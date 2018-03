Κερδίζουν Μπάγερν και Σεβίλλη, πολλά γκολ στο Βιγιαρεάλ - Μάλαγα

Δύσκολη η περίοδος για στοίχημα και για προτάσεις στοιχήματος αφού υπάρχουν συνεχείς αγώνες σε Ευρώπη και πρωταθλήματα. Όσον αφορά τις Ελληνικές ομάδες, παρά το καλό αποτέλεσμα του Άρη, δεν έχουν ελπίδες πρόκρισης. Ας δούμε τα σημεία μας. Στην Γερμανία η Μάιντζ υποδέχεται την Μπάγερν, με τις δύο ομάδες να τις χωρίζουν μόνο 2 πόντοι στο βαθμολογικό πίνακα. Η φιλοξενούμενη Μπάγερν είναι σε καλύτερη κατάσταση, αφού σκοράρει με σχετική άνεση και με τους Ρομπέν και Ριμπερί είναι πολύ δυνατή. Έτσι, έχει τον πρώτο λόγο για να πάρει την νίκη και τους 3 βαθμούς. Στην Super League o Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται την Κέρκυρα, με τις δύο ομάδες να χρειάζονται τους βαθμούς και ειδικά ο Αστέρας που βρίσκεται κάτω από την ζώνη του υποβιβασμού. Αναμένουμε πολύ κλειστό παιχνίδι με αμυντικούς προσανατολισμούς, οπότε τα λίγα γκολ έχουν σημαντική τύχη.Under 2.5. Αντίθετα, με τα πολλά γκολ θα πάμε στο ματς Ίντερ - Κάλιαρι διότι αμφότερες οι δυο ομάδες μπορούν να σκοράρουν και ειδικά η γηπεδούχος Ίντερ που αγωνίζεται επιθετικά και ανοίγει τα σκορ της πολύ συχνά. Εκτός από το over 2.5, τύχη έχει και το goal-goal. Την Κυριακή, στην ίδια κατηγορία, η Λέτσε υποδέχεται τη Γιουβέντους και πολύ δύσκολα θα μπορέσει να πάρει κάτι θετικό. Η γηπεδούχος ομάδα έχει πολλές απουσίες βασικών παικτών της, ενώ την ίδια στιγμή η Γιουβέντους πάει με καλή ψυχολογία, έχοντας κερδίσει την προηγούμενη αγωνιστική την Ίντερ. Διπλό για την Γιουβέντους. Στην Πριμέρα Ντιβιζιον η Σεβίλλη υποδέχεται την Χέρκουλες, αλλά δεν είναι σε καλή κατάσταση έχοντας 3 ανεπιτυχή αποτελέσματα για το πρωτάθλημα και ήττα από την Πόρτο για το Europa League. Στην ίδια κατάσταση, ωστόσο, είναι και η Χέρκουλες, που ειδικά εκτός έδρας είναι κάκιστη με μία νίκη και 3 μόνο γκολ υπέρ της. Έτσι, η Σεβίλλη με την βοήθεια της έδρας μπορεί να πάρει την νίκη που είναι σημαντική για την συνέχεια. Στο Βιγιαρεάλ - Μάλαγα το over 2.5 έχει τον πρώτο λόγο αφού και οι δύο ομάδες κάνουν μεγάλα σκορ, πετυχαίνοντας τέρματα σχεδόν σε όλα τα ματς. Η φιλοξενούμενη Μάλαγα έχει αμυντικά προβλήματα και δέχεται πολύ εύκολα το γκολ. Over 2.5 λοιπόν. Τέλος, την Δευτέρα δύο σημεία με αρκετή τύχη είναι το under 2.5 στο ντέρμπι της Football League ανάμεσα στον Παναιτωλικό και τον ΠΑΣ Γιάννενα και το διπλό στο Πορτογαλικό ντέρμπι Σπόρτινγκ Λισ. - Μπενφίκα, με τους φιλοξενούμενους να βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση και να έχουν καλύτερη ομάδα. Καλή επιτυχία σε ότι και να επιλέξετε. www.betcatalog.gr: Τα πάντα για το στοίχημα - Καθημερινές προτάσεις loading...