτάσεις μας. Το Σάββατο η πρωτοπόρος Άντερλεχτ υποδέχεται την Σιντ Τρούιντεν σε ένα ματς που η φιλοξενούμενη δύσκολα θα σκοράρει στην πολύ καλή άμυνα -ειδικά εντός έδρας- της Άντερλεχτ, οπότε το no-goal είναι σημείο με αρκετή τύχη. Αντίθετα, πολλά γκολ αναμένουμε στο ματς της Πιτέρμπορο με την Σαουθάμπτον μιας και η γηπεδούχος στην έδρα της έχει μόνο over 2.5 με 14 στα 14, αγωνιζόμενη πάντα ανοικτά χωρίς ιδιαίτερες σκοπιμότητες. Το over 2.5 έχει τον πρώτο λόγο εδώ. Στη Γερμανία, η Γκλάντμπαχ αντιμετωπίζει εντός έδρας τη Στουτγάρδη. Οι δυο ομάδες ισοβαθμούν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας και το παιχνίδι είναι ιδιαίτερα αμφίρροπο, οπότε δεν θα ρισκάρουμε να στοιχηματίσουμε σε κάποιο σημείο. Ωστόσο, τόσο οι γηπεδούχοι, όσο και οι φιλοξενούμενοι πετυχαίνουν και δέχονται εύκολα τέρματα, πράγμα που σημαίνει ότι το goal-goal έχει πολύ σημαντικές πιθανότητες. Στην Πριμέρα Ντιβιζιόν η Ατλέτικο Μπιλμπάο υποδέχεται την Σπόρτινγκ Χιχόν. Με τη βοήθεια της δυνατής έδρας, που μετρά ρεκόρ 8-0-3, η γηπεδούχος ομάδα μπορεί να πάρει την νίκη πάρα την σχετική φόρμα της Χιχόν, η οποία μετρά 3 συνεχόμενα νικηφόρα αποτελέσματα. Νίκη, λοιπόν, για την Μπιλμπάο. Μένουμε στην Ισπανία και στο παιχνίδι ανάμεσα στην Ρεάλ Μαδρίτης και τη Σοσιεδάδ που γίνεται την Κυριακή. Η Ρεάλ είναι το φαβορί και μπορεί να το επιβεβαιώσει πάρα τις τελευταίες κακές εμφανίσεις της. Η νίκη της μπορεί να αποτελέσει το στήριγμα μας για το Σαββατοκύριακο. Στο Μεξικό η Κλαμπ Αμέρικα μετά το κακό ξεκίνημα και την αλλαγή στον πάγκο της την προηγούμενη αγωνιστική, έκανε καλή εμφάνιση και νίκη εκτός έδρας. Απέναντι στην αδύναμη Κερετάρο μπορεί να πάρει άλλη μια νίκη και να επιβεβαιώσει την ανωτερότητα της. Στην Super League, ο Εργοτέλης υποδέχεται στην Κρήτη τον Πανιώνιο. Καμία ομάδα δεν θέλει να χάσει αφού είναι κοντά στην ζώνη του υποβιβασμού, όποτε αναμένουμε κλειστό παιχνίδι αναμονής με λίγα γκολ και under 2,5, όπως, άλλωστε, κάνουν και οι δύο στα τελευταία τους ματς. Τέλος, τη Δευτέρα οι αγώνες είναι δύσκολοι και δεν βγαίνει συμπέρασμα άρα θα πάμε σε no - bet. Καλή επιτυχία σε ότι και να επιλέξετε. www.betcatalog.gr: Τα πάντα για το στοίχημα - Καθημερινές προτάσεις loading...